Na Jičínsku se zřítilo velkokapacitní silo, vysypalo se tisíc tun obilí

Hasiči vyjeli k poškozenému silu krátce po páté hodině ranní. Při události se nikdo nezranil.

„Celá věc se prošetřuje. Došlo k destrukci jednoho sila o výšce zhruba 22 metrů, uvnitř bylo 1 200 tun pšenice. Zařízení bylo rok staré. V tuto chvíli to řešíme se statikem a dodavatelskou firmou. Nejsem schopen říct, proč se to stalo. Zatím ani nelze sdělit, zda jsou v pořádku ostatní sila, to bude záležet na posouzení statika,“ řekl ředitel společnosti Agro Bystřice Pavel Blažek.

ČTK uvedla, že škoda je kolem 10 milionů korun, polovinou se podílí hodnota sila, polovinou obilí. „Škodu nemohu potvrdit. Jsou to hrubé odhady,“ uvedl Blažek pro iDNES.cz.

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Jičína a dobrovolná jednotka z Libáně. „Hasiči místo události ráno zajistili, ohraničili jej páskou a velitel zásahu povolal statika, který by měl prověřit stav zařízení. Následně jednotky místo zásahu předaly,“ řekla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

K zhroucenému silu dorazili i policisté, ale událost nevyšetřují. „Na místě jsme zjistili, že nejde o protiprávní jednání. S největší pravděpodobností se jedná o technickou závadu,“ sdělil mluvčí jičínské policie Aleš Brendl.

Zatím je okolí sil nepřístupné, firma začne s úklidem obilí patrně až v dalších dnech.

Podle ředitele Blažka přesune obilí do jiných skladovacích prostor, které má, případně si bude muset nějaké pronajmout.