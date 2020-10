Upřeli mi právo volit, stěžuje si hradecký exnáměstek Vedlich s covidem

Exnáměstek, který je mimo politiku už dva roky, si stěžuje, že mu stát odepřel jeho ústavní právo.

„Nebylo mi dobře, proto jsem ve čtvrtek večer podstoupil lékařské vyšetření, jehož součástí byl i test na covid-19. V pátek hodinu po půlnoci jsem dostal zprávu SMS, že jsem pozitivní. Volal jsem na kraj a tam mi řekli, že jsem se měl jako pozitivní nahlásit do čtvrtka do 20:00, a že s tím nejde nic dělat. Nemohl jsem tedy jít volit,“ popisuje Jindřich Vedlich.

„Myslím si, že o tom, že budou volby, je tady covid a podobných případů může nastat mnoho, mohl stát vědět. Nebylo to nic nového a mohlo se to udělat tak, aby mohl volit každý. Je to přece právo zaručené ústavou. Jde o další argument pro zavedení elektronických voleb. Mohlo se to posunout a dát mi možnost volit do přenosné urny třeba až v sobotu těsně před koncem voleb. Určitě se to dalo stihnout,“ říká Vedlich.



„Náš stát mi odepřel právo svobodně volit, které jsem spolu s dalšími kamarády ve stávkovém výboru v roce 1989 pomáhal obnovit,“ konstatuje někdejší studentský vůdce.

Že takové případy mohou nastat, připustil už před volbami náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Pravidla byla nastavena tak, že když se někdo dostal do karantény po čtvrteční 20. hodině, neměl možnost hlasovat. Podle náměstka by nebylo možné hlasování logisticky zvládnout. Zároveň by hrozilo riziko dvojího hlasování, pokud by volič stihl například v pátek odhlasovat a následně v sobotu žádal o speciální volební urnu.

Vedlichův případ zaujal i na jeho profilu na Facebooku.

„Celé ty drive-in volby byla šaškárna naprosto k ničemu. Místo toho měla být na každém magistrátu výjezdovka s přenosnou urnou, kterou by pozitivním lidem speciální tým dovezl domů. Následně by online předali informaci příslušné volební komisi,“ navrhuje jeden z diskutujících.

Jindřich Vedlich byl roky výraznou postavou hradecké komunální politiky. Na jaře 2018 odešel z TOP 09 a do podzimních komunálních voleb tehdy vedl kandidátku uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Do zastupitelstva se však nedostalo.

Nyní zvažuje další kroky: „Nejprve se musím dát do pořádku, stále mi není dobře. Stížnost asi podávat nebudu, avšak rád bych pomohl zasadit se o změnu legislativy a podmínek, aby k něčemu podobnému již nedošlo.“