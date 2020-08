Cestu do Orlických hor zrychlí obchvat Opočna, další se staví v Domašíně

Ještě než se rozrostla průmyslová zóna v Kvasinách, bývalo Opočno poklidným provinčním městečkem pod Orlickými horami. Jenže nyní se přes náměstí Františka Kupky valí jedno auto za druhým, a to nejen do průmyslové zóny, ale i do hor jako takových.

Dopravu má zklidnit právě nový obchvat v severní části města, který z Opočna vyvede hlavně tranzitní dopravu směřující od Jaroměře a Hradce Králové na Dobrušku.

„Dopravní zatížení měst a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny výrazně narostlo. Obchvat Opočna je jednou z důležitých staveb, které zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel, především dětí, které doposud musely chodit přes frekventovaný tah přetínající náměstí. Stavba je významná pro dopravu v celém regionu a mimo jiné pomůže lepší orientaci návštěvníků Opočna i Orlických hor,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

První část obchvatu přišla na 147 milionů korun včetně daně a stavbaři na ni pracovali od loňského března. Úsek měří přes dva kilometry. Začíná na nové okružní křižovatce v Nádražní ulici, která napojuje příjezd od Českého Meziříčí a Pohoří a v budoucnu tam bude ústit i jižní část obchvatu.

„Ta se po přemostění Zlatého potoka napojí na stávající silnici II/298 na Třebechovice pod Orebem,“ připomněl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). Kraj už na druhou etapu požádal o stavební povolení.

„Stále tam však nejsou vykoupené všechny pozemky. Termín realizace bude také záležet na zajištění financí,“ upozornil ředitel krajské údržby silnic Jiří Brandejs.

Auta jedoucí od Třebechovic a Týniště nad Orlicí směrem na Orlické hory či Náchod nyní mohou jet buď přes město, nebo projet ulicí Na Olivě a dál pokračovat po obchvatu. Silničáři letos na jaře na příjezdu od Třebechovic opravili povrch vozovky.

Stavební firma se musela letos na jaře vypořádat i s omezeními kvůli pandemii nového koronaviru. Zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření však nezpůsobila zpoždění stavby. Královéhradecký kraj na ni získal dotaci 110 milionů korun z balíku peněz určeného na rozvoj infrastruktury v okolí průmyslové zóna Solnice-Kvasiny.

„Součástí stavby jsou vedle železobetonové lávky pro chodce a cyklisty také protihlukové stěny, protihlukový val osázený dřevinami, propustky a opěrná zeď. Před zahájením samotné stavby bylo navíc nutné udělat přeložky inženýrských sítí,“ doplnil radní pro investice a majetek Václav Řehoř (ODS).

Domašín bude za rok

Kraj nyní staví na Rychnovsku i další obchvat. Nová přeložka vyvede dopravu z Domašína, přes který proudí hlavní proud automobilů od Hradce Králové do Kvasin (více o obchvatech v článku Stavby obchvatů kvůli automobilce se blíží, uleví Častolovicím i Solnici). Hotová bude do konce příštího roku. Kraj nyní připravuje také stavbu severozápadního obchvatu sousední Solnice, na který se přesune státní silnice I/14.

„My řešíme projektovou přípravu a výkupy pozemků až do vydání stavebního povolení. Následně to předáme Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které obchvat postaví,“ popisuje model spolupráce kraje a státu Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které obchvaty u průmyslové zóny připravuje.

Stát by měl už brzy spustit také stavbu obchvatu Doudleb nad Orlicí, které protíná silnice I/11. ŘSD již vykoupilo či vyvlastnilo všechny pozemky a v závěru července získalo stavební povolení. V nejbližší době by mělo vypsat soutěž na zhotovitele. Obchvat má vyrůst do dvou let.