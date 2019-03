Dodávka se střetla s nákladním autem, silnice na Hradec byla zavřená

Havárie se stala po půl osmé ráno na silnici druhé třídy mezi Libřicemi a Černilovem.

V táhlé zatáčce u Libřic se dodávka dostala do protisměru a narazila do nákladního vozu, který jel od Hradce Králové. Do náklaďáku pak narazilo ještě osobní auto.

„Při nehodě se zranili dva lidé, jednoho člověka museli hasiči z dodávky vyprostit pomocí hydraulického zařízení. Oba zraněné si převzali do péče záchranáři. Hasiči místo události zabezpečili,“ uvedla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Silnice byla uzavřena po část dopoledne kvůli záchranným pracím a odklízení následků. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Hradce Králové a Jaroměře i dobrovolníci z Černilova.

Po zadokumentování nehody uvolnili vozidla zaklíněná do sebe a pomohli je naložit na odtah.

Vyteklé provozní kapaliny zasypali sorbentem a uklidili vozovku.

Provoz se podařilo obnovit po 11. hodině. Okolnosti nehody dále vyšetřuje policie.