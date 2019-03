Z hlíny hřbitova lezly kosti i čelist. Přeháníte, odbyli stěžovatelku

Zanedbané, rozbořené, zarostlé, někdy i otevřené. V tristním stavu jsou stovky hrobů, hlavně těch, jejichž vlastníci už jsou sami mrtví.

Na dva týdny starý zážitek z Nového Bydžova nebude ráda vzpomínat například Miroslava Staňková. Šla se svou matkou položit květiny na městský hřbitov a nestačila se divit, když na sousedním hrobě byly lidské ostatky - zuby a úlomky kostí.

„Zpod hlíny a na povrchu celé hromady na mě vykukovaly kosti a dokonce zbytek čelisti i se zuby. Pro mě i maminku to byl opravdu hrozný pohled a to nemluvím o pocitu, který nejde ani popsat,“ popsala to paní Miroslava jako špatnou komedii.

„Nikdo neví, jak hluboko kopali hrobníci v padesátých letech. Někde mohou být ostatky hluboko třeba jen čtyřicet centimetrů a dnes už se do této vrstvy dostáváme. Takže pokud hledáte viníka, jděte vynadat hrobníkovi, který ten hrob před padesáti lety kopal,“ neskrýval zlost ředitel Technických služeb Nový Bydžov Jan Kubánek.

Technické služby, které žena zalarmovala druhý den, kosti z hlíny vypreparovaly a uložily.

„Takové zacházení s ostatky je hlavně neetické a snad i trestné. Snad existuje nějaký zákon o nakládání s pozůstatky zesnulých nebo jejich hanobení. Nechápu, jak si toho nemohli pracovníci nevšimnout,“ neskrývala rozhořčení nálezkyně nepříjemného nálezu.

Proto kromě technických služeb oslovila i policii: „Ale nic se neděje. Asi to je normální, protože pan policista mě slušně řečeno poslal někam. Podle jejich jednání je asi naprosto normální, že na hřbitovech na vás vykoukne kostra.“

Pán si nechal upravit hrobku, jenže vyryl i ostatky příbuzných

Podle Jana Kubánka paní Miroslava přehání. Prý se na hrobu našlo jen několik úlomků čelistí a kostí, nic víc:

„Mohlo se to stát docela jednoduše, na hřbitově kosti prostě jsou. Lidé si hroby upravují, aby je měli v pořádku. Ne jako ty, o které se nikdo nestará a my jako město s nimi nemůžeme manipulovat, protože jsou soukromým majetkem. Právě v tomto případě si pán připravoval hrobku, aby ji měl pěknou. Jenže při kopání vyryl i ostatky svých příbuzných.“

Ani starosta Nového Bydžova Pavel Louda (nestr. za ODS) nevidí ve vyhrabaných ostatcích velký problém:

„Tohle byl soukromý hrob, rodina si ho dvacet let platí. Starý pán se rozhodl, že si ho nechá vykopat znovu, ale pak na to napadl sníh a jak roztával, vyšlo najevo, že tam jsou částečně i ostatky.“

A vůči oznamovatelce si starosta nebral servítky: „Ta paní, která to zveřejnila, se chovala neeticky. Nezapomněla to ani vyblít na Facebook, tedy do žumpy, do které všichni blijete.“

Jak to s pronájmem místa na hrob vlastně je? Zájemce si místo od města či obce zarezervuje hrobové místo většinou na 20 let, na takzvanou tlecí dobu. Pro technické služby leckdy vzniká velký problém, když naleznou hrob jakkoli poničený. V takovém případě musí kontaktovat pronajímatele, který je uvedený ve smlouvě, případně jeho zástupce.

Dotyčné musí požádat o opravu, avšak pokud nikdo nereaguje, správce musí na hřbitovní vývěsku vyvěsit oznámení o hledání příbuzných nebo známých. Zpráva tu musí viset celý rok.

„Pokud se nikdo nepřihlásí, musíme brát zřetel, že je to stále něčí majetek. Stalo se mi, že majitelé přišli až po šedesáti letech. Jako správa hřbitova si nemůžeme dovolit jen tak hrob zabavit. Nemůžeme sebrat náhrobek, který je třeba z mramoru nebo žuly. Musíme pozvat kameníka, který hrob ohodnotí podle současných cen, a pak se musí s městem dohodnout, co s těmi věcmi bude dál. Až potom může přijít hrobník a hrob zrušit. Všechno z hrobu - kámen i ostatky - se musí uschovat,“ informovala Naďa Štěrbová ze hřbitovní správy Technických služeb Hradec Králové.

Je chyba správců hřbitova, že ostatky zůstaly na povrchu

Ke stavu hřbitovů se vyjádřil i Jaroslav Mangl z Asociace pohřebních služeb. Podle něj mají technické služby při manipulaci se soukromým hrobem poněkud svázané ruce: „Z větší části s tím nemohou nic dělat, jelikož hrobové zařízení neboli kámen je v osobním vlastnictví. Nájemní místo je pronajato na několik let.“

Aby hrobka nespadla na sousední hrob nebo jinak neohrožovala okolí, správce hřbitova může udělat nutné opravy pouze v nejnutnějších případech. „České hřbitovy jsou celkově ve špatném stavu, neboť jsou podfinancovány, a proto jsou zanedbané. S tím souvisí i nájemné za jednotlivá hrobová místa. Samozřejmě až na výjimky,“ podotkl Mangl.

Jedinou cestou k nápravě je podle něj větší zájem českých zákonodárců: „Téma je nedostatečně skloňováno. Jedinou cestou je zrušit výměr ministerstva financí, který nařizuje obcím maximální ceny za pronájem hrobových míst, kdy je obce musí dotovat ze svého rozpočtu, což je mnohdy nedostatečné.“

Podle Nadi Štěrbové je případ z Nového Bydžova pochybením správy hřbitova. „Mohlo stát, že vedle se pohřbívalo a byly tam ostatky, které hrobník špatně uklidil. Je to určitě pochybení hrobníka, není možné, aby se takto objevily lidské ostatky,“ uzavřela správkyně hradeckého hřbitova.