Překvapení pro Hradec, stavba nákupního centra Nová Zelená se přiblížila

O záměru, který svého času v Kuklenách vyvolal zděšení, se teď dozvěděli šéfka komise místní samosprávy (KMS) Alena Nekolová a jeden z nejbližších sousedů centra Milan Jaška. Developerská společnost Endeta prezentuje Shopping park Nová Zelená a veřejný park pro obyvatele čtvrtě téměř jako nepostradatelnou záležitost, avšak oba Kukleňané tuto argumentaci považují za výsměch.

„Sehnat místo v domově důchodců je nadlidské úsilí. Ale postavit shopping park je v podstatě snadné. My jsme si totiž nevšimli, že by to bylo doslova na spadnutí. Lidé mě zastavují na ulici, ptají se, ale ani já, ani KMS o tom nic nevíme,“ neskrývá rozčarování Nekolová.

„Před deseti lety jsme od jednání odcházeli s tím, že vznikne bytová zástavba a budeme tu mít klidovou zónu. Tak dlouho bylo ticho po pěšině, až nakonec obří haly dotlačili až sem. Kdybych se to před pár dny nedozvěděl z telefonu, nic bych netušil. Nikdo nic neví. Všichni sousedé koukají, že je to už tak daleko. Chceme informovat veřejnost. Nikdo nesmí mít pocit, že Kukleňáci jsou nadšení, jak se to prezentuje v záměru investora,“ říká Jaška.



Věří, že záměr, který se na úřední desce magistrátu objevil minulý týden, bude napaden.

Investor už kromě termínů zveřejnil i další čísla. Projekt včetně parku se má rozkládat na 25 hektarech mezi Kuklenami a kruhovým objezdem na budoucí dálnici D11. Prodejní plocha má mít rozlohu přes 40 tisíc metrů čtverečních, největší hala bude mít půdorys 244 na 87 metrů, vznikne tu 1 859 parkovacích míst.



Investor spočítal, že centrum denně vygeneruje 7 966 aut, tedy přes 11 tisíc zákazníků bez těch, kteří dorazí pěšky, MHD nebo na kole. Hal nejrůznějších velikostí má být 14, budou tu čerpací stanice, myčka aut, autoservis, ale i bistra nebo cukrárna.

Podle investora v městské části Kukleny v porovnání s ostatními městskými částmi Hradce dlouhodobě chybí občanská vybavenost a služby tohoto typu. Je to podle něj dáno tím, že západní část města byla po desetiletí hluboce podinvestovaná, a to z hlediska jak dopravní a technické infrastruktury, tak bytové a občanské výstavby.



„Dnešní stav je důsledkem předchozích desetiletí, kdy nedošlo v Kuklenách k žádnému většímu urbanistickému a stavebnímu rozvoji. Teprve s blížící se realizací prodloužení dálnice D11 do Hradce a dále do Polska začaly orgány města reagovat na tento stav a zahájily územní přípravu postupné zástavby západního sektoru města,“ píše developer v dokumentaci k posuzování vlivů na životní prostředí.



Podmínkou je přeložka

Připomíná, že v Kuklenách se už deset let plánuje výstavba sídliště se zhruba 700 byty.

Kromě toho, že čtvrť i celé město už další obchodní plochy nepotřebují, místní argumentují i růstem dopravní zátěže. Z materiálů investora vyplývá, že 28 procent všech cest do zóny povede z centra po Pražské třídě a jen 25 procent z obou směrů D11.

Když zastupitelé v březnu roku 2010 schválili změnu územního plánu, která umožní zástavbu v Kuklenách, bylo nejdůležitější podmínkou vybudování nové komunikace s názvem Nová Zelená.



Přeložka současné Zelené ulice by měla vést od kruhového přejezdu od Stěžer vlevo po nynějších polích, napojit se na Páleneckou ulici a ústit na Pražské třídě. Písemné materiály investora o této komunikaci mlčí a v nákresech figuruje pouze několik stovek metrů dlouhý úsek, který odbočuje do stávající Zelené ulice, přestože podle města je přeložka neoddělitelnou podmínkou vzniku celého obchodního komplexu.



„Nejen přeložka, ale splnění dalších deseti základních podmínek jsou nezbytné ke změně územního plánu, která se týká lokality Nová Zelená. Ty podmínky byly představeny na výboru pro územní plánování a musí být respektovány,“ upozorňuje hlavní architekt města Petr Brůna.

Silnice? Jsme na začátku

Jenže zatímco developer chce stavět v roce 2022 a centrum dokončit v roce 2025, podmíněná přeložka je zatím jen ve stadiu úvah.

„O silnici budeme jednat, jsme teprve na začátku. Je však pravda, že je to jeden z podstatných kroků, které bychom v nejbližší době měli udělat a domluvit se, kudy by silnice šla. Také je třeba dát jí termíny,“ připomíná předseda výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).

„Nová Zelená je veřejně prospěšná stavba, pro vydání rozhodnutí není nutné mít vykoupené pozemky, avšak příprava dokumentace pro územní rozhodnutí zatím není,“ doplňuje Brůna.

Ani nejasný slib přeložky silnice místní příliš neuklidňuje. „I kdyby přeložku postavili, na Pražské třídě se dramaticky zvedne provoz. Už teď máme vždy odpoledne problémy s Auparkem a křižovatkou Koruna. Teď ještě abychom se připravili, že do Kuklen se natlačí dalších osm tisíc aut denně. Celé mi to přijde jako nesmyslný záměr. Bydlíme v jakémsi nárazníkovém pásmu. Naprojektovali nám tu pár metrů zeleně a pak hned obslužnou zásobovací silnici, na které bude největší provoz v pozdně odpoledních a nočních hodinách,“ říká Milan Jaška.

„My bychom rádi v naší čtvrti zůstali, ale mladí raději odejdou. Před deseti lety se nám řeklo, že nejdříve musí být dopravní obslužnost a teprve potom se může stavět. Jenže zatímco na přeložce nikdo ani nehrábnul, stavba centra je blízko. Nerada bych se dočkala, že veškerá doprava půjde po stávajících silnicích,“ dodává Alena Nekolová.



Podle Vlasáka město dělá vše, aby problémům předešlo: „Chystáme první část úprav na Pražské třídě, což lze brát jako začátek stavby Nové Zelené, na kterou se budeme blížit. Rozhodně nic nepodceňujeme a snažíme se oblast i komunikaci podchytit tak, jak je načrtnutá. I včetně napojení na cyklotrasy.“