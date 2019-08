Spolek vztyčil u Nového Bydžova dva menhiry. Mají vydávat pozitivní energii

Autorem nápadu je tajemnice Městského úřadu Nový Bydžov Marcela Česáková (nestr. za ODS), která je zároveň předsedkyní tohoto spolku.

Důvod nákupu dvou takzvaných menhirů vysvětlují na webových stránkách města takto:

„Dva více než třímetrové kameny byly dovezeny a umístěny na energetické místo. Jsou z kamenolomu Královec na Trutnovsku. Jedná se o výlevnou vyvřelinu. Kameny jsou z jedné třetiny zakopány do země a po ustálení budou vyzařovat pozitivní, léčivou energii.“

Nápad léčivých kamenů však narazil na odpor některých zastupitelů, kteří se domnívají, že by městské peníze měly být vynaloženy na jiné projekty, a zároveň poukazují, že nákup balvanů nikdo neschválil.

Nová atrakce stála zhruba 20 tisíc korun, přesná částka zatím není známá. Spolek městskými penězi podporuje různé kulturní a sportovní akce ve městě, třeba 11. ročník Sokolského slétnutí.

„Peníze šly výhradně z prostředků spolku. Fakturace ještě není uzavřena, takže konečnou cenu nejsem schopna sdělit. Řádově se bude pohybovat okolo dvaceti tisíc korun. Všechny prostředky jsou z příspěvků od města a sponzorů. Nicméně v celkové částce nejsou započítány náklady, které nebyly ještě sečteny. K tomu musíme přičíst čas, který jsme strávili při objíždění kamenolomů. Ale celková cena je velice příznivá,“ říká Česáková.

Šarlatánství za veřejné peníze se zastupiteli nelíbí

Zastupitel města Michal Krejčí chce vědět, jak přesně byly kameny financovány.

„Paní Česáková nám není schopná doložit, za jaké peníze kameny vlastně koupila. Jediný dohledatelný údaj je dotace od Nadačního fondu na podporu sportu, kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově. Ten je financovaný některými podniky v bydžovské průmyslové zóně. Předsedá mu náš starosta, ale založen je tak, aby nebyl zastupitelstvem kontrolovatelný,“ říká Michal Krejčí (Svobodní).

„Nadační fond má za úkol podporovat sport, kulturu, sociální aktivity nebo školství. Nakolik je možné podporovat šarlatánství, je otázkou,“ uvažuje dále Krejčí.

Zastupitel Krejčí chce záležitost řešit v září na zastupitelstvu: „Osobně nevidím problém v tom, že spolek zajistil menhiry, i když s jeho cílem to možná není úplně v souladu. Nechť si každý věří, čemu chce, a pokud ho nabíjí kameny trčící ze země, budiž. S čím mám ale zásadní problém, je to, aby takové šarlatánství bylo podporováno z veřejných peněz.“

Tyto kameny vyzařují léčebnou energii, vykládá tajemnice

Podle tajemnice a současně předsedkyně spolku to nejsou obyčejné kameny, jak je označuje zastupitel Krejčí, ale menhiry, které skutečně posílají pozitivní energii do okolí.

„Z menhirů si každý může vzít něco. Někdo si z toho může vzít cíl příjemné procházky a někdo, kdo má trochu jiné povědomí o energetických věcech, tak ví, že kameny mohou vyzařovat i léčebnou energii. Místo, kde kameny jsou, jsme vybírali z několika možností. Ve Vysočanech bylo vybrané kvůli nejvhodnější energetické stránce,“ pokračuje Česáková.

Opravte radši dětské hřiště, dožadují se místní

Z ezoterického nadšení novobydžovské vedoucí městského úřadu nemá radost ani řada místních. „Peníze se dají použít na cokoliv prospěšného pro město. Ale ne na dva kameny zakopané do země. Myslím si, že už je to příliš,“ říká například Bydžovák Martin Hercik.

Spousta lidí by místo dvou „šutrů“ uvítala třeba opravené dětské hřiště nebo chodníky.

