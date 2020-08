V Krkonoších se objevily netradiční útulny. Mají zaujmout a nabídnout „postel“

Útulny vybudovala v minulosti Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), podle mluvčího Radka Drahného se však na nich podepsaly náročné povětrnostní podmínky..

„Je proto potřeba útulny obměňovat. Proto jsme uvítali, když nás před lety kontaktovali studenti z ČVUT, s nimiž jsme se domluvili na tom, že by zhotovili několik nových útulen,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Drahný.

Studenti navrhli a vyrobili celkem šest útulen. Čtyři z nich už jsou přímo v parku a začaly plnit svůj účel.



Jedna z nich nese jméno Jenga a nachází se v sedle pod Dvoračkami, kudy každý den projdou stovky pěších i turistů na kolech a koloběžkách.

„Jenga je název hry Věž. Proto jsme o tom celou dobu uvažovali jako o prostorové skládačce jednotlivých dílů. Každý z dílů, které jsou následně smontovány dohromady, je navržený tak, aby se v něm dalo přes den sedět, ale v noci i ležet,“ říká student architektury ČVUT Jakub Daniel, který se na návrhu a výrobě podílel ještě s několika dalšími spolužáky.

Netradičně řešená stavba útulny, nacházející se na křížení několika turistických tras, pochopitelně přitahuje pozornost. „Viděla jsem to dneska poprvé a nevěděla jsem, co to je. Koukala jsem dovnitř a moc se mi to líbí,“ popisuje návštěvnice.

Jeden z cyklistů sem naproti tomu přijel najisto. „Už jsem o útulnách slyšel v médiích, když to studenti měli vyrobené. Ale teď to vidím poprvé na vlastní oči. Je to sympatické uvnitř. Ideální na úschovu. Stoprocentně bych to využil,“ tvrdí cyklista.

Přístřešky čeká obměna, upotřebí se jich víc

Podle Radka Drahného z Krkonošského národního parku je důležitá nejen obměna současných útulen, ale i zahuštění současné sítě nouzových přístřešků. Těch bylo v minulosti postaveno v parku zhruba třicet.

„Vzhledem k tomu, že jsou tyto útulny přímo navrhovány na místa, která jsou z pohledu ochrany přírody nekonfliktní, zejména v nižších partiích hor, mohou se tak stát i zajímavým lákadlem pro turisty,“ vysvětluje Drahný.

18. ledna 2019

Zřejmě tou nejzajímavější útulnou je ta, která se nachází u Bílého Labe. Na první pohled se jen těžko dát říct, co může symbolizovat. Tak trochu vypadá jako družice, která spadla z nebe. Podle studentky a jedné z autorek uměleckého díla Julie Kopecké ale vzešla inspirace z kamene.

„Nachází se to ve Špindlerově Mlýně u Balvanového vodopádu, kde byl vklíněný kámen, a to byla jedna z inspirací, která nás dovedla k tomuto tvaru. Jsou tam plochy, po kterých může stékat voda nebo padat sníh, že se to k tomu vlastně hodí. Proto to vypadá, jak to vypadá,“ vysvětlila studentka architektury.

Další útulna se nachází v Mumlavském dole u Lubošské bystřiny, čtvrtou pak v těchto dnech instalují správci parku na Klínových boudách.

„Zbylé dvě pak budou v parku umístěny během následujících několika týdnů až měsíců,“ dodal Drahný. Původní „áčka“ správa postupně obměňuje a další spolupráci s mladými architekty se Krkonošský národní park nebrání ani v dalších letech.