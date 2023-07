Hradecké letní kino má vylepšenou hospodu, venkovním biografům se daří

„Je to určitě atraktivitou prostředí. Když je hezké počasí, zažijete tu velmi příjemný večer. Navíc moc neřešíme, když si chce někdo stranou zakouřit, když si k filmu vezme pivo nebo si přinese jídlo. To v běžném kině většinou nejde,“ říká Miroslav Franc, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která letní kino provozuje. Promítá se od 1. června do konce září, od středy do soboty.

Městská firma před lety nechala areál za víc než dva miliony korun vybavit digitální technologií i moderním ozvučením. Zdejší betonovou projekční plochu pravidelně udržuje, aby byla odrazivost světla co nejvyšší.

„V řadě měst letní kina zrušili bez náhrady, protože byla ve ztrátě. Tady nás město podrželo a dnes se ukazuje, že to bylo moudré rozhodnutí. Obzvlášť v době covidu se ukázaly přednosti areálu,“ míní Franc.

Zásadní změnou prošla kuchyně u kina

Firma investovala také do zázemí pro diváky. Nejnověji zaplatila téměř 5 milionů korun za rozšíření zdejší restaurace, která dosud fungovala jen v sezoně. Nově nabídne celoroční provoz a víc než 2,5násobnou kapacitu.

„Vnitřní prostory byly pro nějakých 25 osob a vytápělo se elektrikou. Mohli jsme otevřít v květnu a na konci září už se provoz nevyplatil. Teď budeme v provozu každý den,“ slibuje David Mareš, který občerstvení v kině provozuje asi 5 let a kromě toho má také stánek na Šrámkově statku v Pileticích, areál u správčického rybníku a pivnici Psí bouda.

Zásadní rekonstrukcí prošla kuchyně, rozšířila se i letní kuchyně a na toalety se nově nemusí chodit venkem. Přestavbu navrhli Architekti Nahraně.

„Chtěli jsme, aby budova byla moderní, ale ne zas příliš minimalistická nebo strohá. Proto jsme použili dřevěný obklad, který plochu rozbije a je příjemnější,“ vysvětluje architektka Šárka Mecnerová.

Jičín, Dobruška i Rozkoš

Letní kina se v posledních letech prosazují také v dalších městech regionu. Třeba v Dobrušce na Rychnovsku založili tradici projekcí pod širým nebem zhruba před 10 lety. Původně se promítalo v areálu venkovního koupaliště, ale kvůli uzavření restaurace i sousední výstavbě čtyř bytových domů se muselo kino přestěhovat jinam.

Výběr z programu Letního kina Širák Promítá se vždy od 21:15h. 19.7. Spiderman - Napříč paralelními světy

20+21.7. Oppenheimer

21.7. Barbie

22.7. Indiana Jones a nástroj osudu

23.7. Top Gun: Maverick

25.+26.7. Oppenheimer

26.7. Barbie

27.7. Ty nosíš smůlu, lásko

28.7. Mission: Impossible Odplata - 1. část

29.7. Strašidelný dům

30.7. Můžem i s mužem

„Loni jsme koupili kompletní novou technologii i s nafukovacím plátnem a přestěhovali letní kino do Archlebových sadů u kulturního domu. Promítáme třikrát v týdnu. V sadech navíc pořádáme i letní muzicírování, takže tam máme lavičky a zázemí – sociálky a občerstvení,“ popisuje vedoucí dobrušského biografu Pavel Štěpán.

Zhruba 15 let slouží letní kino také v Jičíně a i tam se muselo v minulosti stěhovat. Z Valdštejnské lodžie se po změně jejího provozovatele přesunulo do areálu zámecké zahrady v centru města. Promítá čtyřikrát týdně od 18. července do 5. srpna.

„Naše kino nemá žádnou přestávku, takže jsme museli zakoupit druhé projekční zařízení. Zájem veřejnosti je velmi slušný, ale samozřejmě se liší podle filmu a také podle počasí,“ říká ředitel Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička.

Projekce jsou oblíbeny od 30. června do 3. srpna také v autokempu na Rozkoši v České Skalici a čtyři filmy letos uvedou také na zahradě klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Fenomén jménem Skála

Zcela mimo tabulky stojí vesnické kino v Boháňce - Skále. Zdejší areál letního kina funguje nepřetržitě už 62 let. Udržují ho v chodu hlavně místní nadšenci, kteří se prosadili i do vedení obce a od té doby do areálu výrazně investují.

„Kino jsme zdigitalizovali, opravili hlediště, pořídili nové plátno i moderní ozvučení. Celé to stálo kolem milionu. Každý rok se bavíme o dalších věcech. Vznikla tu pergola, letos se renovovalo sociální zařízení. Když se vypíše brigáda, přijde na pomoc 30 lidí, to je pak radost,“ pochvaluje si místní raritu starosta Milan Heligr.

Kino provozuje obec a je současně kulturním centrem vesnice, kde se pod pergolou scházejí sousedi.

Letní verze Centrálu

Letní projekce mají také v Polici nad Metují, kde do sportovního areálu v létě přesunují techniku z tamního kina, nebo v areálu Bojiště v Trutnově, kde však hrají jen filmy na klasickém 35milimetrovém pásu. Vlastní letní scénu před třemi lety založilo i hradecké Bio Centrál. Promítá v Gayerových kasárnách.

„Letňáky jsou trendem. Plánovali jsme to už dlouho, ale popohnal nás covid, protože tehdy nebylo jasné, jak kina budou fungovat. Letní kina měla alespoň nějakou šanci,“ přibližuje okolnosti založení ředitel Petr Vítek. Centrál v kasárnách používá jednodušší techniku a v nabídce filmů je proto omezený.

„Vejde se tam asi 40 diváků, to ekonomicky vylučuje nějakou větší investici,“ dodává.

V řadě měst letní kina zrušili, protože byla ve ztrátě. Tady nás město podrželo a dnes se ukazuje, že to bylo moudré rozhodnutí.