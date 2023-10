Děti tleskaly hradeckým filharmonikům a hercům vstoje. Učí je vážné hudbě hravě

Jak v dětech vzbudit zájem o vážnou muziku, to je věda. Určitě ne jako v povídce Šimka a Grossmanna nebo přes sádrové busty klasiků, jak se v 70. letech dělo v hudební výchově na někdejší škole Pavlíka Morozova. Hravě, vtipně a s příběhem.

Třeba tak, jak to v sobotu zkusil první koncert Oranžové řady Filharmonie Hradec Králové nazvaný Dobrodružství s orchestrem. Průvodci koncertu i celou řadou pro rodiče s dětmi se stali herci Klicperova divadla Martina Czyžová, William Valerián a Michala Cyrani.

Dlouhý aplaus vstoje

Autorkou scénáře je dramaturgyně Klicperova divadla Lenka Smrčková, která koncert zasadila do příběhu sourozenců Matěje a Emy a jejich kamarádky Domči. Ti se vypraví za tetou Míšou, tedy Michaelou Rózsou Růžičkovou, která je dirigentkou, a nečekaně přeruší generální zkoušku. Výsledkem jsou pochvaly dětí, rodičů, pedagogů a dlouhý aplaus vstoje.

Koncerty pro děti Projekt nabídne dvě pokračování: koncert S rytmem v patách bude 10. února 2024 a na Hitmakery klasické hudby dojde 13. dubna. Ještě předtím v oranžové řadě Filharmonie uvede rodinný Halloweenský koncert aneb Ať hrají duchové, a to 30. října v 18 hodin. Chybět nebude ani melodie z filmu Addamsova rodina a před začátkem dlabání dýní.

„Domnívám se, že náš sál a celá budova by měla být plná emocí. V případě dětí těch radostných. To, co jsme zažili v pátek a v sobotu při Dobrodružství s orchestrem, předčilo má očekávání. Myslím, že tímto společným projektem s Klicperovým divadlem jdeme správnou cestou popularizace hudby a dáváme dětem možnost pocítit vše, co hudba dokáže vyjádřit,“ uvádí ředitel Filharmonie Hradec Králové Vladimír Šrámek.

A to na programu byli Rossini, Mozart, Grieg, Čajkovský i Dvořák. Děti se mohly zaposlouchat do hudby z opery Figarova svatba nebo Peer Gynt nebo se vyřádit u předehry k opeře Vilém Tell a Slovanských tanců. K tanci je přizvala Martina Czyžová v roli pohybově nadané Domči při Květinovém valčíku z baletu Louskáček. Nejvýraznější postavou ve trojici byl asi Matěj v podání Williama Valeriána, kluk, který chce hrát na saxofon, ale kvůli rodičům musí trénovat fotbal. Michaela Cyrani hrála jeho starší sestru Emu, která miluje hudební výchovu a má na všechno odpověď.

Co se líbilo? Všechno!

„Jsme moc rádi, že se nám společně s Vladimírem Šrámkem podařilo ještě více prohloubit spolupráci mezi Klicperovým divadlem a Filharmonií Hradec Králové. Naším cílem bylo, aby děti do Filharmonie nebo do divadla chodily rády, aby je koncerty a představení bavily, těšily se na ně a vyrazily pak na další třeba s rodiči nebo kamarády. A podle prvních reakcí učitelů, dětí i jejich rodičů tušíme, že se nám to podařilo,“ říká Martin Sedláček z Klicperova divadla.

Důkazem jsou bezprostřední reakce dětí ze Základní umělecké školy v Hostinném. Co se jim nejvíc líbilo? „Všechno!“ Dále třeba „atmosféra, jak to prožívali hudebníci a dávali do toho všechny emoce, že to bylo formou hry, ne úplně pro dospělé, ale zároveň to bylo krátký, byla bych tam dýl, že hráči točili při hraní kontrabasy, že se tancovalo...“ Všichni ocenili spojení hudby a herectví i to, že herci zapojili publikum.

Studentka Střední pedagogické školy, která byla na koncertě jako praktikantka, si chválila, že mohla slyšet hudbu naživo, nejen ze sluchátek nebo telefonu. Pochválila také herce, které už znala z divadla a nyní je viděla v jiné roli. „Líbila se mi forma provedení, neměla jsem ani na vteřinu jinou myšlenku, fakt jsem si to užila. Jsem ráda, že jsem se ulila ze školy a jela do Hradce. Dalo mi to víc než ta škola.“