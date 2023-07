Hřbitov po Němcích nechtěli zničit, ale zvelebit. Bagr odvezl náhrobky omylem

Podle ní bagrista omylem odvezl ze hřbitova s poškozenými kameny z hrobů také asi pět náhrobků.

„Když jsem to zjistila, okamžitě jsem nařídila náhrobky vrátit zpět. Žádné hroby jsme nezničili. Plán byl takový, poškozené kameny z hrobů odvézt, hřbitov upravit a povalené náhrobky znovu vztyčit. Potvrzením mých slov může být to, že všechny sakrální památky a hroby, které máme v obci po původních německy hovořících obyvatelích, jsme opravili. Toto místo bylo další, které čekalo na opravu,“ řekla Králová.

O bourání hrobů v Heřmánkovicích informovala v pátek Česká televize. U hřbitova je kostel, který je součástí národní kulturní památky, Broumovské skupiny kostelů. V obci žili před druhou světovou válkou téměř výhradně Němci, kteří byli po válce odsunuti. Podle ČT bagr zboural na pokyn starostky Králové přes 50 hrobů. Zástupci úřadu vlády a vládní rady pro menšiny to označili za neakceptovatelné a problematické.

„Proti tomu se ostře ohrazuji. To, že náhrobky odvezli, byla obrovská chyba, okamžitě jsem si to s nimi vyřídila, náhrobky jsou zpět. Nemohla jsem stát pořád u bagru. V plánu byl odvoz rozpadlých rozvalených kamenů, nebyly to náhrobky se jmény. Podle našeho mínění byl takový stav nedůstojný. Chtěli jsme to upravit, nevzhledné kameny dát pryč, odvézt, ale náhrobky znovu postavit. Opakuji, nic jsme nebourali,“ řekla Králová.

Podle ní dosavadní stav mohl u někoho vzbudit dojem, že se o hroby původních obyvatel nikdo nestará. V areálu hřbitova jsou asi dvě desítky náhrobků, které byly povalené a nyní jsou složené u hřbitovní zdi a čekají na další důstojné umístění na hřbitově, řekla starostka. S revitalizací hřbitova začala obec minulý týden.

„Pro někoho to možná mělo genius loci, ale pro nás ne. Nám, kteří tu bydlíme a chodíme na hřbitov, se to nelíbilo a chtěli jsme to tam proměnit v důstojné místo. Nic zlého jsem neprovedla a za tím si stojím. Jen jsem ten prostor chtěla, i pro naše sudetské Němce, kteří sem jezdí, upravit tak, aby byl důstojný,“ dodala.