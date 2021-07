Na křižování s cyklostezkou srazil motorkář muže na kole, ten střet nepřežil

„Ve čtvrtek ve 20:15 došlo na silnici II. třídy mezi Žabokrky a obcí Velké Petrovice k dopravní nehodě motocyklu s jízdním kolem. Motorkář jedoucí od Hronova na Polici nad Metují nepřizpůsobil rychlost své jízdy místní úpravě,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.

Ve vysoké rychlosti motorkář projel pravotočivou zatáčku, při výjezdu z ní vjel do protisměru a nestačil již zareagovat na cyklistu, který přejížděl vozovku.

„Cyklista byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice. Motorkář utrpěl také těžká zranění, do své péče si ho převzali záchranáři, kteří ho převezli do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí. Krátce po půlnoci cyklista na následky zranění v nemocnici zemřel.

Dechová zkouška nemohla být z důvodu zranění obou účastníků nehody na místě provedena. Policisté proto nařídili odběr krve. Okolnosti nehody zjišťují náchodští policisté.

Podél silnice druhé třídy ze Žabokrk do Velkých Petrovic plánovalo město Police nad Metují od roku 2008 cyklostezku a loni stavbu za devět milionů korun dokončilo. Stezka pro cyklisty však dvakrát kříží silnici, u mlýna Kozínek a před polickým nádražím, což mnozí kritizují a považují za nebezpečné.

Právě u Kozínku došlo ke čtvrteční tragédii, když cyklista silnici přejížděl. Rychlost je tam omezená na 70 kilometrů v hodině, ale podle místních ji dodržuje málokterý řidič.

„Motorkáři mě předjížděli ve vysoké rychlosti těsně před přejezdem. Nejdříve mě předjeli ti dva a potom ten opozdilec. Pak už jsem viděl jen tragické následky jejich nebezpečné jízdy,“ napsal v komentáři ve facebookové skupině Náchodské dění bez cenzury Jeremy Speirs.

„Tu nehodu jsem viděla a 70 tam nejel nikdo.... Nikomu to nepřeji,“ přidala se Barča Ševčíková.

„Bohužel to není první ani poslední nehoda. Celej úsek od Kozinku po Petrovičky je jedno velký neštěstí. Cyklista se pořád jen křižuje s auty a ten výjezd/přejezd přes hlavní cestu v zatáčce pod Petrovičkama, to je vůbec majstrštyk. Už od začátku bylo jasný, že to není dobře řešený, tak nevím, kolik průserů se tam ještě musí stát, aby to někdo řešil,“ píše v komentáři na Facebooku také Jakub Rücker.