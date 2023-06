Letní kina zažívají velký boom, vstupné někde stojí i pod stokorunu

Přehled letních kin v kraji Letní kino Olomouc (Pekární 26): promítání úterý a čtvrtek, začátek zhruba od 21 hodin.

Letní promítání Kinematografu bratří Čadíků v Přerově (Náměstí TGM): od 15. do 18. července.

Letní kino Po setmění v Přerově: od 2. do 23. 8. každou středu.

Letní kino Hranice (Komenského 263): promítání každý čtvrtek až sobotu, začátek vždy ve 21 hodin.

Letní kino Mostkovice: promítání do konce června pátek a sobota, od července téměř každý den, začátek ve 21:30. Ceny vstupenek se pohybují od 50 do 150 Kč.