Zatoulaný osel nepřežil střet s automobilem. Majiteli zvířete hrozí pokuta

Nehoda se stala v pátek 20. října kolem 22. hodiny na silnici II. třídy u rybníka Kosičky.

„Dosud nezjištěný vlastník osla ho nechal volně pobíhat. Domácí zvíře pak vběhlo z příkopu bezprostředně před projíždějící automobil značky Hyundai. Řidič již na uvedenou situaci nestihl reagovat a osla srazil. Následkem střetu pak došlo k usmrcení zvířete,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eliška Pospíšilová.

V souvislosti s touto dopravní nehodou policisté hledají samotného majitele osla. „Případně kohokoli, kdo by k majiteli tohoto domácího zvířete mohl poskytnout jakékoliv informace, ať se obrátí na policisty hradeckého dopravního inspektorátu na telefonu 974 527 559, případně na lince 158,“ požádala.

Policistka potvrdila, že majitelé mají povinnost zabezpečit svá zvířata a zabránit jejich pobíhání po silnici. Příkazem na místě lze udělit pokutu do výše dvou tisíc korun. V přestupkovém řízení u obecního úřadu s rozšířenou působností pak hrozí pokuta od 1 500 do 2 500 korun,

V Královéhradeckém kraji se od pátku do pondělního rána stalo 15 nehod se zvířaty, nejvíce bylo střetů se srnčí zvěří a dále také s divočáky. Policisté radí, že obezřetnost je na místě hlavně za soumraku a svítání. Řidiči by se měli plně věnovat řízení a jet pomaleji. Když nejde srážce zabránit, je třeba brzdit a neuhýbat, jiné manévry mohou skončit třeba nárazem do stromu či protijedoucího vozu. Se sraženým zvířetem se nemá nemanipulovat, policie přivolá myslivce.