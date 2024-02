Švýcaři v EHT dál čekají na výhru, na Švédských hrách podlehli Finům

Švýcaři vyhráli úvodní dějství na střely na branku jednoznačným poměrem 11:3. Hned po 86 sekundách šli také do vedení, poté co se tváří v tvář brankáři Larmimu prosadil dokonale provedeným blafákem Bader.

Strážce finského brankoviště měl velký podíl na tom, že Švýcaři neodskočili do výraznějšího náskoku. Na další gól se čekalo do poloviny druhé části, kdy vyrovnal Erholtz. Za stavu 1:1 se tak rozhodovalo až ve třetím dějství.

Finům vyšla skvěle pasáž od 48. do 55. minuty, do níž vtěsnali tři zásahy. Nejprve je poslal do vedení Jääskä, v 53. minutě zvýšil Kaski. A i když o chvilku později odpověděl Marchon, dramatická koncovka se nekonala, protože jen 66 sekund poté uzavřel skóre Huuhtanen.

Švédské hokejové hry součást Euro Hockey Tour (Karlskoga) Švýcarsko - Finsko 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 2. Bader (Rochette, Kessler), 54. Marchon (Glauser) - 30. Erholtz (Hyry, Jääskä), 48. Jääskä (Kemiläinen, Vittasmäki), 53. Kaski (Sund, Puistola), 55. Huuhtanen (Puistola). Rozhodčí: Lundgrenová, Holm - Jonsson, Yletyinen (všichni Švéd.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 2585. Švýcarsko: Van Pottelberghe - Kreis, Glauser, Jung, Jecker, Frick, Fora, Stadler, Wüthrich - Hofmann, Senteler, Moy - Bader, Rochette, Kessler - Scherwey, Heim, Marchon - Zehnder, Schmid, Simic - Schmutz. Trenér: Fischer.

Finsko: Larmi - Vittasmäki, Kemiläinen, Sund, Kaski, Reunanen, Friman, Rissanen, Mattila - Suomi, A. Suomela, Repo - Puistola, Borgström, Huuhtanen - Ranta, Björninen, Nurmi - Jääskä, Hyry, Erholtz - O. Kapanen. Trenér: J. Jalonen.

Tabulka Švédských her Tým Z V VP PP P S B 1. Švédsko 1 1 0 0 0 4:1 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 4:2 3 3. Švýcarsko 1 0 0 0 1 2:4 0 4. Česko 1 0 0 0 1 1:4 0