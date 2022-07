Po sporu o černou stavbu se v zámeckém parku dají stavět už jen altánky

Dva roky už stojí torzo novostavby rodinného domu v zámeckém parku v Novém Městě nad Metují. Podle úředníků vzniklo bez povolení a investor ho má strhnout.

Zatímco stavebník Luboš Bernášek se snaží o legalizaci, novoměstští zastupitelé se nedávno pojistili, aby úředníci veškerou další zástavbu v lokalitě museli odmítnout. Schválili změnu územního plánu, která v parku ruší plochu pro bydlení venkovského typu a nahrazuje ji plochou vyhrazenou zeleni.

Územní plán tak v místě nově připouští jen stavby související se zámkem a jeho areálem, jako jsou altány, pergoly, terasy nebo orientační prvky.

„Řízení o dodatečném povolení stavby se sice ještě doprojedná, ale jelikož změna územního plánu stanovila, že tam ta stavba být nemůže, nemůže to skončit jinak, než že dodatečné povolení zamítneme,“ vysvětluje vedoucí novoměstského odboru výstavby a regionálního rozvoje Miloš Skalský.

Právě jeho úředníci dali zastupitelům před dvěma lety podnět ke změně územního plánu. Bernášek měl původně povolení k rekonstrukci historického domu zahradníka. Když stavbu kvůli údajně špatnému stavu zboural, úředníci ji prohlásili za zaniklou.

Úprava jim teď dává silnější argumenty, aby novostavbu na místě historického domu odmítli. Už před dvěma lety označili nové konstrukce za černou stavbu a zahájili řízení o jejich odstranění.

„My jsme respektovali, že ten dům, který tam původně stál, zmizel. Pro nás tam žádná stavba nebyla. V územním plánu jsme potvrdili stávající stav. To, že tam vznikla nějaká černá stavba, je věc jiná. Bude záležet na stavebním úřadu, jaké bude moci udělat kroky,“ míní novoměstský starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město).

Investor nesouhlasí

Postup zastupitelstva odmítá investor, náchodský restauratér Luboš Bernášek, který proti změně územního plánu podal námitku. Upozornil na procesní chyby, jako například na nepřípustný zásah do práv vlastníků nebo na nerespektování rozhodnutí nadřízených orgánů. Radnici obvinil z porušování zásady rovnosti a jednání proti veřejnému zájmu. Úřad však jeho námitku s rozsáhlým odůvodněním odmítl.

„Lůza rozhodla o soukromém pozemku, to je nesmysl, to nepřipadá v úvahu,“ zlobí se Bernášek.

Změnu územního plánu považuje za nelegitimní a chce se proti ní bránit. Podle zákona má na podání žádosti o přezkum rozhodnutí jeden rok. Odvolat se může i později, až bude úřad podle nových pravidel rozhodovat.

„Ti zastupitelé neznají zákony. To nejde, že zastupitelstvo řekne... To rozhodně není definitivní. My jsme se zatím neodvolali, čekáme,“ říká Bernášek a dodává, že může torzo domu v parku stát i roky.

6. července 2020

Investor upozornil také na vzniklou škodu. V námitce připomněl, že stavební zákon přiznává majitelům pozemků náhrady, pokud by na změně využití pozemků tratili. Jde hlavně o náklady na pořízení parcely, projektové práce a další výdaje. To však úřad rovnou odmítl s odkazem na to, že na pozemku se nemohlo stavět ani před změnou územního plánu.

Uzávěra platila už dřív

Domek pro zahradníka stál uprostřed městské památkové rezervace, kterou chrání přísný regulační plán. Ten umožňuje pouze opravy existujících staveb.

„Už před změnou byla stavba v rozporu s regulačním plánem. Ten neumožňuje demolici domu, která už byla, ani novostavbu. Proto jsme dodatečné stavební povolení odmítli hned na začátku, ještě před dodáním nové projektové dokumentace. Investor se však odvolal a krajský úřad nám to vrátil, že jsme stavebníkovi měli dát možnost dokumentaci předložit,“ vysvětluje Miloš Skalský.

Bernášek má teď jedinou možnost, jak se domoci dostavby svého domu. Musel by nejprve zvrátit změnu územního plánu a poté dosáhnout úpravy regulačního plánu památkové zóny.

To je takřka nemožné. I ministerstvo kultury totiž předloni označilo postup města za správný. Navíc zrušilo památkovou ochranu zahradnického domku. Už jen teoretickou možností pro investora je, že by se zrušení rozhodnutí o zániku původní stavby domohl soudně.