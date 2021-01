Ceny za vodu a teplo v Královéhradeckém kraji v roce 2021 mírně vzrostou

Obyvatele Hradce Králové může těšit, že ceny za teplo zůstanou pod celostátním průměrem, který podle Teplárenského sdružení ČR činí asi 600 korun za gigajoule a roční výdaj kolem 15 tisíc korun.

Hradecký městský podnik Tepelné hospodářství zvyšuje cenu kvůli zdražování tepla z Elektráren Opatovice, od nichž jej nakupuje pro 27 tisíc domácností v Hradci. Zdražení ale bude jen mírné, o dvě procenta na 563 Kč/GJ. Ve třípokojovém bytě při průměrné spotřebě 25 gigajoulů tak cena vzroste přibližně o 280 korun na 14 080 korun.

„Zdražení od Opatovic jsme do cen plně nepromítli, a to díky snížení našich režijních nákladů,“ řekl ČTK předseda představenstva Tepelného hospodářství Jiří Seidler. Podle něj se tak ceny tepla v Hradci udrží mezi nejnižšími v republice.

Letos na jaře však Tepelné hospodářství vzbudilo rozruch, když k loňské ceně dopočítalo osmiprocentní zvýšení na výsledných 573 Kč/GJ. Uplatnilo rozdíl mezi předběžnou a výslednou cenou, což do té doby firma platila ze své rezervy. Zdražení zdůvodnila hlavně mírnou zimou. Stovky lidí se pak proti zpětnému dopočítání bránily peticí, firma však uznala jen chybu v komunikaci.



Elektrárny Opatovice (EOP), které zásobují teplem 35 tisíc domácností na Pardubicku, Chrudimsku a také zčásti na Hradecku, stanovily pro další rok ceny tepla v rozsahu od 462 do 544 Kč/GJ. Průměrně tak cenu zákazníkům zvyšují o 2,5 procenta.



Teplo podraží na Trutnovsku

Nejdražší teplo mezi okresními městy budou mít domácnosti na Trutnovsku od skupiny ČEZ. Ta zásobuje teplem víc než 15 tisíc domácností. Letošní cena kolem 635 Kč/GJ se mírně zvedne, ceníky však firma zveřejní začátkem ledna.

Změny cen v kraji Hradec Králové

Teplo (za 1GJ)

2020 528/Opatovice, 552/Tepelné hospodářství HK

2021 462-544/Opatovice, 563,07/Tepelné hospodářství HK Voda (za 1m³)

2020 97,27

2021 101,38 Jičín Teplo (za 1GJ)

2020 548

2021 548 Voda (za 1m³)

2020 82,43

2021 84,89 Náchod Teplo (za 1GJ)

2020 627

2021 627 Voda (za 1m³)

2020 81,40

2021 84,82 Rychnov nad Kněžnou Teplo (za 1GJ)

2020 605

2021 605 Voda (za 1m³)

2020 77,47

2021 77,47 Trutnov Teplo (za 1GJ)

2020 635

2021 cena stoupne max. o 2,5 procenta (ceníky teprve zveřejní) Voda (za 1m³)

2020 79,34

2021 83,31 (Pozn: Ceny jsou s DPH)

Týká se to Trutnova, kam dodává teplo a teplou vodu elektrárna v Poříčí, a také Dvora Králové nad Labem, jejž zásobuje dvorská teplárna.

Pouze ve Vrchlabí, které zásobuje teplem plynová kotelna a kogenerační jednotka, se cena nemění.

„V ostatních lokalitách dochází ke změně v rozmezí od 0,5 až po 2,5 procenta,“ říká mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Po řadu let nejvíc za teplo v celém kraji platili obyvatelé Náchoda. Loni to bylo 679 Kč/GJ, ale poté, co město vytvořilo s firmou innogy Energo společný podnik a teplárna za 100 milionů korun modernizovala svůj provoz, cena klesla na 627 Kč/GJ.

Bez zdražování se obejde městská teplárenská firma v Rychnově nad Kněžnou. Pro letošek tu mírně zvedli cenu asi o tři procenta na 605 Kč/GJ, protože podnik Assa Abloy ohlásil nižší odběr.

„Na rok 2021 zůstává stejná předpokládaná cena tepla 605 Kč/GJ jako v roce 2020,“ potvrzuje jednatel Tepelného hospodářství Rychnov nad Kněžnou Jan Děkan. Výsledná cena za letošek se bude dopočítávat podle skutečných nákladů.

Obyvatelé Jičína budou platit opět jednu z nejlevnějších cen za teplo. Ředitel Správy nemovitostí města Jičína Pavel Bílek potvrdil, že představenstvo schválilo pro další rok průměrnou cenu 548 Kč/GJ. Firma drží cenu už čtvrtým rokem na stejné úrovni.

Nejdražší voda teče v Hradci

Na jaře velké vodárenské firmy snižovaly ceny, protože to umožnil pokles daně z přidané hodnoty z 15 na 10 procent. V příštím roce však o něco vzrostou.

