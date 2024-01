V hradecké MHD téměř zdvojnásobí základní jízdné. Je to hodně, reagují lidé

Přestože Dopravní podnik města Hradce Králové ceny od začátku března zvedá v průměru o 10 až 30 procent, nejcitelnější změna se týká zároveň nejběžnějšího typu jízdenky. Při platbě čipovou městskou nebo bankovní kartou činí zdražení téměř 80 procent: ze současných 14 na 25 korun.

Na druhou stranu senioři nad 70 let budou dál jezdit za stokorunu ročně, MHD bude nově zdarma pro člověka doprovázející dítě do šesti let, které má přepravu také zadarmo, stejně jako například maminky s kočárky.

Na novém ceníku se v úterý shodla hradecká rada. Město si od tohoto kroku slibuje roční zisk kolem 12 milionů korun navíc, dosud dopravní podnik na jízdném za jeden rok vybíral asi 110 milionů korun.

Nové ceny mohou být i výhodné

Markantní zdražení základního tarifu ze 14 na 25 korun při platbě bankovní nebo městskou kartou zároveň může být paradoxně výhodné. Tato jízdenka totiž bude platit celou jednu hodinu a cestující už během této doby neplatí za žádný další přestup.

Nové ceny MHD v Hradci Králové Při platbě čipovou městskou nebo bankovní kartou zaplatí cestující namísto současných 14 korun 25 korun. Zvedají se i ceny časových jízdenek. Například základní roční kupón zdražuje z 3 700 korun na 4 070 korun. Student mezi 15 až 26 lety pak namísto 1480 korun zaplatí 1950 korun. O 25 procent podraží od března papírová nepřestupní jízdenka - z 20 na 25 korun. Přestupní jízdenka koupená přes SMS zprávy zdraží z 25 na 30 korun, ale cena přestupní jízdenky koupené u řidiče zůstane na 30 korunách. Také noční jízda bude dál za 30 korun. Čtyřiadvacetihodinová jízdenka podraží z 80 na 100 korun, čtvrtletí zdraží o 130 korun na 1420 korun. Školní roční jízdné podraží ze současných jednotných 1480 korun na 1550 korun pro žáky od šesti do 15 let a na 1950 korun pro studenty ve věku od 15 do 26 let.

Dosavadní kartou placená jízdenka za 14 korun je nepřestupní a za každý další přestup v době do 35 minut cestující platí čtyři koruny. Zároveň se do jednoho slučují první a druhé pásmo, což mohou přivítat obyvatelé okolních obcí, do kterých MHD zajíždí.

„Ano základní jízdné s městskou kartou zdraží ze 14 na 25 korun, ale v porovnání s jinými městy vycházíme docela dobře, protože například v Liberci je to na úrovni 35 korun. Při projednávání nového ceníku jsme přihlédli k sociálnímu hledisku jednotlivých skupin. Nešlo nám o dramatické zvyšování cen, protože jsme vyšli vstříc většině skupin lidí, jak seniorům, tak rodičům dětí a studentům. Chtěli jsme motivovat řidiče, aby zbytečně nejezdili auty,“ uvedl Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast městské dopravy.

Tato motivace však vyznívá zvláštně pro cestující, kteří dosud platili městskou nebo bankovní kartou. Například Monika Vrázová spočítala, že v novém tarifu měsíčně projezdí o několik stovek korun navíc.

„Měsíční jízdenka se mi dosud nevyplatila a také nepotřebuji přestupovat. Takže zdražení jedné jízdy o jedenáct korun mě měsíčně vyjde asi na 300 korun navíc. To už je docela hodně,“ konstatovala žena z Malšovic.

„Zdražení se dalo čekat. Já mám doma dva školáky a roční kupón dražší o 70 korun pro jednoho je únosná cena. Každopádně mě zdražení MHD samozřejmě nemotivuje k tomu, abych méně jezdil autem,“ řekl Jiří Ženatý z Nového Hradce.

Poslední změna před osmi lety

„Poslední velká změna ceníku byla už v roce 2016, jenže od té doby jen růst inflace činí asi čtyřicet procent. Touto cestou chceme pokud možno i trochu pomoct městu, aby stále nemuselo dotovat prokazatelnou ztrátu dopravního podniku. Na této dotaci bychom potřebovali víc než loňských 380 milionů korun, ale podle současných jednání směřujeme ke stejné výši jako v roce 2023,“ řekl ředitel hradeckého DP Zdeněk Abraham.

Možného úbytku cestujících se příliš neobává. „Protože vidíme, že náklady zdražují ze všech stran, tedy i pro osobní dopravu, věřím, že cestující nám zůstanou věrní. Předloni to bylo kolem 35 milionů přepravených cestujících, vloni už 37 milionů,“ vypočetl.

O změnách ceníku se v Hradci Králové diskutovalo už dva roky. A někdy i zcela bez koncepce. Rozhodnutí z prosince 2021 vydrželo jen necelé dva měsíce. Odpor veřejnosti byl tak silný, že rada města v únoru 2022 zdražení až o desítky procent odvolala, respektive odsunula na neurčito. Tehdy by na vlnu drahé MHD nejvíce doplatili senioři nad 70 let, kteří by místo stokoruny platili ročně 600 korun.

Nejfrekventovanější jedna jízda placená čipovou městskou kartou by podle tehdejšího rozhodnutí zdražila ze 14 na 16 korun, jízdenka u řidiče ze 30 na 40 korun. Bezplatná přeprava by skončila pro doprovod dítěte do tří let, který by nově platil plnou cenu 16 korun.

Od té doby se otázka změn tarifů vracela, ale vedení města chtělo počkat na nová data z odbavovacího systému, který od loňského září například umožňuje platbu bankovní kartou. Proto ke zdražení nedošlo od nového roku jako v jiných městech, ale ceník se v Hradci Králové mění až od 1. března.

Přestože kompenzace prokazatelné ztráty pro dopravní podnik prozatím zůstává na loňských 380 milionech korun, také tato dotace od města se může během roku pohnout.

„Na vyjednávání bude záležet například i v souvislost s chystanou rekonstrukcí křižovatky Mileta. Dopravní podnik bude kvůli tomu muset přetrasovat linky a bude to činit i několik desítek tisíc kilometrů navíc,“ upozornil Miroslav Hloušek.

Vlně zdražování se nevyhnula ani další města, ale některá jdou ve způsobu, jak motivovat lidi jezdit MHD namísto autem, úplně opačně. MHD zdarma včetně turistů je v Kolíně, Benešově, Valašském Meziříčí, Strakonicích a Litoměřicích.