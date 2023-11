Jste dobré mámy, i když cítíte vztek, říká fotografka mateřství

Jaké snímky čtenáři v knize uvidí?

Je to sbírka fotografií zachycující běžné momenty a emoce spojené s mateřstvím. Jen jsem vše pro větší jednoduchost a důraz stylizovala do doby o sto let zpátky a tím vynechala rušivé dnešní prvky. Každý snímek doprovází text, který emoci rozvíjí a ukazuje laskavou i odvrácenou stránku věci.

Povězte mi něco o příbězích, které jste zachytila.

Ačkoli jsou v knize zaznamenány i takové, jako je ztráta dítěte, velká většina vypráví o strastech každodenní reality, kde se najde většina rodičů. Společným jmenovatelem knihy je láska, protože právě ona může za to, jak s námi i negativní emoce cloumají. Protože nebýt jí, bylo by nám to jedno. Milujeme a s tím nám do života přichází i strach o děti, o nás, o to, abychom dětem výchovou neublížili a byli nejlepším příkladem.