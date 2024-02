V elektrárně kdysi pracoval. Teď se Holomíček vrátil jako slavný fotograf

Pro Bohdana Holomíčka je to návrat víc než symbolický. V nedaleké „nové“ poříčské elektrárně, která zahájila provoz v roce 1957, se vyučil elektrikářem a několik let tam pracoval. Na konci 60. let pak dva roky jako provozní elektrikář působil v původní elektrárně z roku 1912, kde má nyní rozsáhlou retrospektivní výstavu.

„Na podzim 1968 jsem odsud odešel,“ vybavuje si osmdesátiletý rodák z Ukrajiny, jenž se s rodiči krátce po narození přestěhoval do Mladých Buků v Krkonoších.

S fotografováním začal v roce 1958. Už v době, kdy pracoval v trutnovské elektrárně, dokumentoval lidi, které potkal, události i zdánlivě úplně obyčejné situace. Na výstavě v EPO1 je z této doby sada záběrů, zachycuje na nich kolegy, pracoviště a útroby staré elektrárny. V místech, kde jsou dnes kanceláře, Bohdan Holomíček v improvizované fotokomoře vyvolával snímky.

„Jako provozní elektrikář jsem měl za úkol tady být a dohlížet na to, aby všechno bylo v pořádku. A když je všechno v pořádku, tak co dělá provozní elektrikář? Čeká, až se něco stane. Během toho čekání jsem vyvolával filmy a fotografoval. Foťák jsem nosil do práce každý den s sebou,“ zavzpomínal Bohdan Holomíček.

Svět, který už není

V EPO1 začátkem ledna pokřtil novou knihu nazvanou Album 1958–1977, kterou vydalo jako svou 700. publikaci nakladatelství Torst. Na 176 stranách přináší 238 fotografií z prvních 20 let Holomíčkovy tvorby.

Výstava fotografií i setkání s autorem V Centru současného umění EPO1 v Trutnově trvá do 3. března. Její součástí jsou setkání s autorem a projekce fotografií. Další se uskuteční ve čtvrtek 1. února a v neděli 11. února, vždy od 13 do 18 hodin.

„Knihy, které jsme v minulosti o něm vydali, nebyly chronologické a nebyl v nich vidět jeho životní příběh. Publikace je zároveň příběhem doby. Nejenže to jsou výborné fotky, ale čas jim dodává něco, co v době jejich vzniku nebylo vidět. Zachycují svět, který dnes už není,“ poznamenal nakladatel Viktor Stoilov.

Bohdana Holomíčka proslavily především snímky Václava Havla a jeho ženy Olgy, se kterými se seznámil v 70. letech. Dokumentoval disidentská setkání na chalupě na Hrádečku, kde Václav Havel za komunismu i po roce 1989 často pobýval.

V roce 2016 nakladatelství Torst vydalo Album Václav, Holomíčkovy fotografie zachycují prezidenta od roku 1974 až do jeho smrti.

V Janských Lázních usazený autor se dlouhodobě věnuje také divadelní fotografii. Torst rovněž připravuje další Holomíčkovy monografie, jedna z nich bude věnována právě divadlu.

Radostný pozorovatel

Pro výstavu fotograf připravil tisíc snímků. Seřazené jsou od nejstarších z přelomu 50. a 60. let až po fotografie z poslední doby. Jsou osobní i společenskou kronikou života v Československu v uplynulém půlstoletí. Kromě momentek z každodenního života fotograf zaznamenal i plejádu osobností kulturního a společenského života. Samozřejmě nechybí ani záběry disidentů a Václava Havla.

„Jeho fotografie zachycují nejen letmé okamžiky, které se rychle ztrácejí, ale také všední a výjimečné příběhy skrývající se za zdánlivou obyčejností. Bohdan Holomíček je radostným pozorovatelem, který miluje život a především lidi. Není pro něj důležité jejich společenské postavení, funkce nebo pózy. Vždyť přece každý může být protagonistou velkého příběhu a zazářit, když přijde čas,“ uvedl ředitel EPO1 Jan Kunze, který je zároveň kurátorem výstavy.

Podnikatel Rudolf Kasper s manželkou Renátou otevřeli EPO1 po tři roky trvající rekonstrukci loni v květnu. Pětipodlažní komplex s obří halou a celkovou výstavní plochou 3 400 metrů čtverečních se zařadil mezi největší umělecké galerie.

„V době, kdy jsem tady pracoval, mě nenapadlo, že by tu jednou mohlo vzniknout něco takového. Je to úžasné,“ poznamenal Bohdan Holomíček.

Centrum současného umění se zaměřuje na rozměrná sochařská díla. V bývalé rozvodně jsou menší výstavní sály, kde kromě sochařů a malířů dostávají prostor také fotografové. Ještě před otevřením galerie zde vystavoval významný trutnovský fotograf Jiří Havel, jenž nedlouho potom ve věku 91 let zemřel.