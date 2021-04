Náchod neopouštím, říká starosta Birke o možném záskoku na ministerstvu

Prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Navrhl mu to šéf ČSSD Jan Hamáček, který již oznámil, že povede ministerstvo vnitra i zahraničí, než se Lubomír Zaorálek rozhodne, zda přejde z ministerstva kultury do čela ministerstva zahraničí.

Starosta Náchoda, krajský zastupitel a poslanec Jan Birke se již na případný vstup do vrcholné politiky připravuje. Nabídku od vicepremiéra Hamáčka dostal v neděli. V pondělí potvrdil, že je ochoten ji přijmout. Během pondělka se už sešel s kolegy z radnice, kde záležitost probírali.

Časová prodleva, kdy se teprve jedná o Zaorálkově přestupu, Birkemu vyhovuje.

„I já jako starosta Náchoda budu rád, když budu mít nějaký čas na to informovat zastupitele a občany. Požádám zastupitele, abych si mohl zachovat roli starosty,“ řekl Jan Birke pro rádio Impuls.

Podle mluvčí náchodské radnice je pravděpodobná varianta, že starosta by nadále zůstal neuvolněný a souběžně by působil jako ministr. Náchodské zastupitele požádá 26. dubna o souhlas s dočasným výkonem funkce člena vlády do voleb v říjnu 2021. Po půl roce by se naplno vrátil.



„Zákon o obcích nevylučuje souběh funkcí, proto se Jan Birke bude účastnit jednání o klíčových záležitostech města, s kolegy si nastaví pravidla, jak se budou informovat a předávat si agendu. Vyplyne to z toho, co skutečně nastane. Na chod města by si chtěl udržet vliv alespoň na dálku nebo zprostředkovaně, klíčových jednání o prodeji lázní nebo obchvatu Náchodě by se dál účastnil,“ popsala mluvčí Nina Adlof.

Jedinou třecí plochou vidí nyní Birkeho spolupracovníci v jeho funkci krajského zastupitele, kterou obhájil loni v říjnu.

Birke připouští, že jako strojař nemá pro oblast kultury vzdělání, ale případně se tam chce uplatnit jako krizový manažer, který musí zajistit finance na další rok a rozpočet. Také by chtěl vrátit kulturní dění tvůrcům i divákům, jakmile to pandemie umožní.



„V Náchodě mám na starosti v malém měřítku několik segmentů kultury. Je tu divadlo s velkou hodnotou, kterému přispíváme, dva ochotnické soubory, přispíváme také galerii a muzeu, platíme základní uměleckou školu. Vím o celé řadě umělců, kteří jsou OSVČ a všichni jsou postiženi pandemií covidu-19. Vidím to z pohledu pragmatického, několikrát vynásobeno. Naslouchám lidem, poslouchám jejich rady, jsem pragmatický, a když na něco dám ruku, nikdo nemusí pochybovat, že splním, co slíbím. To všichni v Náchodě vědí, a tak budu k tomu přistupovat i na rezortu kultury v případě, že dojde k mému jmenování,“ řekl Birke Impulsu.

Jednapadesátiletý Birke vede Náchod od podzimu 2010, do funkce přišel jako manažer finanční skupiny PPF pro Čínu. Tehdy střídal starostu Oldřicha Čtvrtečku (ODS) stíhaného za prodej náchodského pivovaru, později soudem osvobozeného.



Birke se narodil v Náchodě, vyrůstal s rodiči v Hronově, do Náchoda se vrátil, má dvě dcery. Zastával funkci ředitele kabinetu předsedy vlády Jiřího Paroubka, byl ředitelem úřadu ministerstva pro místní rozvoj, také podnikal. Zastupitelem Náchoda je od roku 2002. Od roku 2012 je krajským zastupitelem, předloni rezignoval na protest proti povýšení šéfky náchodského špitálu do čela zdravotnického holdingu, v loňských krajských volbách jej voliči kroužkováním vynesli ze spodních pater kandidátky. Od roku 2013 je také poslancem.

Před šesti lety měl Birke pět mozkových atak a nakonec i mozkovou příhodu, mohlo za to i silné kouření. Letos v únoru prodělal covid-19 s těžkým průběhem, před onemocněním pak varoval.