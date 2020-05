Městská firma po mírné zimě zdražila teplo, v Hradci protestují peticí

Domácnosti se krátce mohly radovat, že ušetřily v příznivé zimě za vytápění. Jenže městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) sáhla po nepopulárním řešení a meziročně zdražila o 12,4 procenta. Firma zdražení zdůvodnila nutností vytvořit zdroje na opravy a investice.

Například se tak stalo, že Společenství vlastníků 29 bytových jednotek (SVJ) v Labské Kotlině za sezonu zaplatí o 40 tisíc korun více. Pro domácnost s průměrnou spotřebou 25 gigajoulů to znamená, že za rok 2019 zaplatí asi o 950 korun navíc.

Odpověď nespokojených obyvatel na nečekaný krok byla razantní. Sepsali petici proti zpětnému zdražení, pod kterou se podepsalo už více než 500 lidí, současně poslali stížnost na Energetický regulační úřad (ERÚ) a společnost THHK mimo jiné nazvali pračkou na peníze z kapes občanů.

Vadí jim, že firma je jen mezičlánkem, který za více peněz přeprodává teplo z Elektrárny Opatovice. A nejen to: poukazují i na to, že THHK svůj zisk odvádí do rozpočtu města a šedým způsobem sponzoruje například hokejový Mountfield.



„Takové jednání se zákazníkem je nefér. Úplně na rovinu si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby Tepelné hospodářství zaniklo. Udržují trubky ve vlastnictví města, ale stejně se o ty své starají i Opatovice, které dlouhodobě dodávají levnější teplo do Pardubic nebo Chrudimi. I kdyby naše petice s ničím nepohnula, aspoň jsem se snažila bojovat s nefér přístupem,“ říká signatářka petice a současně předsedkyně hradeckého SVJ Silvie Surmová.

Ta chce, aby petice sbírala podpisy až do června a teprve poté ji adresuje zastupitelům.



„Třeba by to téma některá politická strana mohla uchopit a pohnout s tím,“ doufá Surmová.



Tepelné hospodářství se hájí, že možnost změnit předběžnou cenu, která je vyhlašována před začátkem daného roku, má společnost zakotvenou v obchodních podmínkách, a navíc už nepočítá s dalším zdražováním.

„Čelili jsme významnému propadu tržeb ve výši 15 procent. Společnost by se dostala do nulové tvorby marže. Museli jsme ale vytvořit takové zdroje, aby firma byla schopná naplnit investice a opravy sítě, která čítá 245 kilometrů potrubí,“ upozorňuje ředitel THHK Jiří Seidler.

Odmítá tvrzení petentů, že firma je pračkou na peníze: „Soustavu řádně udržujeme a rozvíjíme.“

Město čeká na závěry ERÚ

Stoprocentním vlastníkem společnosti je město. Náměstkyně pro oblast správy majetku a městských organizací Věra Pourová (ANO) již o existenci petice ví a nyní čeká hlavně na vyjádření Energetického regulačního úřadu.

„Přiznám se, že ten krok je i pro mě docela atypický, energetický zákon je poměrně striktní, i když je pravda, že vůči prodejcům tepla až zas tolik ne. S takovou praxí jsem se ještě nesetkala a jsem trochu rozpačitá. Čekám, jak dopadne šetření úřadu,“ zdůrazňuje náměstkyně primátora. Podle ní je výhodné, že město má díky své společnosti možnost ovládat prodej tepla.

„Takových distribučních společností je více. Ať už teplo napřímo prodává opatovická elektrárna, anebo THHK, zásadní rozdíl v cenách myslím není tak velký,“ uvádí Pourová.

Cena z Opatovic je dvousložková. Loni v průměru činila 522 korun za gigajoule, letos je to 528 korun. THHK pro rok 2019 předpokládalo cenu tepla 535 korun za gigajoule, výsledná cena nakonec proti předpokladu vzrostla až na 573 korun za GJ.

V meziměstském srovnání Hradec nevyčnívá

„Důležité je pro mě hlavně meziměstské srovnání. V některých městech jsou ceny tepla tak vysoké, že ceny od THHK na ně zdaleka nedosahují. Panika není důvodná,“ míní Pourová.

Přestože krok městské společnosti zkoumá ERÚ, signatáři petice si velké naděje nedělají.

„Vím o tom, že si od THHK vyžádali podklady a nyní to budou hodnotit. Jenže mezitím už lidem začaly chodit neuznané reklamace od THHK. Já jsem to za náš dům také reklamovala, vyrozumění sice nemám, ale jiní už dostali písemně, že firma peníze nevrátí, protože jednala v souladu s obchodními podmínkami. Uvidíme tedy, jaký názor bude mít úřad,“ dodává Surmová.

Zajímavé je, že Elektrárny Opatovice o koupi městské společnosti THHK uvažovaly a své nabídky zvyšovaly. Před čtyřmi lety mohlo město za Tepelné hospodářství utržit půl miliardy korun. Hradec odmítl, protože by ztratil kontrolu nad cenami tepla, a skutečnou hodnotu společnosti vyčíslil na trojnásobek.

Opatovice chtěly hradecké rozvody tepla koupit již předtím. V roce 2004 město dostalo nabídku na 296 milionů korun, v roce 2002 to údajně bylo 100 milionů a v roce 1996 jen 30 milionů korun.

A Hradec o prodeji nepřemýšlí ani tentokrát. „V této chvíli bych o prodeji společnosti THHK určitě neuvažovala,“ konstatuje náměstkyně Pourová.