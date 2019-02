Pacienti nemocnice v Náchodě se po letech dočkali přístrojů za miliony

Královéhradecký kraj odsouval po šest let miliardovou dostavbu ve své největší nemocnici v Náchodě, proto v ní v té době ani neobměňoval přístroje. Naštvaní primáři před pěti lety začali říkat i nahlas, že zastaralé budovy, přístroje i ustavičné havárie mohou ohrožovat pacienty a nakonec i vyhnat zdravotníky.

Nový špitál měl stát už v roce 2015, jenže kraji se povedlo vybrat dodavatele až napočtvrté. Stavební firmy tak dobudují nemocnici až roku 2020.

Už minulé vedení kraje začalo hledat dotace na výměnu přístrojů a ty od loňska postupně dostávají všechny krajské špitály. Celkem se jedná o 305 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, z nich polovina putuje právě do Náchoda.

Potřebné technologie vytipovali primáři s vedením ústavu. Nemocnice by tak měla nabídnout pacientům moderní způsoby vyšetření i lepší služby.

„Jsem ráda, že se dotace podařilo ve značné míře získat a nemocnice tak může investovat více prostředků, než by si mohla nyní dovolit ze svého rozpočtu. Přestože se nám pomalu daří nemocnici ekonomicky stabilizovat a její zadlužení jsme zhruba z poloviny snížili, rozhodně bychom si za této situace nemohli dovolit investovat v takové výši,“ podotýká ředitelka náchodské nemocnice Ivana Urešová.

Dotační peníze zajistily 85 procent částky na přístroje, nemocnice za ně vydala pouze 22 milionů.

Nemocnice už dříve vybrala, od koho přístroje nakoupí, a ty se tak dostávají na oddělení, kde doplňují nebo zcela nahrazují nynější. Z větší části už přístroje slouží. Dostaly se na oddělení endoskopické, gynekologickoporodnické, interní, chirurgické, ortopedické, rehabilitační nebo ARO.

Nové ultrazvuky za 23 milionů korun již může používat také endoskopie, gynekologie, interna nebo broumovská nemocnice. Radiodiagnostické oddělení získalo tři takové přístroje.

Zcela nové vybavení za 18,3 milionu obdržela rehabilitace, kam přibyly nové motodlahy, robotické a senzomotorické rehabilitační systémy, antigravitační trenažér chůze, terapeutický laser, přístroj pro elektroléčbu, vanu a lázně a další vybavení. To nyní slouží v nedávno dokončených ambulancích, které kraj nechal vybudovat za 17 milionů korun v místě, kde dříve sídlil technický úsek.

Nemocnice už vysoutěžila i většinu přístrojů pro endoskopii, například laparoskopické sestavy, lasery, endoskopickou věž, videokolonoskop a videogastroskop pro gastroenterologii či artroskopickou sestavu pro ortopedii. Vysoutěžila také rentgenové přístroje, jako jsou stacionární i mobilní skiagrafický rentgen a C-rameno, které se postupně dostanou na oddělení.

Letos by se náchodský špitál mohl dočkat i magnetické rezonance zhruba za 35 milionů, která dosud v Náchodě chyběla, tu zaplatí přímo kraj. Pacienti zatím dojíždějí za vyšetřením do Trutnova nebo Hradce Králové. Původně kraj počítal, že rezonanci pořídí až do nového pavilonu, ale když se později vršily zrušené tendry na dodavatele, nákup přístroje z projektu vyňal.

Bude záležet na tom, zda se podaří ve třetím kole vybrat dodavatele magnetické rezonance. „Pro umístění přístroje na radiodiagnostickém oddělení budou potřeba drobné stavební úpravy v pavilonu D, které jsou její součástí,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Staví se za plného provozu, nový špitál bude v roce 2020

Loni na jaře v nemocnici začala klíčová první etapa modernizace, při níž za 1,3 miliardy korun vyrostou dvě nové budovy J a K, objekt pro medicinální plyny a nadzemní koridor mezi budovami, chodníky a cesty. V budoucnu by se pak veškerá oddělení měla sestěhovat pouze do dolního areálu.

Krajští radní už podpořili nákup veškerého vybavení do nových budov za 300 milionů, ale ještě ho musí odsouhlasit zastupitelé. Pokud se tak stane, kraj vypíše zakázku ještě v prvním čtvrtletí.

V nemocnici se staví za plného provozu i na dalších místech, přestavbou bývalých ředitelských kanceláří teď vznikají nové prostory pro radiologii za 14 milionů korun. Další velkou investici kraj nasměroval do Broumova, kde nechává upravit prostory pro jednotku intenzivní péče za 25 milionů korun.

Hlavní teď bude, zdali nemocnice udrží dost personálu. Momentálně hledá kolem 10 lékařů a 30 sester na volná místa. Od nového roku kraj navýšil mzdové tarify o 10 procent, zvedl sestrám příplatek za směny, nově zavedl příplatek za směny i pro ošetřovatele a sanitáře a nově přidal i benefity za věrnost.

Nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli. Dosahuje obratu kolem 1,2 miliardy korun, což představuje 60 procent obratu všech krajských zařízení.

Zároveň se však vždy potýkala s nejvyššími ztrátami. V roce 2017 dosáhla hospodářský výsledek minus 59 milionů korun, loňské hospodaření by mělo skončit lépe.

Pod náchodskou nemocnici spadají ústavy v Broumově, Jaroměři, Novém Městě nad Metují a laboratoře v Opočně, také nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, která ale od letošního roku dostala vlastní vedení.

Náchodská nemocnice dostane letos za akutní lůžkovou a ambulantní péči a lékařskou pohotovostní službu vyrovnávací platbu 78 milionů korun, Trutnov a Jičín po 26 milionech, dvorská nemocnice 9 milionů.