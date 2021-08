Prvňáčci v Náchodě dárky s fotkami politiků nedostanou, rozhodl starosta

Birkemu vadilo, že na obalu je vytištěno přání náměstka hejtmana pro školství Arnošta Štěpánka (Piráti) i s jeho podobiznou. Z dalšího materiálu od kraje nechal vyříznout stránku s proslovem bývalého hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD). Šlo o knížku dopravní výchovy. Birke tvrdí, že se tak rozhodl proto, že podle něj politika do škol nepatří.



„Já tvrdím, že je to špatně. Jedenáct let, co dělám starostu, tady platil úzus, že se tváře politiků nebudou lepit na materiály do škol. I ten Červíček nemá obličej na batohu (děti dostanou i batoh, pozn. red.). Je to gentlemanská dohoda. Můžu na to mít špatný názor, ale v Náchodě jsem prostě rozhodl, že tady takto označené věci od politiků nebudou,“ vysvětluje Birke. Podle něj v minulosti dary přišly jen s průvodními dopisy pro ředitele škol, aby věděli, od koho dárky dostávají.

Vloni to nevadilo?

To však rozporuje bývalý hejtman Jiří Štěpán, který je sice ze stejné politické strany, avšak reprezentuje odlišné křídlo sociální demokracie. Podle něj stejnou publikaci k dopravní výchově rozesílal kraj už vloni.

„Do škol to šlo i v loňském roce, bylo to součástí balíčku Bezpečně do školy, kde byl i batůžek, sáček na sportovní obuv s reflexními prvky, reflexní přívěsek na batoh, nějaké materiály od Besipu a další věci,“ upozorňuje Štěpán na to, že kniha s jeho věnováním není žádnou novinkou.

„Přiznám se, že opravdu nevím, jestli to vloni přišlo. Ale přišlo to teď. Když jsme kontrolovali ty balíčky, tak jsme na tyto dvě věci přišli,“ říká Birke.

Podle exhejtmana je Birkeho postup úsměvný. Sám se spíš ptá, proč kraj rozesílal rok starý materiál s bývalou hlavou kraje.

„Z nějakého důvodu to šlo pouze do Náchoda. Předpokládám, že šlo o nějakou zbytkovou sadu desítek nebo stovek kusů a nešla tedy do celého kraje. Když se odstranil Štěpánek, musí být odstraněn i Štěpán,“ žertuje se jmény bývalý hejtman.

Podle náměstka hejtmana Arnošta Štěpánka materiály rozesílal odbor regionálního rozvoje a v případě loňské publikace šlo skutečně o pochybení:

„Úředník vzal ze skladu staré knížky, protože mu bylo líto je vyhodit. Nedošlo mu, že je v nich úvodní slovo starého hejtmana, bylo to zatavené ve fólii. My jsme letos udělali dotisk, kde už bývalý hejtman není. Ve středu jsme všechny publikace, kde byl starý hejtman, stáhli a nahrazujeme je novými, které do škol dodáme nejpozději v pondělí.“

Štěpánek své přání a podobiznu na stavebnici jako problém nevidí.

„Pan Birke jako zřizovatel škol má právo dar nepřijmout. Já to respektuji. Politici si však běžně dávají fotky na materiály a když jdou do škol, fotí se tam, je to standardní. Já v tom chybu nevidím,“ míní pirátský náměstek s upozorněním, že on sám nyní v parlamentních volbách nekandiduje a na stavebnici není zmíněna jeho politická příslušnost.

Kdo tady kandiduje?

Naopak je to právě Birke, který se v nastávajících volbách bude ucházet o hlasy voličů. Jeho manévr tak podle jeho politických konkurentů slouží především k vlastnímu zviditelnění.

„Rozumím tomu, že pan Birke je lídr kandidátky, a beru to jako velmi šikovnou věc. On potřebuje být vidět. Je současně zastupitel kraje, starosta, poslanec a adept na lídra upadající ČSSD. Tam se hraje ještě tato hra,“ upozorňuje Arnošt Štěpánek.

Že tah s obranou apolitických škol Birkemu vychází, ukazuje pohled do médií. Ta po tiskových zprávách náchodské radnice okamžitě skočila a Birke se tak rázem dostal i na televizní obrazovky.

„Že ty balíčky od kraje nebyly úplně v pořádku, to asi nebyly. Ale toto ničení knížek se mi vůbec nelíbí. Koupil to kraj, tak ať si to kraj zhodnotí. Je to pro jeho (Birkeho) prospěch, dělá si z toho politickou kampaň,“ odsuzuje kroky náchodského starosty krajský lídr koalice Spolu a starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Birke nařčení z vlastní kampaně odmítá. Podle něj je jen shoda okolností, že volby jsou za měsíc: „Platí nějaká gentlemanská dohoda a je jedno, jestli jsou volby nebo ne. Nějaké volby jsou u nás každý rok.“