„Paní Česáková se nedopouští ničeho špatného, naopak má snahu. Jen se musíme na vzniklou situaci podívat trochu z jiného úhlu. Tento systém grantů pro určité sektory je dobrý, jen naše vesnice ho neocení a je v něm spíše na škodu a vzbuzuje mezi občany emoce. Kdyby Vysočany byly udržované a zainvestované se standardy, jako jsou jinde, takové atrakce jistě i uvítáme,“ popisuje Lukáš Bužík z Vysočan, kde kameny stojí.

Podle něj by vesnici více pomohly investice do oprav a celkové údržby. „Vzhledem k tomu, že je tady cyklostezka, je třeba zvýšit na některých úsecích bezpečnost. Jako otec dětí nerad vidím, když jede po vesnici auto a řidič se spíš věnuje vyhýbání děr, než aby koukal na cestu,“ říká Lukáš Bužík.

„Nejsou tady ani chodníky, kde by mohly bezpečně maminky a děti chodit. Samozřejmě by hned každý namítal, že toto má na starosti někdo jiný. Ano, psaly se dopisy na město, jen ta odpověď byla většinou zklamání. Přitom kameny byly hned,“ míní Bužík.

Když něco chcete, peníze si sežeňte, hájí menhiry tajemnice

Tajemnice nesouhlasí a řekla, že pokud někdo něco chce, má si sehnat peníze sám.

„Veřejnost může také vyvinout nějakou iniciativu a domluvit se s městem. Menhiry byly můj nápad a já nebudu opravovat dětské hřiště, to si mohou občané udělat akci „Z“ a pomoc si sami nebo si sehnat někde peníze. Nehledě na to, že Vysočany stejně jako jiné obce mají osadní výbor a ten doporučuje přes předsedu, co by chtěli, tak se mohou ozvat,“ prohlašuje tajemnice.

S nákupem kamenů souhlasí i starosta města Pavel Louda (nestr. za ODS). „Je to nová věc, netradiční, tak se dá pochopit, že to každý neuvítá. Já jsem třeba měl vážné zdravotní problémy, a když člověk leží ve špitále a kouká se do bílého stropu, tak prosí pánaboha,“ komentuje nákup kamenů Louda.

„Když mi pak řekli, že existují i jiné metody založené třeba na energetice a auře, tak jsem to zkusil. Zjistil jsem, že to skutečně nabudí a pomáhá, nedívám se na to jako na úplnou pitomost. V takové chvíli vám přijde chodník nebo hřiště, které rozbijí za dva týdny Romové, jako blbost,“ říká starosta Louda.

Radši bychom měli posekané příkopy, cyklostezku, stromy

S názory starosty nesouzní i další místní. „Zajímal jsem se o dějství kolem této akce, ale jen proto, aby obyvatelstvo Bydžova a okolí se dozvědělo o významu postavení těchto kamenů a o penězích, jenž byly na tento projekt vynaloženy. Určitě nejsem proti rozvíjející se kultuře a společenského dění, ale když si chci něco prosadit, musím mít pochopení od převážně většiny obyvatel,“ podotýká Bydžovák Petr Husman.

Ani Helmut Heml nemá pro nákup pochopení. „Nesouhlasím s tím, ať už je to z jakýchkoliv peněz. Podle mě je třeba krajinu udržovat. Celý novobydžovský region je zoufalý, chybí cyklostezky, stromy nebo posekané příkopy u silnic. Raději to měli dát na charitu,“ říká.

Starosta nechápe, že dva kameny vyvolaly ve městě takovou hysterii. „Kameny jsou na pozemku města, ale nikdy by mě nenapadlo, že vyvolají po městě takovou bouři. Musím se tomu smát. Nic víc k tomu říkat nebudu. Hloupá paní inženýrka, že se do něčeho pustila, akorát za to dostane vynadáno. No jo, to jsme v Bydžově a v Čechách. Nejvíce to kritizují ubožáci, kteří v životě nic neudělali a už vůbec ne ve veřejném prostoru,“ dodává.