Kamiony míří do průmyslové zóny úzkou ulicí, lidé z Častolovic protestují

Zatáčka před průmyslovou zónou v Kvasinách, tak se někdy mezi řidiči přezdívá Častolovicím na Rychnovsku. Právě na tamním kruhovém objezdu se hlavní proud dopravy do závodu automobilky Škoda Auto odpojuje od silnice první třídy číslo 11 a stoupá Komenského ulicí do kopce, aby dál pokračoval po krajské silnici až do Solnice a Kvasin.

Jenže právě akcelerace vozidel ve stoupání vadí obyvatelům, kteří sepsali petici, v níž žádají zákaz vjezdu vozidlům těžším než 12 tun. Argumentují hlavně hlukem a vibracemi.



„Průjezd kamionů způsobuje v daném místě nesnesitelný a nadměrný hluk, který je tvořen nutností akcelerace nákladních vozidel do kopce, včetně zvýšeného vylučování zplodin. Při sjezdu daného kopce z opačného směru průjezdy zvedají do ovzduší prach a způsobují hluk. Nadměrné otřesy poškozují nemovitosti v blízkosti komunikace,“ píší autoři v petici.

Místní upozorňují na to, že Komenského ulice není na tak hustou dopravu stavěná. Zmiňují šířku, sklon nebo obestavěnost domy, které vznikly převážně v letech 1922 až 1935. Denně tudy projede nejméně osm tisíc aut.

Městys žádal už dvakrát o zákazové značky

„Průjezd kamionů má značný vliv i na bezpečí chodců. Ve zvýšeném nebezpečí života jsou všichni, kteří musí komunikaci používat. Děti na cestě do školy, maminky s kočárky, senioři,“ upozorňují petenti. Právě ulice Komenského totiž spojuje centrum Častolovic se základní školou, kulturním sálem U Lva, sokolovnou nebo místním parkem.

S názorem stovek občanů, kteří pod petici připojili své podpisy souhlasí i radnice, které autoři svou žádost adresovali. Úřad však s problémem příliš nesvede. Už dvakrát žádal o umístění zákazových značek, pokaždé marně.

„My jsme se snažili dvakrát zabránit vjezdu kamionů, což nám umožňuje zákon. Podali jsme žádost, která byla dvakrát zamítnuta, takže jsme rádi, že občané vlastní iniciativou podporují tuto věc. Rád podám potřetí tuto žádost podpořenou peticí,“ říká starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO).

Lidé chtějí, aby kamiony nad 12 tun dál jely po silnici první třídy a do průmyslové zóny pokračovaly přes Kostelec nad Orlicí, Doudleby a Rychnov nad Kněžnou. Jenže tam je průjezd městem už nyní zahlcený dopravou z jihu a východu republiky a obyvatelé Rychnova zoufale čekají na plánovanou stavbu obchvatu města. Další nárůst dopravy zde proto nikdo nechce.

Petice úřady nejspíš neobměkčí

Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, který o umístění zákazových značek v Častolovicích rozhoduje, však ani nyní nedává lidem příliš velké naděje. Potíž je, že s vymístěním těžkých kamionů ze severní části Častolovic nesouhlasí správci silnice ani policie. Bez jejich kladného vyjádření úřad zákazové značky nepovolí.

„Můj soukromý názor je, že petice nebude mít na rozhodování žádný vliv. Nemám ale tušení, jak se k tomu postaví ostatní orgány, které musejí postupovat podle zákona. My sice všichni chápeme, že doprava je katastrofální, ale bohužel to neovlivníme,“ míní Lucie Lédrová, vedoucí kosteleckého stavebního úřadu, pod který spadá i místní silniční úřad.

Velké naděje si nedělá ani starosta Praus: „Postoj dotčených orgánů, což je Policie ČR a Údržba silnic Královéhradeckého kraje se (kvůli petici) asi nezmění, ale já osobně s jejich vyjádřením nesouhlasím.“

Policie i správce komunikace v dosavadních řízeních shodně tvrdili, že silnice je na současnou dopravu dimenzovaná a neevidují na ní zvýšený počet dopravních nehod. Navíc pokud by měly kamiony jezdit až přes Doudleby nad Orlicí, nejen že by zahustily dopravu jinde, ale navíc by se jejich cesta protáhla o osm kilometrů. K možnosti vymístit kamiony se nepřiklání ani kraj, kterému silnice patří.

„Já si nedovedu představit, že by kamiony jezdily jinudy. V tuto chvíli je to krajská silnice, která splňuje požadavky na to, aby tam byla tato doprava,“ usuzuje první náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Čeká se na obchvat

„S tím já nesouhlasím. Nákladní doprava patří na silnice první třídy, které jsou na ni dimenzované jak tonážně, tak rozměrově. Mají šířku nejméně 9,5 metru a my nemáme v jednom místě šíři ani 6 metrů. Kamiony se tam musejí vyhýbat a dávat si přednost. Myslím, že než se vybudují obchvaty města, doprava by se měla převést na silnice první třídy,“ míní Praus.

Delší objížďka by měla skončit, jakmile bude hotový východní obchvat Častolovic. Ten chce kraj začít stavět ideálně na podzim příštího roku. Je však možné, že se kvůli výkupům pozemků termín oddálí. Stavbu za 643 milionů korun bez daně by měl zcela zaplatit Státní fond dopravní infrastruktury z balíku peněz na podporu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Jenže místní na pocit bezpečí tak dlouho čekat nechtějí. I proto se nyní radnice pustila do úpravy křižovatky u školy a části Sokolské ulice, která ústí na frekventovanou ulici Komenského. V plánu jsou ostrůvky pro chodce, nové přechody, parkoviště či obrubníky. Výměnu povrchu zaplatí Královéhradecký kraj, který se současně pustí také do opravy celé této ulice. Nový povrch by měl snížit hluk i otřesy.

„Domluvili jsme se s městem, že uděláme vše pro to, aby byla křižovatka bezpečnější. Zrekonstruujeme silnici a křižovatku, která tím, že začíná v takovém esíčku, je poměrně nebezpečná,“ říká Martin Červíček, který přiznává, že i přes vyhovující parametry se nyní lidé mohou v ulici cítit nebezpečně.

