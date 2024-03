MHD v Hradci zdražila. Kritikům vadí, že je odbavovací systém pomalý

Další úprava ceníku není tak dramatická, ceny se zvedají o 10 až 30 procent. Dopravní podnik i město věří, že roční zisk stoupne o 12 milionů korun. Základním předpokladem však je počet cestujících. Pokles pod loňských 36,4 milionu by propočtům mohl dát těžkou ránu.

Velkým skokem je zavedení nového odbavovacího systému, který umožňuje bezhotovostní platbu bankovní kartou. Bude umět i komunikovat s krajským dopravním systémem Iredo nebo kartami Českých drah.

Stále se však najdou kaňky, které mohou cestující odradit. Například skutečnost, že při odbavování většího počtu cestujících ve špičkách je systém pomalý.

„U odbavovacích zařízení se často dělají fronty. Částečně za to mohou sami cestující, ale většinou je to spíš pomalá reakce systému. Není to nic komfortního, odbavení všech běžně trvá trasu mezi dvěma zastávkami a pak zase nanovo,“ řekl Dominik Zelený, který denně cestuje linkou číslo 2 mezi Novým Hradcem, magistrátem a terminálem.

Z hlasovacího protokolu vyplynulo, že jediným městským radním z deseti přítomných byl v polovině ledna proti zdražování Aleš Dohnal (Piráti). Ten poukazuje hlavně na nedostatky systému:

„Odbavovací systém, který byl objednaný už za minulého vedení města, má řadu chyb. Hlavně je v porovnání třeba s Brnem nesnesitelně pomalý a od vedení dopravního podniku slyšíme jen výmluvy, proč to nejde zlepšit. Základem ceníků všech dopravních podniků všude po světě by také měla být jednoduchost a přehlednost. V Hradci budeme jednu konkrétní jízdenku platit nepochopitelně dvěma způsoby. Neuvěřitelné také je, že se to ani dopravní podnik nesnaží cestujícím vysvětlit. Na webu jsem našel úplně vespod jednu kratičkou větu.“

Na zrychlení se pracuje

Ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham očekával se změnou ceníku spíše jen ojedinělé nedostatky odbavovacího systému, testovací provoz jej prý na březnový start připravil.

Problémy odstraňujeme, slibuje Dopravní podnik Hradecký dopravní podnik zhodnotil, že spuštění nového odbavovacího systému MHD od pátku 1. března provázely dílčí problémy. „S dodavatelem systému nyní řešíme a dolaďujeme ještě drobnosti, ale odbavení podle nového tarifu by mělo již fungovat. Zároveň jsme se s rychlostí odbavení cestujících MHD vrátili na úroveň před změnou tarifu,“ říká vedoucí marketingu Dopravního podniku města Hradce Králové František Meduna. Podnik již v pátek upozornil, že některým cestujícím zatím nefunguje mobilní aplikace HopOn pro časové jízdenky. Náprava se už rýsuje. „Mobilní aplikace HopOn, která zůstala v provozu pro nákup časového jízdného, funguje pro iPhony vybavené operačním systémem iOS. Pro telefony s OS Android ještě řešíme přidání bankovní platební karty u nově zřízených účtů nebo u zákazníků, kteří si platební karty z aplikace z nějakého důvodu odstranili. Pak by to již i zde vše mělo být plně funkční,“ přibližuje František Meduna, podle nějž se podnik omlouvá za případné komplikace.

„Na zrychlení pracujeme od samého začátku. Je však nutné si uvědomit, že systém je velice složitý a rozvinutý. Používáme jak městskou kartu, tak bankovní, nově do toho vstoupí i karta Iredo a do budoucna můžeme zvažovat i zapojení Českých drah nebo pardubické karty,“ řekl Zdeněk Abraham.

„Odbavení zatím nejde udělat okamžitě. Integrace městské hromadné dopravy do krajské teprve začíná, jsme na to připraveni, ale odbavení má bohužel časovou prodlevu. Zatímco na začátku jsme byli na sedmi vteřinách, nyní jsme už na třech,“ vysvětlil ředitel Abraham.

Výdělek? Střelba do tmy

Radní Aleš Dohnal nesouhlasí ani s předpokládaným výdělkem kolem 12 milionů korun.

„Je alarmující, že nevíme, co zdražování udělá s tržbami. Dopravní podnik například neví, kolik jízd je do deseti minut. Přitom za deset minut dojedete ze Slezského předměstí ke Grandu nebo z centra až na nádraží. Výpočty, kolik milionů na zdražení vyděláme, jsou střelbou do tmy,“ upozornil jediný radní, jenž byl proti zdražování.

„Myslím si, že obecně je zdražení správně, ale daleko zásadnější je, jak dopravní podnik funguje jako celek a jakou nabízí službu. A tam zaostává. Bohužel pro velkou část pracujících nebo studujících není hradecká MHD vhodnou alternativou nehledě na ceny jízdenek. Problém je trasování linek nebo nedomyšlené přestupy mezi vlakem a MHD,“ řekl Dohnal.

Od března v MHD dochází k největším změnám od roku 2016, kdy se ceny pohnuly naposledy. Nepříjemné zdražení základního tarifu ze 14 na 25 korun však na druhou stranu může být benefitem. Tato jízdenka totiž bude platit celou hodinu a cestující už během této doby neplatí za žádný další přestup.

Zvedají se i ceny časových jízdenek, například základní roční kupon zdražuje z 3 700 na 4 070 korun. Student mezi 15 až 26 lety pak místo 1 480 korun zaplatí 1 950 korun. Čtyřiadvacetihodinová jízdenka podraží z 80 na 100 korun, čtvrtletí zdraží o 130 korun na 1 420 korun. Školní roční jízdné pro žáky do 15 let podraží z 1 480 korun na 1 550 korun.

Zatímco cestující si od března připlatí, město pro letošek ponechá dotaci na vyrovnání provozní ztráty dopravního podniku na stejné výši, tedy 380 milionů korun. Kompenzaci koncem února schválilo všech 34 přítomných zastupitelů.

„Rok 2024 bude charakterizován návratem na předcovidová čísla přepravených osob,“ míní náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

„Požadovali jsme analýzy, ale žádné jsme neviděli, takže nevíme, jestli se zvýšení cen projeví. Nemyslím si však, že by to pokrylo inflaci, spíš půjde o jednotky procent. Také bych řekl, že 380 milionů je skutečně málo. Dopravní podnik je vnitřně vyčerpáván. Očekával bych diskusi o budoucnosti dopravního podniku, protože uplynul další rok a všechno zůstává stejné snad jen s výjimkou integrace do krajské dopravy. Měli bychom počítat s vyšší částkou, například 400 milionů,“ pochyboval o 380milionovém příspěvku například Pavel Marek (ANO).