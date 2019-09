Černá skládka pneumatik na Jičínsku snad zmizí, firma ji zatím oplotí

Stovky pneumatiky, které se povalují u obce Veliš, konečně nechá majitel pozemku po letech oplotit.

Protože obyvatelé Veliše neskrývali obavy z možného požáru a úniku rakovinotvorných látek do spodních vod, sepsali petici žádající odstranění pneumatik.

Starostka Naďa Bíšková (SNK obce Veliše a Vesce) od počátku viní brněnskou společnost Setra, která podle ní pozemky pod pneumatikami vlastní a jediná s tím může něco dělat. Podle výpisu z katastru nemovitostí však část vlastní samotná obec Veliš a další díl František Jenček z Holína, současný jednatel společnosti Fabio Produkt, která vyrábí jedlé oleje a biopaliva.

„Z právního hlediska skládka na mém pozemku je. Jenže silážní žlaby, které na pozemku vyrostly, jsou někoho jiného. V případě, že bych svůj majetek oplotil, aby tam nikdo už nic neházel, by mohly vzniknout právní problémy,“ uvedl Jenček a zdůraznil, že ze situace radost nemá.

Roky, kdy skládka nabývala na objemu, společnost Setra s nikým nekomunikovala. To se změnilo teprve před několika týdny, kdy se firma České inspekci životního prostředí (ČIŽP) zavázala, že problém začne řešit. O skládku se inspekce zajímá od května.

„S obcí jsme se dohodli na dalším postupu. Pneumatiky se přemístí do zadního silážního žlabu a prostor skládky se oplotí tak, aby nedocházelo k dalšímu hromadění pneumatik. Další jednání vlastníků pozemků, kterých se problém týká, bude v pátek,“ řekl Oto Dubina, zástupce ředitele společnosti Setra.

Kdy skládka zmizí, je nejisté. Firma už alespoň komunikuje

Další podrobnosti o postupu odhaluje zpráva ČIŽP, kterou má MF DNES k dipozici. „V prostoru betonového silážního skladu je umístěno značné množství odpadních pneumatik. Na pozemcích dochází k porušování zákona o odpadcích,“ stojí ve zprávě, kde je naznačen i postup nápravy.

„Prvotně je nezbytné zabezpečit vjezdy do silážního žlabu, aby se zabránilo dalšímu navážení odpadních pneumatik. Dále se vlastníci shodli, že je důležité odstranit pneumatiky, které jsou těsně u silnice,“ píše ČIŽP.

Provizorně se nepořádek přestěhuje do zadní části siláže. „Společnost Setra zašle všem vlastníkům návrh ohledně oplocení siláže a dalšího nakládání s pneumatikami,“ doplňuje Oto Dubina ze Setry, jež se specializuje na výrobu kompostů, substrátů nebo na recyklaci odpadového dřeva. Na otázku MF DNES, kdy pneumatiky zmizí zcela, však už neodpověděl.

„Se společností Setra jsme se snažili spojit několik let, ale vůbec nereagovala. Po schůzce s jejími zástupci máme alespoň nějaké výhledové řešení,“ konstatovala starostka Naďa Bíšková.

Brněnská firma před lety plánovala na místě skládky vybudovat kompostárnu, to však obecní úřad pod tlakem občanů zamítl. Proti vybudování odpadiště se postavila téměř celá ves s dvěma stovkami obyvatel. Lidé se obávali zápachu, nepořádku a hustého kamionového provozu. Potom se po společnosti slehla zem a hromada pneumatik jen rostla.

Variantu, že by obec skládku zlikvidovala na své náklady, starostka odmítla: „Firma koupila pozemky za pár šupů už s pneumatikami a my bychom je měli teď na svoje náklady uklízet? To mi přijde mimo.“

Obávají se požáru skládky. Pneumatky se nechávají dohořet

Mezitím rostou i obavy z požáru, který by se jen velmi obtížně dostával pod kontrolu. Hasiči takové většinou nechávají dohořet.

Stav skládky 12.4.2019

„Na místě pak zbude hromada popela a ocelové dráty. Kdyby to hasiči hasili, vzniknou hasební vody, ve kterých bude řada špatně rozložitelných sloučenin jako dehtů a karcinogenů,“ uvedl nezávislý ekolog a hydrolog Jiří Klicpera z Lázní Bohdanče.

Podobný případ se přihodil před osmi lety v Boru u Skutče na Pardubicku, kde chytila skládka kupící se od 90. let. „Při hašení a při vyluhování všeho svinstva z popela se dostaly vody a produkty spalování do podzemních vod v opukové oblasti vodních zdrojů Nové Hrady. Skládka tam byla několik let,“ pokračoval ekolog.

Že to není lehké, přiznávají i hasiči. „Jako nejefektivnější postup se jeví hořící pneumatiky čelním nakladačem rozhrabávat a vyklopit je do kontejneru s roztokem vody a pěnidla. Pak je potřeba uhašené pneumatiky vybrat na hromadu a případně dohašovat,“ vysvětlila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Připustila důvod takového ohně se obávat: „Nelze vyloučit, že kombinace některých dalších přítomných látek může mít při dlouhodobé inhalaci škodlivý vliv na zdraví.“

Ekolog Klicpera tvrdí, že majitel pozemku má povinnost pneumatiky recyklovat: „Gumy končívají v cementárnách jako dobré palivo, jinak je nikdo nechce. Dají se také jako drť přidávat do asfaltových krycích směsí na silnice, ale silničáři je moc nechtějí, protože zpracování je drahé, technologicky náročné a pokládání směsi také,“ říká.