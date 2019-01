Máme plno, ale končíme. Stát zrušil rezervace a zavřel Richtrovy boudy

Ministerstvo školství zavřelo Richtrovy boudy náhle uprostřed rozjeté sezony. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který spadá pod ministerstvo školství, ukončil provoz z ekonomických důvodů. Podle státu byla bouda ztrátová. Jak dlouho zůstane zavřená a zda dojde ke změně majitele, není v současnosti jasné.

Ze 109 lůžek, které hlavní budova a nedaleká Červená bouda nabízí, není v současnosti obsazené ani jediné. Vedoucí střediska Petr Kořínek dostal výpověď a ze šesti zaměstnanců zbyl na boudě jeden, který objekty hlídá a udržuje. Zásoby, které měli boudaři na zimu připravené, odvezli do pražské centrály národního institutu, část prodali jiným boudám v Krkonoších.

Velmi zvláštní je, že stát Richtrovky zavřel uprostřed zimní sezony, která měla být nejlepší od roku 2008, kdy boudy prodělaly velkou rekonstrukci. Už v říjnu byly ubytovací kapacity rezervované téměř na celou zimu.

„Měli jsme sezonu připravenou, rezervace byly zaplacené. Je pro mě těžko pochopitelné, že se zřizovatel rozhodne boudu zavřít uprostřed rozjeté sezony, v okamžiku, kdy je předpoklad, že hospodaření boudy bude ve výrazném plusu. Měla se minimálně dojet zimní sezona. Nechápu, jak je tohle možné,“ kroutí hlavou Petr Kořínek.

Na Richtrovky přišel ve druhé polovině roku 2016 s cílem zvednout vytíženost boudy v činnosti, pro kterou ji ministerstvo zřídilo. Tedy pro pobyty pedagogických pracovníků a škol. Už v předchozí sezoně dosáhl největší obsazenosti v moderní historii boudy.

Státem dotované „školní“ pobyty tvořily podle bývalého vedoucího střediska přes 80 procent, zbytek obratu příjmy z klasických turistických pobytů. Pro výletníky byla otevřená také restaurace (více o Richtrových boudách jsme psali v článku Zelený důl je plný potoků a přírodních překvapení).

O tom, že provoz v závěru roku skončí, se Petr Kořínek dozvěděl na schůzce s vedením NIDV na konci října. Už předtím ale vnímal značnou nejistotu. „Varováním pro mě mělo být to, že národní institut rozhodl o zastavení investic do Richtrovek. Měla se rekonstruovat hlavně čistička odpadních vod. Před začátkem zimy jsem také nemohl uzavírat s novými zaměstnanci smlouvu na celou sezonu, ale jen do konce roku,“ poznamenal Kořínek.

Nepochodil ani s návrhem přijmout nové pracovníky. Šest lidí, kteří se o chod zařízení starali, podle něj byl zcela nedostatečný počet. „Jen do kuchyně a restaurace potřebujete minimálně devět lidí. Neustále jsem upozorňoval na to, že je potřeba nabrat víc zaměstnanců. Zájem přitom byl. Udělali jsme si docela dobrou pověst a lidé tady chtěli pracovat.“

Potřeba hospodařit efektivně

Národní institut pro další vzdělávání vyvěsil na svých webových stránkách pouze strohou zprávu, že provoz střediska nad Pecí pod Sněžkou ukončuje z ekonomických důvodů. Vyjádření ředitelky NIDV Heleny Plitzové se od pondělí nepodařilo získat, telefon nezvedala a na otázky zaslané emailem nereagovala.

Richtrovy boudy Richtrovy boudy patří k nejmladším krkonošským boudám . Na místě, kde dnes vede frekventovaná turistická trasa z Pece na hřebeny, stávala v první polovině 19. století jedna z prvních letních krkonošských hospod .

. Na místě, kde dnes vede frekventovaná turistická trasa z Pece na hřebeny, stávala v první polovině 19. století . Od přelomu století byla otevřená celoročně. Ale jen do roku 1938, kdy stejně jako nedaleká Luční bouda vyhořela .

. Znovu ji postavilo až ministerstvo školství mezi lety 1950 až 1952. Richtrovy boudy se saunou a konferenční místností sloužily jako školící a rekreační středisko pro pedagogické pracovníky, školy v přírodě, lyžařské kurzy a výjezdní zasedání.

pro pedagogické pracovníky, školy v přírodě, lyžařské kurzy a výjezdní zasedání. Další podobné středisko provozuje NIDV v Tatranské Štrbě na Slovensku.



Podle úřednice, která si nepřála uvést své jméno, ale redakce její totožnost zná, byla ekonomika Richtrových bud neudržitelná. „Ekonomické důvody jsou naprosto jednoznačné, ministerstvo školství i NIDV dotovaly provoz Richtrovek. Zvažovali jsme jejich uzavření celý rok. Ke konci roku se dělají ekonomické výkazy a statistiky, v potaz jsme brali také kolísavou personální situaci,“ uvedla úřednice.

Podle ní školská zařízení využívala boudu minimálně a údaje bývalého vedoucího střediska jsou zkreslené. Podobné argumenty uvádí také mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

„Ekonomická, provozní a personální situace v tomto zařízení byla dlouhodobě neudržitelná. Ani předpokládaná vyšší obsazenost v zimní sezoně by bohužel vzniklé ztráty nedokázala kompenzovat. S ohledem na zákon o rozpočtových pravidlech jsou všechny státní příspěvkové organizace povinny řádně a efektivně hospodařit se svěřeným majetkem,“ sdělila mluvčí.

Zavřená chata? Nepříjemná novinka

Co bude s Richtrovkami dál a jak dlouho zůstanou zavřené a zda změní majitele, v současnosti není jasné. „O budoucnosti objektu jsem zatím nerozhodli, diskutujeme varianty řešení,“ dodala Aneta Lednová.

„Jako obvykle jsme se tu chtěli stavit na pivo a teď se divíme, že je to zavřené. Všude tma, svítí se jen u garáže. Přitom se tu tak dobře sedělo, velká příjemná hospoda. O zavřené Labské boudě se ví, ale toto je pro nás nepříjemná novinka,“ shodla se skupina skialpinistů a běžkařů ubytovaná na nedalekých chatách.

Redaktor MF DNES o víkendu hovořil s několika turisty, kteří se okolo boudy pohybovali. Někteří se tu zastavují a diví se, že je zavřená. Při cestě z Pece na Výrovku nebo Luční bodu totiž Richtrovy boudy vždy sloužily jako ideální místo k zastavení.