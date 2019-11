Labská bouda v Krkonoších je opět zavřená, oprava topení potrvá do dubna

Provozovatelé Labské boudy upozorňují turisty, že přes zimu nebude fungovat nejen ubytování, ale ani restaurace a bufet. Turisté tak při hřebenových túrách musejí počítat s tím, že v boudě zázemí nenaleznou.



„Velmi se omlouváme, ale tuto zimu nejsme opravdu schopni zabezpečit provoz. V krajním případě jsme schopni pomoci, ale lidé by na to neměli rozhodně spoléhat,“ řekla spolumajitelka boudy Klára Sovová.

Hotel je zavřený od 1. listopadu do 30. dubna příštího roku. Je však možné, že stejně jako letos na jaře otevře o něco dříve. Provozovatelé to tehdy zdůvodnili snahou poskytnout zázemí turistům, kteří do hor vyrazili o Velikonocích (více v článku Labská bouda je opět přístupná turistům, rekonstrukce trvala půl roku).

Železobetonový kolos poblíž pramene Labe v nadmořské výšce 1340 metrů čeká v zimě rekonstrukce topení. Hotel prochází v posledních letech postupnou rekonstrukcí. Loni se pracovalo na nových podlahách a malování. Příští rok by měla pokračovat například rekonstrukce terasy a výměna oken.

Ochoz chtějí majitelé Labské boudy zpřístupnit, před tím dostane nové zábradlí. Do budoucna se plánuje také rozsáhlá rekonstrukce opláštění Labské boudy, začít by se mělo čelní stěnou obrácenou do Labského dolu. Současné břidlicové obložení stěny by mělo být nahrazeno dřevem.

„Bude se to dělat postupně za pomoci horolezců, nejsme tam schopni postavit lešení,“ řekla Sovová.

Na horách také dlouhodobě chybí personál

Lidé však upozorňují na to, že za uzavřením hotelu stojí i další důvody. Třeba nedostatek personálu, kterého je v horách už několik let málo. Bouda to připouští.

„Rekonstrukce topení se dělá v létě,“ upozornil na Facebooku Labské boudy Richard Matthew.



„Hloupé výmluvy. Prostě to v zimě kvůli vysokým nákladům na topení neuživí,“ doplnil Roman Stříbrný.



Labská bouda severozápadně od Špindlerova Mlýna je v zimě tradičně oblíbenou zastávkou běžkařů a skialpinistů. Minulou zimní sezonu někteří z nich s uzavřením boudy nepočítali a dostali se do potíží. Byli podchlazení a měli problém se bezpečně dostat dolů. Zasahovala i horská služba.



„Klimatické podmínky na hřebenech Krkonoš odpovídají těm, které panují v mnohem vyšší nadmořské výšce, i o více než 2000 výškových metrů nebo v místech, která jsou v arktických oblastech. A to by si lidé měli uvědomit,“ varovala Klára Sovová.

Labská bouda postavená na přelomu 60. a 70. let je v první zóně Krkonošského národního parku. Vznikla ve stejné lokalitě jako stejnojmenný hostinec, který vyhořel roku 1965. Nový hotel s více než 170 lůžky, téměř 80 pokoji a dvěma restauracemi zahájil provoz v roce 1975. Teď je kapacita hotelu asi dvoutřetinová.



Současný majitel firma AEZZ, která vlastní i Luční boudu, koupil objekt v roce 2012. Od té doby vybudoval třeba čističku a došlo i na výměnu zastaralých rozvodů, včetně vybudování nového topného systému.