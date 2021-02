Opatření přijede na Trutnovsko hlídat 150 policistů, internát chystá ubytování

Na Trutnovsko přijede na výpomoc 150 policistů, jejich příjezd je v plánu nejpozději v pátek. Bydlet budou pravděpodobně na internátu lesnické střední školy. Informaci portálu iDNES.cz potvrdil náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

„Policie mě oslovila ve středu večer, ráno jsme s kolegy udělali online poradu, abychom si řekli, jaké služby můžeme policistům nabídnout. Šlo by nejen o ubytování, ale také stravování. Do práce jsem proto povolal vychovatele, aby připravili internát, kuchařky a další personál. Budeme také muset nakoupit potraviny. Všichni jsou připravení a čekají na pokyn policie, jak se rozhodne,“ potvrdil informaci ředitel střední školy Miloš Pochobradský.

Internát je nyní uzavřený a zaměstnanci jsou doma. Škola kvůli zájmu policie shání další dezinfekci, respirátory a roušky pro personál, který se bude o chod internátu starat.



Policisté by měli být rozdělení do několika týmů, které se nebudou vzájemně potkávat. I proto mají obsadit oba školní internáty - v Trutnově a ve Svobodě nad Úpou.

„Byl to jejich požadavek, aby byli rozdělení. Navíc by se měli po třech dnech střídat, takže to pro nás znamená vždy dezinfekci prostor a kompletní výměnu ložního prádla,“ sdělil ředitel.

S ubytováním policistů v budovách školy musel souhlasit Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem lesnické akademie. Podle ředitele škola potřebuje na přípravu budov jeden den.

Půl milionu roušek ze státních rezerv

Královéhradecký kraj čeká na informace od ministerstev vnitra a školství ohledně dodávek ochranných prostředků pro obyvatele na Trutnovsku. Vlastní zásoby kraje by podle náměstka hejtmana Štěpánka pro potřeby okresu nestačily.

Vláda by měla poslat na Trutnovsko 500 tisíc ústenek. Poputují nejprve na kraj, který je rozdělí jednotlivým obcím. Distribuce bude zřejmě stejně jako v minulosti postupovat přes takzvané obce s rozšířenou působností, tedy přes radnice v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí.

„Dodávka bude rozdělená podle počtu obyvatel, ale podle našich údajů slíbených 500 tisíc ústenek nebude stačit,“ řekl Štěpánek. Trutnovsko má podle statistiků 118 tisíc obyvatel.

Dodávku respirátorů do škol má zajistit ministerstvo školství. Zatím není jasné, kolik kusů bude potřeba. Kraj nyní kontaktuje školy, kde probíhá výuka a zjišťuje od nich, kolik učitelů a dalšího personálu je třeba respirátory třídy FFP2 vybavit.



„Nyní teprve dáváme dohromady nějaká čísla. Je to velmi čerstvé, ale při koncepčnosti těch opatření nepředpokládám, že by měla vláda takové zásoby respirátorů. Mohou to být desetitisíce kusů,“ upozornil Štěpánek s odkazem, že respirátor mohou učitelé používat pouze jeden den a pak si musejí vzít nový.