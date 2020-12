Na led v roušce? Kluby z druhé hokejové ligy to považují za hloupost

Na jednu stranu se s nimi zachází jako s profesionály, když si hráči musí brát často v práci volno, aby mohli odcestovat v polovině týdne k mistrovskému utkání přes půl republiky. Ale jinak je druhá hokejová liga oficiálně amatérskou soutěží. A amatérští sportovci už bezmála dva měsíce nesmějí z rozhodnutí vlády do hal ani na ledové plochy.

„Copak chlapi, ti chodí do práce, a když omarodí, zůstanou dva týdny doma, a pak jdou zase pracovat, ale to, co vláda provádí s mládeží, je katastrofa,“ podivuje se šéf žďárského hokejového klubu Martin Nečas nad tím, že děti nejen že nesměly kvůli hrozbě nákazy covidem-19 téměř dva měsíce do školy, ale nemohly ani sportovat. „Nevím, jestli se někdo zbláznil, nebo co to má znamenat, ale je to hrozné. Z našich dětí se stávají závisláci na sítích a telefonech, nemají žádný režim.“

Na lepší časy se má začít blýskat ve čtvrtek, kdy v rámci celorepublikového rozvolňování mohou amatérští sportovci konečně znovu na tréninky. Byť zatím pouze ve skupinách po deseti lidech.

„Co je ale naprostá hloupost, že by se mělo trénovat s rouškou na obličeji,“ připomněl Nečas jedno z opatření, na kterém ministr zdravotnictví Jan Blatný trvá.

A to se samozřejmě hokejovým klubům napříč republikou nelíbí. „Je vidět, že pan ministr asi nikdy nedělal žádný sport. Protože pokud by ho dělal, tak nic takového nevypustí z pusy. Maximálně by oznámil: tak to ještě čtrnáct dnů necháme být... Ale trénovat hokej v rouškách? To opravdu může říct jen sportovní expert,“ ušklíbl se trenér druholigového havlíčkobrodského A-mužstva Michal Konečný.

Všichni hráči, včetně juniorů, dorostenců a žáků, sice dostali pokyny, aby se i v době karantény udržovali v kondici, nicméně šéfové klubů a trenéři moc dobře vědí, že žádná sláva to po dvou měsících určitě nebude.

„Nevím, jak to ti kluci udýchají. A to teď nemluvím o chlapech, ale především o dětech. Bojím se, aby nám hned při prvním tréninku někdo nezkolaboval,“ přiznal obavu Jaroslav Juda, šéf Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí. „Dva měsíce děcka nic nedělala a najednou mají lítat po ledě v roušce? Jde z toho trochu strach,“ dodal.

Roušky jsou zkrátka pro kluby nepřijatelné. I proto budou s napětím čekat, jak dopadne apel Národní sportovní agentury, která se chystá prosadit pro amatérské sportovce výjimku.

„Zástupci NSA půjdou za panem premiérem Babišem. Ať zatím klidně dál platí omezený počet, ale bez roušek,“ svěřil se s přáním Nečas. „Rozhodnout by se mělo ve čtvrtek, tak uvidíme, s jakou se vrátí,“ krčil rameny.

Na zápas nejdřív v lednu

Nicméně jisté prý už teď je, že všechny amatérské soutěže, druhou hokejovou ligou počínaje a veškerými mládežnickými ligami konče, odstartují až po Novém roce.

„Tedy pokud PES zůstane na trojce,“ upozornil generální manažer žďárského klubu na fakt, že situace se může zase kdykoliv zhoršit a protiepidemický systém vrátí Česko zpátky na čtvrtý stupeň.

Ovšem v případě, že bude počet nemocných i nadále klesat, hrát by se mělo. Jen je otázkou, jakým způsobem.

„Svaz tlačí na to, aby se zrušilo play off, aby se hrálo třeba čtyřkolově. A klidně až někdy do dubna,“ prozradil Nečas.