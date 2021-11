Patnáctiletý hoch bodl o pět let staršího muže, ten málem vykrvácel

Operační důstojník policie vyslal hlídku v pátek 12. listopadu ve 22 hodin do Šimkovy ulice, kde se nacházel pobodaný muž. Hlídka na místo dorazila současně se záchrannou službou.

Záchranáři už z tísňové výzvy na lince 155 věděli, že zranění je vážné a muž ztrácí velké množství krve. Na místo vyslali kromě sanitky také posádku letecké záchranné služby vybavenou krevní transfuzí.

„Po příjezdu zdravotníci zjistili, že mladý muž se nachází v kritickém stavu. Přestože svědci události správně zareagovali a ihned mu ránu stlačili rukama, krevní ztráta byla natolik významná, že i přes rychlý příjezd sanitek už zraněný nebyl při vědomí,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Záchranáři zraněnému ihned podali kyslík, zajistili intraoseální vstup do cévního řečiště (zavedení speciální jehly do kostní hlavice) a podali krevní transfuzi.



„Následoval rychlý transport pacienta do traumacentra ve fakultní nemocnici. V jeho průběhu záchranáři zajistili druhý intraoseální vstup a při předávání v nemocnici podali i druhou transfuzní jednotku,“ sdělil Novák.

Záchranáři předali pacienta do nemocnice v kritickém stavu již 22 minut od ohlášení události.

Policisté okamžitě začali pátrat po útočníkovi. Ještě v noci zadrželi podezřelého patnáctiletého hocha.



„V současné době je mladistvý obviněn z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Klademe mu za vinu, že muže po vzájemné potyčce bodl nožem,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Dospělému by hrozil trest vězení od 2 do 8 let, mladistvému hrozí poloviční sazba.

Svědci pomohli. Muž záhy dostal transfuzi

Záchranáři vysvětlují, že muž s tak velkým krvácením přežil jen díky souhře příznivých okolností.

„Především byla správná reakce okolí a okamžitá snaha o zástavu nebo alespoň zmírnění krvácení přímým tlakem v ráně. Následoval rychlý příjezd odborné pomoci a okamžité podání krve již v přednemocniční fázi. Včasný zásah s předáním nemocného v traumacentru za dvacet minut od úrazu umožnil následné chirurgické ošetření a definitivní zástavu krvácení,“ poznamenal Ivo Novák.

Posádka letecké záchranné služby úspěšně podávala krev v terénu dvakrát během dvou dnů.