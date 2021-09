Cena za opravu hradecké křižovatky U Fortny roste, za tři roky dvakrát

Na to, jak malá křižovatka to je, hradecké dopravě přináší velikánské problémy. Už před šesti lety zadala radnice zpracování studie, která by potíže křižovatky U Fortny měla vyřešit. A možná „už“ na začátku příštího roku by se přestupní uzel a zároveň velký dopravní špunt mohl začít měnit.



Téčko pod schodištěm Bono publico takřka denně v ranní i odpolední špičce produkuje dopravní kolaps. Letos o prázdninách byl problém kvůli dlouhým opravám Gočárova okruhu před fakultní nemocnicí ještě násobně větší.

Dlouhé čekání v kolonách

Mnoho řidičů hledalo únik právě přes Fortnu, kde se však často dostali do pasti. Výjimkou nebylo ani dvacetiminutové čekání na vysvobození v podobě proskákání zhruba 600metrového úseku mezi křižovatkou Mileta a prvním městským okruhem.

Vedení města v roce 2015 předpokládalo, že rekonstrukce Fortny začne do tří let. V roce 2018 se termín posunul o další dva roky a odhad nákladů byl 32 milionů korun. Uplynuly tři roky, Hradec připravuje vypsání výběrového řízení a finanční náročnost je téměř dvojnásobná - město nyní odhadlo cenu zakázky na 63 milionů.

„Uvidíme, zda se vůbec někdo přihlásí a zda ta cena v rámci nárůstu stavebních prací bude přijatelná,“ řekl náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

Už nyní je jasné, že do rekonstrukce lokality ve středu města bude muset radnice vložit další miliony. Řešení zatékání a dalších závad sousedního Moravského mostu má stát kolem 24 milionů.

„Čekáme, až budeme mít jasno v případě nákladů Fortny, protože finančních prostředků je nedostatek a mohlo by se stát, že bychom třeba museli podpořit křižovatku dalšími miliony, kdyby chyběly,“ upozornil náměstek pro správu majetku města Pavel Marek.

Hradec věří, že Fortnu z velké většiny zaplatí z dotací. „Celkovou výši dotace zatím není možné odhadovat, jelikož neznáme ani cenu, za jakou bude zhotovitel projekt realizovat. Navíc ne všechny náklady je možné podpořit dotací. Počítáme ale s tím, že výše dotační podpory může dosáhnout až 90 procent nákladů, na které dotaci čerpat lze,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast městských dotací Monika Štayrová (ANO).

Vznikne kruhový objezd

U Fortny by v příštím roce měl vzniknout kruhový objezd, změní se i chodníky, parkovací místa, vjezdy do okresního soudu i kasáren, podstatné změny čekají i zastávky. Právě řidičům a cestujícím ve vozech MHD i meziměstské dopravy, které v kolonách nabírají dlouhá zpoždění, by modernizace měla pomoct nejvíc.

„Jedná se o projekt, který v Hradci Králové rezonuje již několik let, situaci v místě je třeba skutečně vyřešit. Autobusové zastávky zde plánujeme modernizovat, rozšířit a křižovatku přeměnit na kruhový objezd. Od této změny si slibujeme zejména zajištění větší bezpečnosti pro chodce a cyklisty, kterých se zde denně pohybují stovky až tisíce,“ pokračoval Bláha.

Podle něj by město mělo ještě letos na podzim vyhlásit výběrové řízení a stavební práce by mohly začít na začátku příštího roku. Vybraná firma dostane na zhotovení 14 měsíců.

Do řešení dopravy investuje Hradec Králové v posledních letech stovky milionů. Jen inteligentní dopravní systém, který se tu buduje od začátku prázdnin, přijde na 229 milionů korun. Nové semafory a chytré řízení dopravy bude na 38 křižovatkách a město jej chce spustit v roce 2023.

Za dosud poslední rekonstrukci křižovatky Hradec vynaložil 128 milionů korun, přestavba průsečné křižovatky Koruna na kruhový objezd skončila v roce 2016.

Za kostlivce ve skříni lze považovat dlouho odkládanou modernizaci kritické křižovatky u Grandu. Na výběr bylo několik variant, dokonce včetně vybudování pěší zóny. Jasné je zatím to, že křižovatka by se měla přestavět spolu s rekonstrukcí Velkého náměstí.