Nejvyšší cenu za vodu tradičně zaplatí obyvatelé stotisícového Hradce a okolí. Společnost zásobuje asi 168 tisíc lidí. Pro příští rok zdraží vodné a stočné v dvousložkové ceně o 4,2 procenta na 101,38 korun za metr krychlový. Pohyblivá složka vodného a stočného bude pro rok 2021 činit 91,14 Kč/m³. Podíl pevné složky podle velikosti vodoměru vzroste v průměru z 8,14 na 10 procent. Pro majitele rodinného domu to znamená zvýšení o 363 korun za rok.

„Zvýšení ceny za dodávku pitné vody a odkanalizování představuje 4,2 procenta. Odběratele napojeného na veřejný vodovod a kanalizaci se změna dotkne zvýšením měsíčních výdajů na osobu v průměru o 9,90 koruny,“ říká technicko-provozní náměstek Vodovodů a kanalizací (VAK) Hradec Králové Pavel Loskot.

Okresní města však oproti Hradci zůstanou pod republikovou průměrnou cenou za vodné a stočné, která činí 90 Kč/m³. Cena se zvedne v Jičíně o 3 procenta na 84,89 Kč/m³. Jičínská Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) musela zohlednit rostoucí náklady za opravy i za dodávky vody pro Vysoké Veselí, kde jsou již místní slabé zdroje napojeny na východočeskou vodárenskou soustavu.

„Budeme pokračovat v propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku, které začalo letos a je rozloženo do tří let,“ popisuje ředitel VOS Richard Smutný. Obce severovýchodně od Hořic se připojí na skupinový vodovod Hořicko. Na Kopidlensku se bude stavět zásobní vodojem na vrchu Čakan a lokalita se propojí se Soboteckem.

Podobně jde cena nahoru na Náchodsku o 4,2 procenta na 84,82 Kč/m³. Předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Náchod Dušan Tér vysvětlil, že rostou náklady na likvidaci kalů a je potřeba investovat. Na roky 2021 až 2023 náchodský VAK vlastněný většinově obcemi plánuje rekonstrukci páteřního vodovodního přivaděče, budování splaškové kanalizace v Jizbici a doplnění technologie v čistírně v Náchodě.

Rychnov má vodu pod kontrolou

Nejvyšší cenový skok avizuje VAK Trutnov, který zdraží o 5 procent na 83,31 Kč/m³. Podle ČTK firma potřebuje peníze na rekonstrukci vodojemu v trutnovské čtvrti Horní Staré Město.

Nejmírnější cenu za vodné a stočné udrží pro příští rok Rychnov nad Kněžnou. V květnu už klesla z 81 na 77,47 Kč/m³. Zatímco dosud se o vodárenský provoz staral Aqua Servis, vlastněný ze 34 procent obcemi a většinově rakouskou společností Energie AG, od nového roku jej po vypršení dvacetileté smlouvy vezme do rukou přímo Rychnov.

„Od Nového roku budeme mít nad vším úplnou kontrolu. Jestliže budeme mít vlastní firmu, pak peníze vybrané na vodném a stočném půjdou stoprocentně do investic a provozu firmy,“ vysvětluje starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Za odpady víc zaplatí Rychnovští

Rychnovské obyvatele však čeká vyšší poplatek za svoz komunálního odpadu. Dosud jej město drželo na 500 korunách za osobu, od ledna to bude 650 korun. „Důvodem jsou neustále rostoucí náklady a schválení zákona o odpadech,“ podotýká starosta Skořepa.

V jiných městech se platba za odpady nemění. V Náchodě lidé dokonce při včasné platbě do konce února mohou vydat jen zvýhodněných 450 korun za rok za osobu. Do konce května se platí 650 korun, do konce září 900 korun, od října se však zpožděná platba i se sankcí vyšplhá na 1 350 korun. Systém se ale i přes veškerou výhodnost potýká asi s dvěma tisícovkami neplatičů a Náchod ročně doplácí rozdíl asi 7 milionů korun, pak se vždy snaží peníze vymáhat.

Starosta Jan Birke (ČSSD) tak na prosincovém zastupitelstvu zauvažoval, že Náchod bude muset odpadové hospodářství řešit, i když asi ne zvyšováním poplatku.

„Starostka našeho partnerského města Kudowa Zdrój popisovala, že tam lidé platí v přepočtu 210 korun měsíčně za odpady. Uvažují však zvednout platbu až na 240 korun. Osmitisícové město má asi tisíc neplatičů. My jsme nezvedli poplatek asi deset let,“ porovnával starosta.

Další poplatky ve městech se tento rok nemění. To se týká plateb za psy či nájmů v městských bytech. Zůstává i stejné jízdné v hradecké MHD. Náchod kvůli koronavirové krizi odpustí poplatek za ubytování.