Lávku v Obřím dole rychle spravili, cesta na Sněžku je zase otevřena

Dva roky starou lávku v lavinovém svahu poničil sníh, stává se to opakovaně.

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) uzavřeli část frekventované cesty v úseku od kapličky do Obřího sedla začátkem týdne. Chtěli nechat opravit lávku do začátku letní sezony, nakonec je to mnohem dříve. Od čtvrtečního odpoledne se tudy turisté znovu dostanou.

„Lávka je v našem majetku, ale ve spolupráci s městem Pec pod Sněžkou jsme se to snažili opravit tak, aby to bylo co nejrychleji. Uzávěru této cesty jsme již mohli zrušit,“ řekl mluvčí správy parku Radek Drahný.

„Původně jsme měli za to, že se zlomil tíhou sněhu jeden z nosníků. Na místě řemeslníci zjistili, že prolomené jsou dva nosníky. Ty bylo zapotřebí vyměnit. Nepoškozené části lávky se daly znovu využít,“ upřesnil.

Stejná situace jako letos tam byla na jaře 2017. Tehdy Správa KRNAP obnovila mostek koncem května.

Pecká radnice spěchala i kvůli tomu, že na pátek a sobotu se v Peci i okolí uskuteční několik akcí. V pátek se otevře Herní krajina Pecka ve Velké Úpě nad Portáškami s prolézačkami krkonošských zvířat, bude se hrát také divadelní představení pro děti. V sobotu se koná charitativní pochod Na Sněžku pro Evču a HandicapFest.

Pořadatelé pochodu zvažovali alternativní trasy, teď se jim ulevilo, že účastníci projdou přes spravenou lávku přes Rudný potok.