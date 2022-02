Investor spěchá na nákupní centrum Nová Zelená, projekt silnice pokulhává

Zanedlouho to bude 12 let, kdy hradečtí zastupitelé rozhodli, že v Kuklenách může vyrůst velké sídliště s názvem Nová Zelená včetně komerčních center.

Velké protesty místních město přiměly zakotvit podmínky pro vznik zcela nové lokality, která bude produkovat všechny minusy související se zvýšenou dopravou. S přehledem nejdůležitějším požadavkem byl vznik silnice, která by se stala jakýmsi obchvatem přeplněné Pražské třídy.

Poté projekt usnul. Překvapení obyvatelé Kuklen se však až před 14 měsíci dozvěděli, že projekt se rychle probudil, protože podle plánů investora měl růst letos a otevírat za tři roky.

A podmínky? Množí se názory a obavy, že jsou jen bezcenným cárem papíru.

„V usnesení z roku 2010 je skutečně zaneseno, že pro vybudování nákupního centra je podmínkou stavba silnice Nové Zelené. Sám se však kloním k názoru, že ve výsledku jde o nevymahatelnou podmínku. Jde buď o záměr tehdejších politiků, a tedy podvod na obyvatele Kuklen, kteří se proti nákupáku bouří už léta, nebo do nebe volající neumětelství,“ míní Aleš Dohnal, bývalý hradecký zastupitel a zástupce veřejnosti ve věci nového územního plánu.

Z jeho vyjádření je patrné, že zatímco potřebná bytová výstavba je odsunuta na neurčito, komerční centrum naopak chvátá.

„Investor se snaží o dohodu s městem a celý záměr centra natlačit jako jednu z hradeckých priorit. Bohužel zatím jede v původních mantinelech a představách. Podle našich informací protlačují, že oni udělají projekci na celou komunikaci, postaví pouze malou část silnice a tím budou mít splněno. Tím se ale pochopitelně nic nevyřeší, protože tento bypass by jen ústil do původní Zelené ulice a doprava by se dál valila po Pražské,“ upozorňuje jeden z nejbližších sousedů budoucího centra Milan Jaška.

Na silnici chybí projekt, pozemky i peníze

Přeložka současné Zelené ulice by měla vést od kruhového přejezdu od Stěžer vlevo po polích, napojit se na Páleneckou a ústit na Pražské třídě. V nákresech investora však figuruje pouze několik stovek metrů dlouhý úsek, který odbočuje do Zelené ulice. Zbývající díl je záležitostí města.

Jenže zatímco obchodní centrum aktuálně brzdí jen nutnost vzniku posudku vlivu na životní prostředí EIA, na silnici Nová Zelená dosud není projekt, pozemky ani peníze.

Dohodu mezi investorem a městem o zaktualizovaných podmínkách vzniku komerčního centra nejvíc komplikuje, že tehdejší zastupitelé dali Nové Zelené zelenou.

V březnu roku 2010, kdy by udělen souhlas, primátoroval Otakar Divíšek, jenž od té doby stihl na protest vystoupit z ODS. Jeho náměstek pro rozvoj Josef Malíř (Volba pro město) musí městu splácet 23 milionů za údajně nevýhodný nákup parkovacího domu.

Problém rozmotávají dvě pracovní skupiny

„Nejsložitější je, že už uplynulo tolik času. Všechny metody, znalosti a reality byly učiněny na tehdejší podmínky a my je nyní musíme aplikovat na současné poměry,“ říká Jiří Bláha (ODS), náměstek primátora pro investice.

Podle něj by město mělo s developerem uzavřít nové smlouvy. Ty však zatím podepsat nelze, protože nejsou závěry studie EIA.

„Zásadní spor se týká dokončenosti Nové Zelené až do Pálenecké ulice. Tehdejší dohody jsou podle mě nevyvážené. Mně by se líbila taková dohoda, že investor vybuduje komunikaci celou za nějakého přispění města,“ uvádí Bláha.

Ten kvůli spornému výkladu starých smluv musel založit i právnickou pracovní skupinu, ve které spolu jednají odborníci města s experty investora. Kvůli centru vznikla i další pracovní skupina, která zase rozmotává problémy technického rázu.

A co jižní spojka?

„Podmínka nové komunikace je obsažena i ve stanovisku města k zjišťovacímu řízení EIA. Investor však dodnes svou dokumentaci nedoplnil, četné námitky nevypořádal a nepodrobil posouzení. Proces EIA tedy stojí. Žádám vedení města k jasnému stanovisku a také o zařazení finančních prostředků do rozpočtu na projektovou dokumentaci, na výkupy pozemků i vlastní stavbu,“ zdůrazňuje zastupitel Alois Havrda (KSČM), jenž v Kuklenách žije.

Jeho stranický kolega Lubomír Štěpán upozorňuje na jinou podmínku – vybudování jižní spojky, tedy zkratky dálnice D11 a hradubické silnice I/37:

„O tom se už nyní nemluví, protože jižní spojka je nedohlednu. Já se proto domnívám, že není splněna ani podmínka, za kterou byla plocha Nové Zelené do územního plánu vložena jako plocha občanské vybavenosti.“

Hazard a dopravní paralýza

Nová čtyřproudová silnice ústící do Pálenecké ulice a odtud na Pražskou třídu bude komplikovanou záležitostí i podle Dohnala.

„Na výboru nám byl předložen materiál, který počítá s tím, že investor postaví za svoje peníze první úsek obchvatu vedle nákupního centra a přispěje v poměru k celkovým stamilionovým nákladům na celý obchvat drobnými na jeho další části, které nejsou ani na papíře. Nejhorší scénář je, že investor vybuduje svoji část obchvatu, která skončí v poli, a auta z nákupního centra budou roky jezdit současnou Zelenou ulicí. V materiálech předložených výboru už je tato možnost zakreslena. Radnice by se jí měla ze všech sil snažit zabránit,“ říká zástupce veřejnosti ve věci nového územního plánu.

Podle Dohnala město musí být aktivní v řízení EIA: „Bez vybudování obchvatu Kuklen je stavba nákupáku hazardem a povede k dopravní paralýze. Cílem města by mělo být, aby EIA jasně řekla, že bez kompletního obchvatu stavět nákupák nejde.“

Hal tu má stát čtrnáct

Podle dat investora povede 28 procent všech cest do komerční zóny z centra po Pražské třídě a jen 25 procent z obou směrů D11.

Existují i další čísla. Projekt se má rozkládat na 25 hektarech mezi Kuklenami a kruhovým objezdem na dálnici D11. Prodejní plocha má mít rozlohu přes 40 tisíc metrů čtverečních, největší hala bude mít půdorys 244 na 87 metrů, vznikne tu i 1 859 parkovacích míst.

Investor spočítal, že centrum denně vygeneruje 7 966 aut, tedy přes 11 tisíc zákazníků bez těch, kteří dorazí pěšky, MHD nebo na kole. Hal nejrůznějších velikostí má být 14, budou tu čerpací stanice, myčka aut, autoservis, bistra nebo cukrárna.