Hradecká křižovatka U Fortny se dočká přestavby, Mileta se o rok zpozdí

Když Hradec letos v září vypsal výběrové řízení na rekonstrukci křižovatky U Fortny, město se obávalo, že projekt může přibrzdit nebo zastavit příliš vysoká cena.

Naopak příprava proměny takřka sousední křižovatky Mileta za minimálně 225 milionů korun spíš zrychlovala a Ředitelství silnic dálnic (ŘSD) se připravovalo na začátek realizace už v květnu příštího roku.

Teď se však časové horizonty změn obou křižovatek otočily. Namísto časově sladěných oprav se může stát, že s koncem dopravních potíží U Fortny začnou v prvním pololetí roku 2023 větší komplikace po začátku rekonstrukce Milety.

Potíže s výkupem pozemků u Milety

Proměna nejvytíženější krajské křižovatky na Gočárově okruhu u fakultní nemocnice se dostala do problémů kvůli váznoucím výkupům pozemků. ŘSD podalo žádost o stavební povolení až letos v srpnu a souhlas lze očekávat v říjnu následujícího roku. V roce 2023 bude moci být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a až po jeho vyhodnocení vlastní stavba.

„Ještě v roce 2022 předpokládáme majetkoprávní vypořádání. Po vydání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

19. ledna 2021

Zdržení Milety bude znamenat potíže nejen pro řidiče, ale i pro město.

„Rekonstrukce Milety je velmi komplikovaný projekt, který se vztahuje i k jejímu poměrně širokému okolí. Posun její realizace je nepříjemnou zprávou, protože to bohužel ovlivní i související výstavbu, tedy například napojení fakultní nemocnice, Benešovy třídy, ale třeba i projekt parkovacích domů u nemocnice. Mileta každopádně měla být hotová už dávno,“ zdůraznil náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek (ANO).

Z dokumentace pro územní rozhodnutí vyplývá cena díla a další skutečnosti. Modernizace nejvytíženější krajské křižovatky by měla stát 225 milionů korun a náklady se rozdělí na tři díly: stát uhradí 130 milionů, město 78 milionů a zbývajících 17 milionů korun zbývá na Královéhradecký kraj. Co však s cenou udělá růst cen prací i materiálu a další zdržení, zatím není známo.

Cena za Fortnu je nižší, než byl odhad

Naopak blízká Fortna výběrovým řízením i komplikacemi navzdory nutnému rozpočtovému provizoriu Hradce Králové prošla docela hladce.

Na podzim vedení města odhadovalo cenu zakázky na 63 milionů a mělo obavy, jestli se vůbec nějaký zájemce najde. Rada však v polovině prosince schválila vítěze s nabídkou 52,6 milionu korun bez DPH. Rekonstrukce nejen samotné křižovatky, ale i významného přestupního uzlu by tak mohla začít už během prvních měsíců příštího roku.

Nepřehledné téčko pod schodištěm Bono publico takřka denně v ranní i odpolední špičce způsobuje dopravní kolaps, ten navíc letos v létě kvůli dlouhým opravám Gočárova okruhu před fakultní nemocnicí vygradoval.

Křižovatka se promění na kruhový objezd. „Nyní je zde křižovatka ve tvaru písmene T, která především v době dopravní špičky působí poněkud chaoticky. Vytvoření kruhového objezdu by mohlo vést především ke zvýšené bezpečnosti pro chodce a cyklisty, kterých se v této oblasti pohybují denně stovky až tisíce. Celkově by prostor mohl dostat nový řád a styl,“ konstatoval náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

Změní se i chodníky, parkovací místa, vjezdy do okresního soudu i kasáren, podstatná vylepšení čekají také zastávky. Právě řidičům a cestujícím ve vozech MHD či meziměstské dopravy, které v kolonách nabírají dlouhá zpoždění, by modernizace by měla nejvíc pomoct. Město se domnívá, že Fortna bude hotová v první polovině roku 2023.

Současně už je zřejmé, že Hradec bude moci počítat se dvěma dotacemi z programu Hradecko-pardubické aglomerace (ITI).

„Na část terminál bylo požádáno o dotaci ve výši 21,1 milionu korun, což odpovídá 90 procentům celkových výdajů. U části křižovatka město plánuje podat žádost o dotaci do konce roku. Její plánovaná výše je 22 milionů korun, tedy opět 90 procent výdajů,“ řekla náměstkyně primátora pro dotace Monika Štayrová (ANO).

Rozpočtové provizorium nevadí

Vedení města v roce 2015 předpokládalo, že rekonstrukce Fortny začne do tří let. V roce 2018 se však termín posunul o další dva roky a odhad nákladů byl 32 milionů korun. Ten nyní vystoupal až na 52,6 milionu.

Projekt Fortna, který si vezme na starost společnost M-Silnice, neohrozí ani pravidla rozpočtového provizoria, která hradečtí zastupitelé schválili 13. prosince po shození návrhu rozpočtu města na rok 2022.

Podle pravidel město může čerpat výdaje jen na nutný provoz a svým příspěvkovým organizacím může měsíčně poslat jen jednu dvanáctinu schváleného rozpočtu z roku 2021. Nové investice však Hradec nemůže ani zahájit. Tento stav by měl trvat nejdéle do konce března 2022.

Naopak pro opravy sousedního Moravského mostu provizorium může znamenat ohrožení. Řešení zatékání a dalších závad má stát kolem 24 milionů.

„Rekonstrukce mostu měla původně probíhat v časovém souladu s Fortnou a Miletou. Teď však nevíme, co bude. Budeme probírat jednotlivé akce a jejich načasování, aby Moravský most byl realizován v čase optimálním například pro dopravní řešení,“ uvedl Marek.