Řidič u Hradce dostal smyk, auto rozpáral o návěs odstaveného kamionu

Nehoda se stala v pondělí před polednem na silnici I/37 za sjezdem od Březhradu směrem na Hradec Králové. Šestadvacetiletý řidič passatu jel směrem z Opatovic nad Labem.

„Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám se sněžením. Při přejíždění z levého jízdního pruhu do pravého dostal smyk a přejel z pravého jízdního pruhu do připojovacího. Tam narazil do stojícího návěsu značky Panav nákladního auta Daf, které bylo odstaveno kvůli závadě na brzdách,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Za odstavenou nákladní soupravou přitom stál výstražný trojúhelník.

„Řidič passatu, který jel ve voze sám, utrpěl lehké zranění. Záchranáři ho převezli do hradecké fakultní nemocnice, odkud ho lékaři propustili do domácího léčení. Nikdo jiný zraněn nebyl,“ doplnila mluvčí.

Policisté dechovou zkouškou zjistili, že oba řidiči nepili před jízdou alkohol.

Na passatu se škoda odhaduje na 600 tisíc korun a na návěsu 20 tisíc.

Přesnou příčinu nehody a míru zavinění objasní až další vyšetřování.