Při čekání na nádraží náhle vzplál mikrobus, škoda se odhaduje na milion

Požár propukl v poledne v Husově ulici, když se řidič vrátil z linky po okolních vesnicích. Autobus asi pro třicet osob začal hořet v přední části u motoru.

„Řidiče upozornil cestující stojící venku, který si všiml kouře. Řidič si ještě stihl vzít své věci a vystoupit. Oheň vzplál s takovou intenzitou, že by nebylo možné ho zlikvidovat jen hasicím přístrojem,“ popsal ředitel dopravní společnosti CDS Náchod Zdeněk Pouznar, jíž patří shořelý vůz.

Na autobusové nádraží přijeli dobrovolní hasiči z Police a profesionální jednotka z Velkého Poříčí. Požár lokalizovali asi za pět minut. Autobus značky Mercedes však úplně shořel.

„Příčinu budou zkoumat hasiči v pátek. S vozy značky Mercedes jsme spokojeni, je to osvědčená značka a jezdíme tu s nimi léta. Tento autobus byl šest let starý, měl po kontrole na STK. S takovou událostí jsme se už hodně dlouho nesetkali, je to pro nás hodně nepříjemné,“ poznamenal ředitel firmy.

Škodu na autobusu odhaduje společnost na milion korun.

„Hasičský vyšetřovatel určil jako příčinu požáru technickou závadu na vozidle,“ sdělil v pátek ráno mluvčí krajských hasičů Ondřej Sezima.