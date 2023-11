Úspory ohrozí kvalitu výuky, míní ředitelé škol v Královéhradeckém kraji

Když se před třemi lety změnil systém financování regionálního školství z prostého počtu žáků na výpočet maximálního týdenního objemu hodin propláceného ze státního rozpočtu (PHmax), šestileté Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové na nové možnosti reagovalo opatrně. Dělení tříd a vytváření menších skupin zavedlo kromě jazyků či výuky v laboratořích hlavně pro volitelné předměty, kam se většinou hlásí jen menší skupiny studentů. Nové možnosti financování tak využilo jen na 90 procent.

Nyní se to škole bude hodit. Kvůli redukci plateb pro gymnázia se má škole koeficient snížit na 87 procent.

„V porovnání s dosavadním PHmaxem máme mít o 120 hodin méně, ale my jsme byli pod ním 96 hodin, takže přijdeme o 24 hodin. Pokud by to tak zůstalo, nebude to pro nás problém vyřešit. Ale samozřejmě se mi to nelíbí. Myslím si, že je to nešťastné řešení, aby se omezovalo dělení hodin. My jsme počítali, že ho budeme moci dál rozšiřovat,“ vysvětluje dopady ředitel gymnázia Jan Štěrba.

Jedním z důvodů pomalejšího náběhu změn byl podle něj vyšší věkový průměr pedagogického sboru, který znamená vyšší náklady na mzdy. S postupnou obměnou si pak gymnázium mohlo dovolit přijmout více pedagogů.

Senátor: jednáme o kompromisu

Že se změna odrazí na kvalitě výuky, si myslí i ředitel školy v Dobřanech v Orlických horách a senátor za Rychnovsko Jan Grulich (TOP 09): „Můžeme říct, že tím trestáme školy, které byly aktivní a nabízely skvělou moderní výuku. Když dobrá škola hospodařila dobře s PHmax, nabídla moderní výuku, měla dělené hodiny a naplňovala strategii 2030+, měla vyšší nároky na personál. Pokud se teď PHmax sníží, je to vlastně popření dobrých snah.“

Grulich je nyní v rozporuplné pozici. Jako vládní senátor chápe, že je třeba konsolidovat rozpočet, ale ministerstvo podle něj šetří na nesprávném místě.

„I ve školství lze ušetřit. Ale pokud to ohrožuje kvalitu škol, tak jsme víceméně proti a snažíme se dojednávat nějaký kompromis, abychom udrželi školství jako prioritu,“ říká Grulich, který se podílel na programovém prohlášení vlády v oblasti školství a měl být i jedním z kandidátů na ministerský post.

O tom, jak se nový výpočet financování dotkne rozpočtu školy, už jednali například na Střední škole hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově. Dosavadní komplikovaná situace se tam podle ředitelky Petry Jansové ještě zhorší.

„Pro naši školu je výpočet složitý, protože máme hodně oborů a víceoborové třídy. Musela bych vyšetřit další hodiny odborného výcviku, například i tím, že by žáci už v prvním ročníku nastoupili ne do našich dílen, ale přímo k externí firmě. Je to složité, za naši školu se to určitě dotkne právě odborného výcviku a složení víceoborových tříd,“ odhaduje Jansová.

Finance budou chybět i v mateřských školách. Redukce se dotkne hlavně těch menších do velikosti tří tříd.

„Jde o počty nepedagogických pracovníků a další peníze, ze kterých se kryjí náklady na nemoci a podobně. Bohužel, v těchto položkách jsme stabilně podfinancováni a ještě nám z nich chtějí brát. Menší školky nebudou mít na vyplácení za nemoci, nebudou si moci dovolit zástupy, což nyní jakž takž mohli,“ míní ředitel hradecké MŠ Třebechovická Zdeněk Švec, jehož školka ovšem patří mezi ty velké, a úspory tak pocítí méně.

Na plánování stávky je brzy

Ředitelé škol v regionu se nyní připravují na situaci, která nastane 27. listopadu. V prvních dnech po ohlášení stávky ještě nebude jasné, jak bude stávka v jednotlivých školách vypadat. Odbory a pedagogové mají nyní zhruba dva týdny na rozhodování o podobě protestu.

„Zatím nemám žádné signály. Co vím, tak učitelé mají možnost tuším do 20. listopadu se nahlásit předsedovi odborů a on pak případně předloží seznam mně. Předpokládám ale, že ve velkém se u nás stávkovat nebude a výuka bude normálně probíhat,“ očekává Jan Štěrba.

„My se ke stávce připojovat nebudeme, protože by to významně narušilo chod školky. Maximálně podpoříme naše kolegy nějakou formou obrazovou,“ říká Švec.

Obdobně nepočítají se stávkou ani v mateřské škole v Hronově. „Dosud jsme tu nikdy nestávkovali kvůli rodičům, aby měli kam dát děti,“ říká ředitelka Iveta Kuldová.

Ředitel: sáhneme i na platy učitelů

Ředitel jedné ze tří velkých základních škol v Náchodě a místostarosta Náchoda František Majer (za STAN) teprve čeká, co přinesou další dny.

„Požádal jsem odborovou organizaci, aby mi do středy 22. listopadu sdělila konkrétní osoby, které se stávky zúčastní, abych mohl zajistit chod školy, jak jsem povinen. Když budou stávkovat kuchaři, musím zařídit stravování, a když učitelé, tak i výuku. Odboráři o tom teprve budou jednat,“ říká ředitel Základní školy Komenského.

Ohledně financování školy v dalším roce nemá také ještě vůbec jasno. „V úterý jsem byl shodou okolností na jedné konferenci v Praze za účasti pana ministra a ten tam prohlásil, že rozpočet ministerstva školství bude znám až v lednu. Nevíme tedy nic, ale pokud by to bylo, jak nyní zaznívá, museli bychom pro udržení nepedagogických pracovníků sáhnout i do nenárokových složek pro pedagogy. Jestli jsem to dobře pochopil, nepedagogickým pracovníkům by se měly platy snížit až o dvě procenta. To už by pro naše kuchařky, uklízečky a další, kteří zajišťují chod školy, bylo fakt neúnosné, protože jejich platy jsou opravdu tristní,“ říká František Majer. Doufá, že se složitá situace obdobně jako v minulosti vyřeší a že vláda ještě popřemýšlí o tom, že školy potřebují mít i navařeno a uklizeno.

Úspor se naopak neobávají na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově, které se daří zapojovat se do různých finančně atraktivních projektů. Možné je to především díky technickému zaměření školy.

„My máme nepedagogické pracovníky velmi slušně vyřešené, takže stávka u nás nejspíš nebude. Škola se zapojuje do různých projektů, má další mimorozpočtové zdroje a rozsáhlou doplňkovou činnost. Tyto zdroje používáme i k odměňování, a to hlavně nepedagogických pracovníků, ať to jsou uklízečky, kuchařky a tak dále. Nenecháváme zahálet volné kapacity. Je to otázka i aktivity, a ne jen natažené ruky,“ vysvětluje situaci ředitel Vladimír Blažej.

Petra Jansová z trutnovské hotelové školy však upozorňuje, že stávka by neměla být vnímána jako protest za vyšší mzdy. Podle ní jde obecně o financování škol: „Pokud se to bude prezentovat právě jako stávka za platy, zase budou učitelé za ty nejhorší.“