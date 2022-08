Řešení problémů dopravního podniku nechávají v Hradci uležet až do voleb

Když se zastupitelé na jaře seznámili se skutečnými náklady a s odhady dalších obrovských výdajů svého dopravního podniku, zvolil Hradec Králové osvědčenou „vyhnívací“ taktiku.

Nejspořivější zastupitelé na jaře dokonce hovořili o pokusu ušetřit ročně až sto milionů korun. Jenže místo okamžitých kroků vedoucích k šetření nebo nepopulárního zdražení jízdného v městské hromadné dopravě vedení města problém pouze zakonzervovalo a coby dědictví se rozhodlo předat ho nové radě a primátorovi či primátorce.

Náborová kampaň zabrala

Potíž bude zrát přinejmenším čtvrt roku, spíše ještě déle. Komunální volby se konají 23. a 24. září a další týdny potrvá, než se zformuje nová koalice a městská vláda.

Dopravní podnik, tedy úspory, případné omezení provozu MHD, platy řidičů, růst cen jízdného a další sanační opatření, by však pro novou radnici měl být jednou z prvních věcí.

Zatím město a jeho firma podnikají spíš dílčí kroky. Od června MHD pro nedostatek řidičů jezdí v omezeném prázdninovém režimu, od začátku srpna došlo k dočasnému vypuštění linek 4 a 8. I když není zřejmé, jakou cestu úspor nové vedení města svému podniku narýsuje a zda nedojde k další redukci spojů, velká náborová kampaň pokračuje.

Kromě řidičáku na autobus je připraven i náborový příspěvek až 50 tisíc korun. A díry v týmu se skutečně daří lepit. Do konce roku by mělo být připraveno usednout za volant nejméně 12 nových šoférů. Další by se měli vrátit z dlouhodobě plánovaných operací a rehabilitací, jež po konci covidového poplachu dopravnímu podniku také přidělaly velké starosti. Důsledkem bylo právě omezení provozu.

Náklady? Plus 1,5 miliardy

Covid, úbytek cestujících i řidičů, závratný růst cen energií, válka na Ukrajině. To vše žene náklady nejen hradecké společnosti strmě vzhůru. Vždyť Sdružení dopravních podniků ČR tento týden odhadlo, že oproti loňskému roku náklady měst a obcí na provoz MHD stoupnou o 1,5 miliardy. Hradecký dopravní podnik je na tom ještě docela dobře.

„Oproti jiným nejen dopravním podnikům jsme na tom o něco lépe. Přestáli jsme největší boom trojnásobného nárůstu cen elektrické energie, protože jsme už měli vysoutěženo. Příští rok budeme mít zvýšení cen elektřiny o 15 procent, to už nás tolik nepřekvapí. Plyn se nás tolik týkat nebude, protože nemáme autobusy na CNG. Máme indicie na zvýšení cen energie na vytápění mezi sedmi až deseti procenty. Zpracováváme hrubý plán a věříme, že bychom se mohli vejít asi do 15 procent navýšení cen za energie,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové Zdeněk Abraham.

MHD jako volební téma

Určité vakuum mezi odchodem dosluhujícího vedení města a volbou nového může pro dopravní podnik znamenat lehkou nervozitu. Nikdo neví, jakou strategii radnice zvolí. Nejspíš to však nebude dříve než s nástupem nového roku.

Propouštění i škrty linek Představené úsporné balíčky dopravního podniku jsou tři. Ten nejméně bolestivý počítá při současných cenách jízdného s úsporou pěti milionů korun. Nejcitelnější ztrátou by bylo zrušení všech spojů do 5 hodin ráno a po 23. hodině. Patnáctimilionová úspora by kromě rušení ranních a nočních linek přinesla celoroční provoz podle prázdninového jízdního řádu s posílením školních spojů. Třetí varianta je tvrdá. Kromě doplnění o školní spoje by hradecké autobusy a trolejbusy celoročně jezdily jen v sobotním režimu. Ve stručnosti by škrtla 34 procent rozsahu provozu, přes dva miliony kilometrů a 50 řidičů z celkového počtu 225. Mohla by však znamenat úsporu do 90 milionů korun.

Představení materiálu s názvem Koncepce stabilizace výše prokazatelné ztráty podloženého mnoha daty, predikcemi a třemi úspornými variantami každopádně mezi zastupiteli vyvolal obrovský zájem. Dá se očekávat, že téma MHD bude s Benešovou třídou či stadionem patřit k nosným volebním tématům napravo i nalevo.

„Dostali jsme za úkol stabilizovat výši kompenzace prokazatelné ztráty a naše studie měla minimálně jeden dobrý účel: zastupitelé se dozvěděli, jaké jsou skutečné náklady dopravního podniku. Máme obrat 470 milionů, z toho polovina jsou personální náklady, další se pak týkají paliv, oprav a investic. Ta čísla možná otevřela oči těm, kteří říkali, že je potřeba uspořit sto milionů, což byla jedna z variant. Studie ukázala, že když přichází zdražování energií a inflace, bude to stát každý rok víc, a nikoli, že se to dá na pět let stabilizovat,“ upozornil šéf podniku, který věří, že hůř už bylo.

Současně však poukázal, že kdyby bylo rozhodnutí jen na něm, pohnula by se cena jízdného: „Nové zastupitelstvo bude, doufejme, rozumné a když všechno zdražuje, mělo by se konečně asi po šesti letech podívat na jízdné. To bude aspoň jedna část příjmů dopravního podniku. Něco málo možná získáme díky vjezdům autobusů na terminál, snažíme se opět rozvíjet i zájezdovou dopravu, která se také dostává do kladných čísel a pomáhá pokrývat ztráty.“

Nejistota Zdeňka Abrahama neužírá, stejná situace jako v Hradci panuje i ve většině jiných měst. Rostoucí výdaje podniků budou muset kompenzovat města, protože vládní kompenzační balíček je v nedohlednu.

„Nechává se to na městech. Čekám, až někdo řekne, kolik bychom měli uspořit. Zatím jsme jen ukázali, co by úspory znamenaly. Pokud bychom měli šetřit, znamenalo by to propouštění, omezování dopravy a snižování komfortu pro cestující. Město vše nechává na nové vedení po volbách, což je pochopitelné.“

„Jezdí všichni s řidičákem“

S plnou obnovou běžného jízdního řádu se počítá až začátkem října, kdy má prozatím jen pro autobusy skončit uzavírka modernizované křižovatky Fortna. Záleží však také na okolnostech, které město ovlivnit nemůže: na návratu řidičů ze stavu nemocných.

„Ten problém eskaloval na začátku června. Přes léto je vždy standardní nemocnost, což vyřadí 27 řidičů, dovolené čítají dalších asi 35 lidí. Proto jezdí celé první patro, provozu autobusů pomáhají i mechanici z dílen. Zkrátka jezdí všichni, kteří mají řidičský průkaz na autobus. Potřebujeme získat více řidičů. Ale to, co se nyní děje na trhu práce, je skutečně nevídané,“ dodal Abraham.