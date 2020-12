Zápasy v rouškách? Nemožné. Koledujeme si o velký zdravotní průšvih, kritizuje Pešán

„Když jsem prosil o uvolnění a slíbil dodržování pravidel, nečekal jsem, že děti budou muset hrát hokej v rouškách. To je přece úplný nesmysl. To si budeme vestoje nahrávat, abychom se vůbec nezadýchali, nebo jak? A přitom ty děti potřebují hrát a trénovat a dýchat a dýchat!“ pustil se tvrdě do kritiky vládního nařízení na svém twitterovém účtu reprezentační kouč.



Dětem by se podle Pešána roušky nemusely nasazovat vůbec. U dospělých amatérských hokejistů a mládežnických kategorií je dokonce na stole varianta, že nebude možné zahájit soutěže vinou hrozících vážných zdravotních problémů spojených s používáním roušek během výkonu.



Ulevilo se i vám, že se hokejisté všech věkových i výkonnostních kategorií zase vracejí na stadiony?

Jednoznačně jsem rád, že se hokej vrací zase na led. Svět nám mezitím utíká mílovými kroky a je dobré, že alespoň nějak můžeme přibrzdit úprk všech ostatních. Ale rozhodně ho nezastavíme tím, že budeme trénovat v rouškách.



Švýcarský pokus s rouškami selhal Švýcarská NLA zkoušela zavedení roušek v předsezonní přípravě během utkání Curychu s Rapperswilem. Hráči si ochranu úst navlékli na jednu třetinu a po ní prohlásili, že jim ztěžuje dýchání. „Jak bych to popsal... Přišlo mi to jako kravina. Tady ve Švýcarsku už to občas trochu přehánějí. Virus se přece dá chytit i na ledě, nejenom na střídačce. Navíc se v tom nedá být, když naskočíte z ledu na střídačku, zadýcháte se ještě víc,“ řekl český útočník Rapperswilu Lukáš Lhoták. S nápadem tehdy přišel klubový lékař Zürich Lions Gery Büsser. Po neúspěšném pokusu nevyloučil i jiné náhradní řešení jako rozšíření střídaček, nebo pláty plexiskla mezi každým sedícím hokejistou.



Na twitteru jste nošení roušek u malých hokejistů a amatérů označil za nesmysl. Co přesně se vám nelíbí?

Chápu, že přenos viru při výdechu sportovců je asi nebezpečnější než při běžné nesportovní činnosti. Ale nedokážu si představit, že budou děti trénovat v rouškách. Speciálně ty malé, které nemají kontaktu v hokeji tolik. Potřebují co nejvíce dýchat, protože seděly dva měsíce doma v obýváku.

O zmírnění opatření a udělení výjimky znovu vyjednává Národní sportovní agentura. Předpokládám, že jste to uvítal.

Je to logické, že se vyjednává o jiné možnosti opatření pro náš sport. S rouškou si člověk může jít zahrát jakékoliv jiné sporty, ale hokej je v tomto ohledu velmi specifický. Děti přes roušku nebudou moci dýchat, trénink potom nebude mít žádný efekt. Na druhou stranu, pokud by se nepodařilo vyjednat hokej bez roušek, budu rád, že děti vyjedou na led, i když budou mít tuto ochranu obličeje.

To ovšem mluvíme o nejmenších hokejistech. Jak si toto opatření v praxi dokážete představit v juniorských a dorosteneckých soutěžích, kde už se hraje hokej v pořádném tempu?

Rouška bude mít v tréninku extrémní vliv na dýchací systém. Proto si vůbec neumím představit, jak v plném nasazení udýchají zápasovou zátěž s rouškou přilepenou na ústech. Buď budou muset trenéři změnit skladby tréninku tak, že se v nižších tepových frekvencích budou trénovat dovednosti, než že by se do přípravy zakomponovala i práce na kondici. Myslím si, že to nebude možné.

