Srbský řidič bloudil v lesích u Třebechovic, dehydrovaný málem zemřel

Zmizení řidiče ohlásil na policii v pondělí 21. června zaměstnanec jedné firmy z Třebechovic pod Orebem. Šofér dorazil do firmy v pátek a zpět do Srbska s nákladem se měl vracet v pondělí.

Pohřešovat ho začal dopravce, který neměl o řidiči žádné zprávy, a požádal v třebechovické firmě o kontrolu kamionu. Zaměstnanec v areálu firmy kamion našel, vůz byl ale zamčený a bez řidiče.

„Policisté přes dopravce zjistili řidičovo telefonní číslo a to, že by mělo jít o dvaapadesátiletého srbského občana. Řidiče kontaktovali, muž však velmi málo rozuměl česky. Uvedl pouze, že se domluví v maďarštině a srbštině. Sdělil, že se nachází někde v lese a nemůže chodit. Policisté nevěděli, jak muž vypadá, co má na sobě ani kde ho přibližně hledat. Komunikace s ním byla velmi komplikovaná,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Policisté požádali o pomoc linku 112, jejíž operátoři se ve spolupráci s maďarskou stranou snažili od muže získat co nejvíce informací. Nápomocný byl i jiný řidič kamionu, který hovořil srbsky i česky.

Telefon se vybil až před koncem pátrání

„Pohřešovaný muž byl však zmatený, několikrát telefon i položil a stále opakoval, že se nachází v lese, sedí na kameni, má hlad a žízeň. Nebyl schopen uvést žádný orientační bod,“ sdělila mluvčí.

Policie lokalizovala jeho telefon podle vysílače a vymezila prostor k pátrání o rozloze asi 1 hektaru. Pak les začali prohledávat a pomocí spuštěných houkaček zjišťovali, zda jejich zvuk není slyšet v telefonu, což mělo pomoci, aby prostor k prohledání zmenšili.

Do pátrání se zapojilo několik policejních hlídek včetně policistů pohotovostního a eskortního oddělení, tým Stopa a tři psovodi. Jeden ze psů muže našel v lese krátce po 21. hodině v katastru obce Štěnkov.

Muž neměl zjevné zranění, ale byl velmi dehydrovaný a neschopný samostatného pohybu. Policisté ho předali do péče lékařů.



„Bylo zjištěno, že v lese bloudil již od pátku bez jídla a pití. Podle sdělení lékaře byl vypátrán ‚za 5 minut dvanáct‘, dalšího rána by se nemusel dočkat. K jeho úspěšnému nalezení přispěl telefon, který vydržel téměř po celou dobu hledání. Vybil se až chvíli před vypátráním,“ uvedla Iva Kormošová. Proč muž do lesa odešel, zatím není jasné.