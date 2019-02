Výbuch lahve na šlehačku zranil ženu, řeší to policie i europoslanec

„Stalo se to 23. prosince. Dvaapadesátiletá žena si chtěla ve výrobníku na bombičky připravit šlehačku. Ten však explodoval, čímž došlo k odtržení víčka s bombičkou, které ji zasáhlo do hlavy a způsobilo těžké zranění. Až do současné doby je hospitalizována,“ uvedla královéhradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Zraněná žena se už dostala na běžné oddělení nemocnice, kde s ní intenzivně cvičí. Její léčení však zřejmě potrvá ještě měsíce.

„Pacientka leží na rehabilitační klinice. Vzhledem k tomu, že u ní došlo k poranění mozku, zůstávají zbytkové poruchy hybnosti, ale už se postaví. Během měsíců by se její stav mohl stabilizovat,“ řekl lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Na případ upozornil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Podle něj se v Česku zranil ještě jeden muž, kterému střepiny prorazily lebku.

Zdechovský chce interpelovat Evropskou komisi, aby jednala o náhradách pro oběti s Čínou, odkud výrobek pochází, místo toho, aby odškodnění dopadalo na dovozce.

Policie vede řízení proti neznámému pachateli, nikoho zatím neobvinila.

„Lahev nyní zkoumají znalci, zda došlo k únavě materiálu, nebo se s ní špatně manipulovalo. Pokud víme, firma, která tyto přístroje prodává, již informovala spotřebitele, aby je vrátili nebo vyměnili, protože jsou nebezpečné,“ dodala mluvčí.

Spotřebitelé mohou rizikové lahve vyměnit, nebo vrátit

Od firmy, která zboží dováží, policisté zjistili, že již loni vydala informaci o nebezpečnosti výrobku.

„Dosud tento výrobek vlastní ještě okolo šesti tisíců spotřebitelů. Upozorňujeme tedy občany, kteří si zakoupili výrobník šlehačky, aby výrobek vrátili prodejci a v žádném případě ho nepoužívali. Na základě zveřejnění toho případu se ozývají další lidé, kterým výrobník explodoval. Naštěstí se zatím nikdo další nezranil,“ doplnila policejní mluvčí.

Prodejní společnost z Hradce Králové uvádí na internetu návod pro spotřebitele, podle nějž si mohou přijít vyměnit plastovou šroubovací hlavici šlehačkovače za hliníkovou. Plastová hlavice totiž může prasknout.

Firma také nabízí, že zákazníkům, kteří o výměnu nestojí, přímo vrátí peníze. Vyjádření dovozce ke konkrétnímu případu zraněné ženy se redakce snažila získat, ale firma nechala e-mailový dotaz bez odpovědi.

Šlehačkovač se objevil v evropské databázi nebezpečných produktů RAPEX už v roce 2012. Před výrobkem Lahev na výrobu šlehačky tehdy varovala i spotřebitelská organizace dTest.

„Kvůli chybě ve výrobě hrozí, že se část šlehací hlavy během použití oddělí a vystřelí do prostoru. Mohla by poranit uživatele,“ stojí v popisu varování u litrové lahve čínského původu.

V červnu 2017 zemřela po výbuchu láhve na šlehačku populární francouzská fitness modelka a blogerka Rebecca Burgerová. Byl to podle Zdechovského první zaznamenaný případ úmrtí, do té doby byly evidovány desítky podobných případů, které si vyžádaly různé druhy zranění, uvedla ČTK.

V Evropské unii dosud lidé používají podle europoslance desetitisíce těchto nebezpečných výrobků, proto je nutné spotřebitele znovu upozornit.