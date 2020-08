Ředitelka školy už není vhodná, rozhodnutí vedlo k roztržce ve vedení kraje

Stačilo jedno nepřesné vyjádření a propast mezi hradeckým hejtmanem Jiřím Štěpánem z ČSSD a jeho náměstkyní pro školství Martinou Berdychovou, která se na podzim chystá obhajovat mandát v dresu koalice ODS, STAN a Východočechů, rázem klesla o další dvě patra.

Berdychová tvrdí, že hejtman nemluvil pravdu, když odpovídal na dotazy novinářů ohledně výměny ředitele na Střední škole řemeslné v Jaroměři. Bývalá ředitelka Jitka Kočišová tam v konkursu pro další období neuspěla a obrátila se na hejtmana Štěpána i ombudsmana Stanislava Křečka.



Kancelář veřejného ochránce práv pak poslala hejtmanovi žádost o vysvětlení. A právě záměna těchto dvou listů v odpovědi hejtmana se stala záminkou k další přestřelce v koalici.

„Ohrazuji se proti mediálním vyjádřením hejtmana, ve kterých nepravdivě veřejnost informuje třeba i o tom, že jsem jím o žádosti ombudsmana k vyřešení stížnosti paní Kočišové byla řádně informována a že mi byla předána. Není tomu tak. O žádosti ombudsmana jsem se dozvěděla až z médií,“ napsala v tiskovém prohlášení Berdychová.

Vzápětí reagoval i hejtman, který chybu připustil: „Z mé strany došlo k záměně dopisu veřejného ochránce práv a dopisu magistry Jitky Kočišové. Paní náměstkyně obdržela dopis magistry Jitky Kočišové k vyjádření, nikoliv však dopis od veřejného ochránce práv. Korespondenci s veřejným ochráncem práv obdrží členové rady kraje v pátek. Za chybu, která nebyla záměrná, se omlouvám.“

Že se obvinění, omluvy a vysvětlování neodehrávají za zdmi krajského úřadu, ale v tiskových prohlášeních, jen ilustruje, jaké napětí v posledních měsících panuje uvnitř pětičlenné koalice. Nejde totiž o první podobnou přestřelku mezi Štěpánem a Berdychovou. Dosud největší rozepří byla kauza Dětského domova v Sedloňově, který hejtman bez vědomí své náměstkyně letos v lednu navštívil, aby prověřil množství stížností.



„To, co jsem spatřil, opravdu nebylo uspokojivé. I ze svého laického pohledu jsem viděl podněty, které mě zarazily,“ řekl tehdy po inspekci hejtman.

„Považuji to za nepřiměřený zásah,“ reagovala Berdychová. Celá situace se v únoru poměrně dlouho přetřásala i na krajském zastupitelstvu. Podle kuloárních informací měla náměstkyně na svého koaličního partnera při různých neshodách nejen zvýšit hlas, ale použít i peprnější výrazy. Dokonce i opoziční zastupitel Zdeněk Ondráček (KSČM) ji na únorovém zastupitelstvu musel poučovat, že při oficiálních jednáních by měla svého šéfa oslovovat funkcí a nikoliv jen jménem.

Nikdo neřekl, co na ředitelce vadí

Aktuální spor se jako obvykle rozhořel kvůli „banalitě“. Jde o konec dosavadní ředitelky Jitky Kočišové v čele Střední školy řemeslné v Jaroměři, kterou vedla jedenáct let.

Když jí skončil šestiletý mandát, neuspěla letos v květnu v konkursním řízení, kam se přihlásili dva lidé. To samo o sobě by nebylo nic výjimečného, pokud by se našel lepší kandidát. Jenže podle výběrové komise nebyl vhodný ani druhý uchazeč, jímž byl bývalý ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Trutnově Jiří Zahradník. Výběrová komise oba označila za nevhodné. To překvapilo nejen samotnou ředitelku, ale i její kolegy, členy školské rady nebo hejtmana.

„Mně jako učiteli, který má i zkušenosti z vedení fakulty, je trochu zvláštní, že ředitelka, která vede školu jedenáct let, je najednou označena za nevhodnou. Stejně tak pan Zahradník podle mého osobního názoru musel v čele školy prokázat nějaké schopnosti. Je proto nepochopitelné, proč byli oba shledáni nevhodnými,“ sdělil hejtman Štěpán.

Kraj později vypsal druhý konkurs. Ředitelka se do něj sice přihlásila, ale nakonec účast kvůli nedůvěře v regulérnost vzdala. Tvrdí, že ji komise diskriminovala kvůli věku. Je jí 62 let a od ledna pobírá důchod.

„Při konkursu neměl nikdo připomínky k mé koncepci, na otázky jsem odpovídala se znalostí věci. Za jediný důvod neúspěchu proto považuji věkovou diskriminaci,“ uvedla Kočišová.

To náměstkyně Berdychová odmítá a poukazuje na to, že v jiných konkursech uspěli i starší kandidáti. Navíc podle ní není neobvyklé, že ředitelé svou funkci neobhájí.

„Zásadně odmítám všechna nařčení, ať už z politické, či stranické diskriminace uchazečů. Nikdy neposuzuji uchazeče podle jiných kritérií, než jaká stanovují konkrétní výběrová řízení,“ odmítla stížnost Berdychová. Nicméně konkrétní důvody, proč bývalá ředitelka neuspěla, nevysvětlila: „Nejde o mé rozhodnutí, ale o rozhodnutí komise, kde má kraj dva zástupce z osmi. Důvody sdělovat nemohu. Zasedání je interní a ani nechci veřejně hodnotit ředitele, protože i paní ředitelka tam udělala spoustu práce. Ale prostě jsme ji nevybrali.“

„Za působení paní ředitelky se škola zkvalitnila“

MF DNES se na působení ředitelky dotázala několika pedagogů. Všichni odmítli, že by její působení bylo problematické. Rozhodnutí překvapilo i předchůdkyni Berdychové ve funkci, nynější členku školské rady Táňu Šormovou (KSČM):



„Za působení paní ředitelky se škola zkvalitnila, dostala se na vyšší úroveň a získala nový obor čalouník. Několikrát jsem se tam byla podívat a problémy si nevybavuji. Ani na školské radě jsme nic problematického neřešili.“

Výběrová komise rozhodnutí zdůvodňovat nemusí a její členové jsou povinni o průběhu mlčet. Ombudsman nyní žádá, aby kraj tyto členy mlčenlivosti zprostil. Podle hejtmana tak může učinit jen rada kraje. Ta by měla nyní žádost projednat.

Komise nakonec ve druhém konkursu vybrala za nového ředitele dosavadního zástupce Petra Valáška. Ten se přihlásil až poté, co jeho kolegyně neuspěla. „Předtím jsem jí nechtěl konkurovat,“ přiznal. Sama ředitelka ve škole dál nezůstane, i když má smlouvu coby učitelka. Odchází do důchodu.

„Neodcházím proto, že bych tam nebyla ráda, ale nedokážu si představit, jak bych měla dál spolupracovat s paní Berdychovou,“ vysvětlila Kočišová.