Konzultovalo s vámi ministerstvo zdravotnictví proč k současnému omezení došlo?

Nikdo to s námi nekonzultoval. Chápu, že vládní představitelé mají nyní jiné starosti než řešit s hokejisty, zda budou schopní při tréninku dýchat. Doufám, že se po několika dnech od prvního rozvolnění ustoupí od roušek v přípravě, protože skutečně nebudou mít kýžený efekt.

V každém případě by pořád hokejisté museli nosit roušky během zápasů.

Obávám se, že pokud je nutné odehrát i zápasy s rouškou, nebude možné ani spustit soutěže. Zavání mi to zdravotním průšvihem, zadýcháváním se při výkonu. Vím o několika zemích, kde hokej s rouškami zkoušeli a po dvou dnech od toho upustili, protože podat výkon s rouškou na ústech prostě nejde.

Švýcarská liga zkoušela zavedení roušek na jednu třetinu v předsezónním přípravném zápasu mezi Curychem a Rapperswilem. Hráči na střídačce je museli mít nasazené, na ledě je mohli mít pod bradou, ale věčně se jim vracely zpět na obličej a dělaly potíže. Takže jako bývalý hokejista je určitě chápete?

Souhlasil jsem s nimi, že se taková ochrana obličeje v zápase nedá nosit. Kdo hrál hokej, tak ví, že rouška také významně zúží zorné pole. Proto speciálně u vyšších kategorií může docházet ke střetům s protihráčem, které mohou naopak způsobit velké zdravotní potíže. Představa kontaktního hokeje s rouškou na obličeji mi nejde do hlavy.

Jaké by bylo podle vás nejschůdnější řešení?

V době první vlny pandemie jsem zažil utkání bez diváků jak u dětí, tak i dorostenců. Hráči spolu stejně trávili čas v šatně a pak i při zápase. Ať už venku, na stadionech, nebo v tělocvičnách. Jediná cesta je, aby se hokej vrátil do normálu.

A jak by to bylo nejkomfortnější pro hráče?

Dětem bychom mohli roušku nahradit izolací přes mřížku. Abychom zabránili slinám a aerosolům přejít volně do prostoru, půlku „košíku“ až po nos můžeme zacelit izolační páskou. Jenže u dospělých hráčů mi nic jiného než volný pohyb bez roušky nedává smysl.

Takže byste v případě juniorů, dorostenců a dalších mladších kategorií zůstal jen u celoobličejových krytů, které už většina z nich už nosí?

Nakázat všem juniorům i dorostencům, aby si pořídili celoobličejová plexiskla, je jedna z variant. Mohly by zredukovat možnost nákazy, ačkoliv i ty mají určité průduchy na ústa. Avšak za sklem a za rouškou zároveň by se vážně nedalo trénovat. Pokud budeme vědět, že toto vládní nařízení potrvá několik měsíců, nařídil bych hráčům právě používání těchto plexiskel, aby mohli hrát.

Víte už nyní, jaké dopady bude mít současné opatření z 3. stupně PES na mládežnické reprezentační výběry?

Větší zásah než zastavení celého hokeje mít nebude. Nejsem schopný teď říct, jestli roušky budou při jejich trénincích i zápasech povinností. Pokud ano, budeme muset zastavit reprezentační program. Hráči nebudou schopní připravit se na zápas, mohlo by docházet i ke svalovým zraněním. Budeme vyčkávat, jaká další rozhodnutí přijdou a budeme se ze dne na den adaptovat na lepší trénink.

Ohrožuje toto nařízení o rouškách už podruhé přípravu reprezentační dvacítky před mistrovstvím světa?

Náš národní tým do dvaceti let bude trénovat v bublině ve speciálních podmínkách. Hráči včas odletí do Kanady, kde budou mít ještě několik týdnů na to dohnat manko, které bohužel oproti ostatním reprezentacím mají.