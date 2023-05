Krkonoše brázdí neukáznění řidiči, park proti nim zakročí detektory zvuku

„Regulaci dopravy v KRNAP se věnujeme dlouhodobě, a toto je jeden ze střípků do mozaiky, jak lépe řešit nelegální vjezdy do KRNAP. Provoz vjezdu motorových vozidel kontrolují strážci KRNAP, ale nemohou být všude 24 hodin denně,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Na plánované zahájení zkušebního provozu detektorů zvuku v Krkonoších upozornila Česká televize.

Samotný kamerový systém není dost efektivní

Ve zkušebním provozu je od loňského léta kamerový systém, který zaznamenává na vytipovaných místech průjezdy vozidel a vyhodnocuje podle databáze SPZ, které jede legálně a které nelegálně. Podle Drahného ale není kamerový systém samostatně pro potřeby Správy KRNAP dost efektivní, proto správa národního parku začne zkoušet detektory zvuku. Pokud se technologie osvědčí, detektory zvuku budou součástí kamerových bodů, tedy na vjezdech do národního parku, na desítkách míst.

„Kamerový systém se osvědčil, ale až na detaily, a to, že kamera se občas sepne až v okamžiku, kdy auto odjíždí, což je pro nás nedostačující. zvukový detektor by měl kameru spustit v předstihu, než auto kontrolním místem projede. Je to nová technologie aplikovaná pro naše potřeby. Cílem je zklidnit podmínky v horách, které jsou pro vysoký počet nelegálních vjezdů, pro území národního parku nepřijatelné,“ řekl Drahný.

„V okamžiku, kdy ale systém zjistí vozidlo, které nemá oprávnění pro vjezd do národního parku, tato informace přijde úředníkům, kteří ji začnou řešit. Pokud se technologie osvědčí, detektory zvuku doplní kamerové body. Za takové situace by mohla být těmito technologiemi osazena část Krkonoš již na letní sezonu 2024,“ uvedl mluvčí KRNAP.

Přestupků i pokut přibývá

Jeden z vážnějších případů porušení návštěvního řádu motoristy z poslední doby se stal v srpnu 2021, kdy přes zákaz do Obřího dolu vjela skupina asi dvou desítek většinou zahraničních motorkářů. Původně se mluvilo až o 30 cizincích na motorkách, údajně členech klubu Hells Angels.

Poté, co policie po upozornění svědků dorazila do Pece pod Sněžkou, přistihla už jen některé z nich. Pokutu za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny dostali jen ti, kterým se to podařilo prokázat.

Krkonošský národní park se dlouhodobě potýká s enormní návštěvností. Návštěvnost KRNAP byla v roce 2022 rekordní. Krkonoše loni zaznamenaly více než 12,1 milionu návštěv, což je o 250 tisíc více než v dosud rekordním roce 2018.

2. dubna 2020

Podle správců parku přibývá porušování zákazu pohybu v klidových územích národního parku i přestupků proti návštěvnímu řádu chráněného území. Počet pokut uložených na místě každým rokem stoupá.

Nejvyšší možnou sankci ve správním řízení, tedy 100 tisíc korun, dostal každý ze čtyř motocyklistů, kteří předloni 1. dubna jezdili na terénních motocyklech s pásy po zasněžených Krkonoších.