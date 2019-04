Labská bouda je opět přístupná turistům, rekonstrukce trvala půl roku

Opravy zasáhly především interiéry restaurace, vysokohorskou přirážkou pověstné ceny však zůstaly stejné.



„Pivo za šedesát korun, to už je docela dost, když o kousek dál máte restauraci, kde ho mají o dvacet korun levnější,“ říká Alena Bezděková, která s manželem vyrazila na krkonošskou boudu na běžkách.

Pěkného počasí a sněhu si užila většina pátečních návštěvníků, jichž se od ranních hodin rojilo několik desítek ze všech směrů.

„Viděla jsem na Facebooku, že se má chata otevírat, tak jsme běžky ještě neuklízeli. Pokud jde o ceny, přijdou mi pořád stejné. Nevadí mi to, je to jako dole ve Špindlu,“ vypráví Monika Kovandová na venkovní terase.

Někteří znalci Labské boudy rozdíl před a po rekonstrukci nevidí. „Nevím, jestli to je jiné. Vypadá to pořád stejně. Ceny i výhled stojí opravdu za to, takže pro mě žádná změna,“ přiznává Patrik Alšek z nedalekých Horních Míseček.

Všechny zrekonstruované prostory návštěvníci uvidí v květnu, kdy začne jezdit autobus k Vrbatově boudě. Podle majitelky Labské boudy Kláry Sovové přesné datum záleží na počasí a sněhových podmínkách.

„Teď máme technickou přestávku, děláme nové podlahy, které se ještě musí vylít a uschnout. Problémem je všude sníh a vlhko, takže to špatně usychá. Doufáme, že otevření v květnu stihneme,“ podotýká Klára Sovová. Částku na současnou rekonstrukci odhadla na několik milionů, ale upřesnit ji nechtěla.

Hotova není ještě ani hotelová restaurace, kde se ladí detaily. „Vracíme se k tomu, jak to vypadalo dřív. Chceme, aby byl předek hotelu celý průhledný. Takže plánujeme velká okna s výhledem k Labskému dolu,“ míní Sovová.

Majitelka by do několika let ráda vybudovala alpský bufet s krbem. „Chceme, aby si měli návštěvníci kde sednout a kochat se výhledem. Plánujeme možnost si v krbu opékat buřty nebo špízy,“ říká.

První den po otevření všechno ještě zdaleka nesloužilo podle představ návštěvníků. „Určitě bychom rádi dorazili i v létě, až to bude celé otevřené. Jen si zabalíme větší svačinu, dneska tady měli jen polívku a párek, ale chápu, že ještě není všechno hotové,“ uvádí Jana Bednaříková z Brna, která vyrazila s kamarádkou k prameni Labe.

Podle Sovové se rozhodli bufet otevřít dříve než byly plány. „Hodně návštěvníků se rozhodne vyjet do Krkonoš na Velikonoce. Takže jsme otevřeli alespoň bufet a některé hotelové pokoje. Jde o takové před otevření než bude všechno hotové do puntíku,“ vysvětluje.

Nový bufet měl podle mnohých návštěvníků ještě vypnuté topení, většina z nich utíkala ven. „Uvnitř je zima, ale jsme z toho tady nadšeni. Máme dovolenou a volno, takže si to užíváme,“ chválí pohodlí v nové jídelně Marika Hofmanová.

Současná přestavba se dotýká pouze podlah a malovaní. V příštích letech čeká Labskou boudu opláštění za více než deset milionů korun. Počítá se i se zateplením. Na čelní východní straně devítipodlažního hotelu, která dostane zpět původní světle šedou barvu, vznikne i lezecká stěna.

Hotel Labská bouda stojí v první zóně Krkonošského národního parku. Železobetonový kolos postavený na přelomu 60. a 70. let minulého století nese stejný název jako hostinec, který vyhořel roku 1965. Nový hotel s více než 170 lůžky, téměř 80 pokoji a dvěma restauracemi zahájil provoz v roce 1975. Teď je kapacita hotelu dvoutřetinová, pokoje se rekonstruují.