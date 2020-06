Soud v Hradci uznal vinu všech 27 obžalovaných v kauze dotačních podvodů

Dosud není jasné, jestli soud někoho v některé části obžaloby zprostí a jaké budou tresty.

Vyhlašování rozsudku má kvůli koronaviru přísnější hygienická pravidla, přítomní mají roušky, sedí dále od sebe, než je obvyklé. Líčení, které se koná v největší místnosti hradeckého krajského soudu v budově v centru Hradce Králové, se neúčastní všichni obžalovaní, někteří se omluvili.

Obžalovaní stanuli před soudem kvůli dotačnímu podvodu nebo poškozování zájmů EU. V kauze figuruje také Horská služba ČR, tato organizace ale mezi hlavní obžalované nepatří.



Souzení podle spisu nedodrželi dotační podmínky a vykazovali fiktivní kurzy, například v gastronomii, v péči o seniory nebo při školení záchranářů. Kurzy se vůbec neuskutečnily, případně v rozporu s dotačními podmínkami.

Podvody podle státního zástupce spadají do let 2012 až 2015. Státní zástupce Petr Kouble v úterý ráno řekl, že hlavními obžalovanými jsou tři fyzické a dvě právnické osoby, označil je za účastníky organizované skupiny. Těm hrozí až deset let vězení a podle spisu mezi nimi existovala dělba funkcí.



Jeden člověk to celé údajně řídil, další měl na starost administrativní úkony, jiný přípravu materiálu ekonomického charakteru.

Obžaloba za hlavního strůjce podvodů označila podnikatele, který je po smrti. Figuruje ve všech sedmi projektech, jichž se obžaloba týká. Obžaloba ho vinila, že hrál roli zprostředkovatele a administrátora dotací a přes nastrčené lidi vylákal z krajského úřadu dotace na školení.

Podle obžaloby byla na sedm projektů čerpána dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dílem šlo o projekty, které byly vykazovány jen na papíře, dílem o projekty, kde sice byly ustanoveny cílové skupiny, ale jejich složení neodpovídalo tomu, čeho se měly týkat.

Škoda podle spisu přesahuje deset milionů korun, další jednání obžalovaných podle státního zástupce směřovalo ke škodě přesahující dva miliony korun.