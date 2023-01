Proměna poutního místa rozdělila Habřinu, rozhodne referendum

Vesnici s více než 300 obyvateli rozdělují názory na chystanou multifunkční novostavbu rondelu v těsné blízkosti kostela. Ten má být zapuštěný v zemi a na poutním místě umožnit kulturní i pietní akce.

„Projekt se nesetkal s dobrou odezvou v obci. Je to tak padesát na padesát. Některým se třeba rondel líbí, ale přáli by si ho umístit na jiném místě. To však není možné, protože zamýšlená dotace je postavená právě na propojení kulturního dědictví a moderní architektury,“ popsala situaci v obci místostarostka Dagmar Bittnerová (Pro Habřinu společně).

Referendum V referendu mohou hlasovat pouze voliči s trvalým pobytem v Habřině. Rozhodnutí bude platné, pouze pokud k volbám přijde 35 procent voličů, a závazné, když pro nebo proti bude alespoň čtvrtina všech oprávněných voličů v obci.

Celkovou rekonstrukci poutního kostela se hřbitovem, domku hrobníka a úpravu okolních ploch včetně vybudování rondelu připravuje Spolek na obnovu kostela sv. Václava na Chloumku, jehož členy jsou obec a zástupci farnosti a biskupství.

Zatímco areál kostela patří církvi, vedlejší plocha Habřině. Ta proto musí se záměrem souhlasit, jinak by spolek nemohl žádat o územní rozhodnutí ani o dotace. Kvůli napjaté situaci ve vesnici však zastupitelé Habřiny souhlas podmiňují vyjádřením podpory v místním referendu. Veřejné hlasování slíbil vloni na jaře i starosta Habřiny Radovan Šutriepka (Sdružení za lepší Habřinu), když se o napjatou situaci kolem Chloumku začala zajímat MF DNES.

„Nechceme dělat nic proti občanům Habřiny, chceme znát jejich názor. Očekávám vypsání referenda do prázdnin,“ řekl tehdy starosta. Zastupitelé se nakonec rozhodli s referendem počkat až na prezidentské volby.

Zatím jen procesní rozhodnutí

Lidé budou hlasovat, zda může zastupitelstvo podniknout „veškeré nezbytné kroky včetně udělení nutných souhlasů, aby byla umožněna realizace projektu obnovy areálu kostela sv. Václava na Chloumku a související výstavba včetně rondelu“.

Obyvatelé tak zatím nehlasují o tom, zda se obnova areálu opravdu uskuteční. Pouze dávají obci zelenou k dalším krokům. Podle webových stránek spolku je nyní hotova dokumentace pro stavební povolení na opravy kostela a dokumentace pro územní řízení na novostavbu rondelu. Přitom je nejvyšší čas ucházet se o dotace, protože vhodné výzvy byly vypsány už v prosinci.

„Kvůli sporům v obci jsme se dostali do značného časového skluzu,“ upozornila místostarostka.

Japonský land-art

Podzemní kruhový objekt je inspirován japonskými land-artovými prvky, tedy uměním v krajině. Autory návrhu jsou architekti Jiří a Michal Krejčíkové, kteří vyhráli například architektonickou soutěž na obnovu Ještědu. Rondel podle nich odkazuje k legendě z 13. století, podle které se na vrchu Chloumek v roce 1110 ukryl neznámý český zeman v prázdné jezevčí noře, když prchal před vpádem polského knížete Boleslava III.

„Není to účelová stavba, spíš výtvarný land-artový objekt, který umožňuje menší kulturní nebo i duchovní akce. Je to spíš meditativní záležitost,“ popsal autor návrhu Jiří Krejčík.

Odpůrci projektu tvrdí, že plánovaný rondel naruší pietu místa, protože má být umístěn mezi kostelem a novodobým hřbitovem. Pro svou petici získali přes 250 podpisů. Zpochybnili také plánovaný rozpočet či nutnost některých prací, které podle nich proběhly už v 90. letech. Podle odborných posudků je však třeba některé zásahy provést důkladněji.

Petičníci roznesli do domácností v Habřině informační letáky, na což obec reagovala roznosem vlastních materiálů, v nichž některá tvrzení zpochybnila. Uspořádala také dvě besedy s architekty, jednu v říjnu 2021 a další nedávno o Vánocích.