Firmám v Královéhradeckém kraji chybějí lidé, i proto mzdy porostou

Rok to byl dobrý, ale mohl být ještě lepší. V tom se shoduje velká část šéfů firem, které táhnou region.

Strojírenství a autoprůmysl brzdil nedostatek komponentů či materiálu. Problémy s narušením dodavatelských řetězců střídají obavy z vývoje cen energií. Zaměstnancům stále hraje do karet nízká nezaměstnanost a vůbec nedostatek pracovníků.

„Byl to naprosto bezprecedentní rok. Obrovská poptávka, málo lidí, nedostatek komponentů, raketový růst cen téměř všeho. S ekonomickým výsledkem jsem spokojen, nebýt těchto problémů, mohl být ještě o mnoho lepší,“ uvedl předseda představenstva společnosti Atas elektromotory Náchod a místopředseda Asociace exportérů ČR Otto Daněk. Jeho 760 zaměstnanců si letos polepší o pět procent.

Podle ředitele krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martina Horáka by se podobný růst mohl týkat velké části firem.

Poptávka po zaměstnancích žene mzdy nahoru

„Nezaměstnanost je nízká, takže lze předpokládat, že poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle může hnát mzdy nahoru. Je vysoká inflace, takže lze očekávat rovněž tlak zaměstnanců,“ konstatoval Martin Horák.

„Otázka je, jak na tom budou zaměstnavatelé ekonomicky, jak se jim bude skutečně dařit, a hlavně, jak budou moci vůbec fungovat. Pokud se podíváme na automobilky, vidíme obrovskou neznámou. Osobně si myslím, že k růstu mezd dojde. Bude i tlak odborů, aby zaměstnavatelé minimálně dorovnali mzdy do výši inflace. Situace na trhu práce tomu nahrává,“ řekl šéf pobočky úřadu práce Horák.

Jeho předpověď se netýká jen větších zaměstnavatelů, ale platí napříč spektrem včetně menších firem: „Sice nemají tak silné odbory, ale nízkou nezaměstnaností a tím, jak je kvůli tomu vysoká poptávka po zaměstnancích, dochází ke konkurenci. Ta pravděpodobně povede k tomu, že se mzdy zvýší všude.“

Kasper zvedne mzdy a bude nabírat

Trutnovská strojírenská společnost Kasper Kovo počítá se zvýšením mezd i počtu zaměstnanců. Nyní jich má 350 a průměrná mzda mírně překračuje 38 tisíc korun.

„Ve schváleném rozpočtu plánujeme průměrný nárůst mezd ve výši 5,5 procenta, který našim spolupracovníkům garantujeme. Počítáme s růstem počtu zaměstnanců na 360 až 365,“ sdělil majitel firmy Rudolf Kasper.

Rozvoj společnosti v loňském roce brzdil růst cen materiálu potřebného k výrobě. To se týkalo i části holdingu Kasper, která se zabývá dřevovýrobou.

„S covidovou pandemií jsme se vypořádali bez větších ztrát. Mnohem náročnější bylo období, které následovalo od druhého čtvrtletí, a to kvůli extrémním nárůstům cen základních surovin, které zpracováváme, tedy ocelových plechů všech jakostí a také materiálů na bázi dřeva,“ popsal Kasper.

„Nárůsty u těchto komodit někdy i skokově rostly o stovky procent, takže jednání s našimi dodavateli a také zákazníky byla velmi intenzivní a složitá. Odhadujeme, že ztráty za celý rok činí jen v Kasper Kovo minimálně 20 milionů korun. I přesto naše skupina firem zakončí rok s dobrými výsledky,“ vysvětlil Rudolf Kasper.

Kvalita uchazečů je nízká, říká šéf Saar Gummi

Také výrobce těsnění do automobilů Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce na Náchodsku zvedne mzdy. Od 1. ledna se zvýší o 4 procenta. Včetně benefitů si zaměstnanci vydělají 42 tisíc korun. Vedení podniku trápí nedostatek vhodných adeptů a rovněž nejistota spojená s růstem cen.

„Potřebujeme nabrat několik desítek lidí, ale je to velmi obtížné. Kvalita uchazečů je obvykle nízká a fluktuace u nových zaměstnanců vysoká. Přes velmi nestabilní vnější prostředí, tedy nedostupnost materiálů a prudký růst cen, se nám podařilo zajistit velmi slušný hospodářský výsledek, i když ve srovnání s rokem 2020 klesneme o 30 procent,“ uvedl ředitel společnosti Jan Tichý.

Ten sice doufá ve zklidnění situace, avšak s předpovědí je opatrný: „Připravit se musíme skoro na všechno. Přál bych si, aby došlo alespoň k částečné stabilizaci v dodávkách materiálu a ke zklidnění cen. Zejména vývoj cen energií je však natolik šílený, že nedokážu rozumně předvídat, kam to vše půjde. Jsem si však jist, že to zvládneme. Jsme v našem oboru na špici a naše výchozí pozice je silná.“

Dopravní podnik i odbory čekají do března

V nezvyklé situaci se ocitl Dopravní podnik města Hradce Králové, který zaměstnává na 370 lidí. Hradečtí zastupitelé totiž v polovině prosince neschválili návrh rozpočtu města, které hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

„Proto budeme dostávat každý měsíc jednu dvanáctinu částky, kterou jsme měli v roce 2021. Takže dokud nebude rozpočet, pojedeme v cenách letošního roku. Se zvyšováním mezd budeme bohužel muset čekat do konce března. S odbory jsme se domluvili, že vyčkáme na jednání na městě. Zástupci odborů byli zatím svolní, že se počká na březen,“ řekl předseda představenstva městského dopravce Zdeněk Abraham.

„Jako dopravní podnik netvoříme žádné rezervy a tím, že nemáme ani zisky, není kde brát. Je otázka, zda se rozpočet neschválí dříve, to záleží na zastupitelstvu. Třeba už na tom lednovém přijde nějaký návrh. Počítáme však, že zaměstnancům budeme chtít platy zvyšovat,“ uvedl Zdeněk Abraham.

Řada firem stojí před problémy souvisejícími s cenami energií. Třeba šéf královédvorské textilní společnosti Juta hovoří o zvýšení nákladů na elektřinu o stovky milionů korun.

Kam se vydá elektromobilita

Region zaměřený z velké části na automobilový průmysl napjatě očekává další vývoj v oblasti elektromobility. Teprve další vývoj ukáže, zda si firmy budou moci dovolit přidat i v příštím roce.

„Vývoj v automobilovém průmyslu je zásadní. V našem kraji zcela určitě. Bude to patrně mnohem složitější, než to vypadalo, v souvislosti se zdražováním energií, stále se zvětšujícími tlaky na Green Deal, omezováním emisí. Je otázka, zda je nastavený kurz udržitelný, tedy že se bude tlačit na elektromobilitu a omezování spalovacích motorů a zároveň na omezování výroby elektřiny ze standardních zdrojů,“ řekl Martin Horák.

„Může to vést k obrovskému pnutí, které vyústí do růstu ceny energií a tím pádem ke znevýhodňování elektromobility. A také k tomu, že se prosadí nové trendy, které byly dosud v pozadí, ať už to je vodík, či syntetická paliva. Je to velice otevřená otázka. Co se stalo za minulý rok, nemohl nikdo z nás předpovídat a myslím si, že letošek bude podobný,“ podotkl ředitel hradecké pobočky úřadu práce Horák.