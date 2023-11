Muž po hádce ubil známého a nechal ho v bytě zemřít. Mrzí mě to, řekl u soudu

Vše se odehrálo letos v červnu v bytě v Broumově, kde se obžalovaný po požití alkoholu připletl do sporu mezi dvaapadesátiletým poškozeným a jeho družkou. Poškozený muž ženě nadával, obžalovaný se s ním kvůli tomu dostal do potyčky.

Jen výčet zranění, která mu způsobil, četla žalobkyně v úterý dopoledne v soudní síni několik minut. Muž utrpěl nejen v obličeji řadu otoků, krevních výronů, podlitin, modřin i zlomenin. Podle spisu ho útočník bil do obličeje, srazil ho na zem, z kuchyně odtáhl do obýváku. Tam ho znovu napadl, když už poškozený seděl na pohovce. Z bytu pak odešel on i družka zraněného.

„Když se do bytu další den vrátil, zjistil, že poškozený ležící na zemi v kuchyni nevykazuje známky života. Bezprostřední příčinou smrti byl otok a útlak mozku. K smrti došlo v přímé souvislosti se zraněními,“ stojí v obžalobě.

Po poradě s klientem obhájce uvedl, že je připraven prohlásit vinu. Obžalovaný souhlasil s právní kvalifikací i s tím, co podle spisu udělal. Obhájce však navrhl částečné dokazování týkající se klienta. Soud s návrhem souhlasil.

Nechtěl jsem ublížit, řekl

Cílem obhajoby je, aby muž dostal trest pod hranicí trestní sazby. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozí 8 až 16 let vězení.

„Je mi moc líto, co se stalo, nechtěl jsem mu ublížit,“ řekl před soudem Wojciech W.

Lítost projevená od začátku procesu by podle obhájce měla být výraznou polehčující okolností.

Muž pochází z Polska, ale mluví česky s polským přízvukem. Do soudní síně ho přivedla ostraha z vazby. Donedávna si odpykával čtyřletou podmínku za týrání. Skončila mu nedlouho před letošním incidentem.

Soud pokračuje výpovědí svědkyně a znalce.